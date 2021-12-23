上班族肺部毛玻璃 馬偕無創導航揪早期肺癌診斷率3成變8成

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（中央社記者江慧珺台北23日電）45歲上班族柳先生健檢發現肺部1.5公分毛玻璃結節，馬偕醫院施行無創導航手術，找出最佳路徑探鑽至病灶，取出檢體後確診為肺腺癌第1期，讓診斷率從3成提高至8成。

近年許多名人透過低劑量電腦斷層發現肺癌，引起大眾關注。馬偕醫院今天發布新聞稿，強調在精準醫療的輔助下，肺癌侵入性確診檢查可從微創邁入無創，讓病人降低面對手術的不安與壓力。

收治個案的馬偕醫院外科部副部長黃文傑說，柳先生在年度健康檢查時，透過低劑量電腦斷層發現肺部有1.5公分的毛玻璃狀結節。

他表示，2公分以下的肺結節較難透過影像判斷良性或惡性，且侵入性確診檢查的風險較高，經諮詢評估，或可考慮以相對風險較低的無創導航手術，確認是否為肺癌。

黃文傑表示，導航系統先以病人的氣管與肺部血管電腦斷層合成出模擬即時影像，並規劃出閃避肺臟血管的路徑。

黃文傑說，導航手術從喉嚨進入，沿著氣管深入支氣管，在最靠近肺結節處打出0.1公分的洞口，再以0.2公分的氣球擴張後開始「探鑽」，以近乎無創方式抵達肺結節位置，並將取出的檢體，立即送交病理科進行細胞診斷。

黃文傑說，病理科約10分鐘即確認為肺腺癌第1期，於是馬上安排單孔胸腔鏡手術切除癌腫瘤，手術全程約1.5小時；柳先生術後住院觀察3天後出院，目前追蹤狀況良好。

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馬偕醫院胸腔內科主治醫師余秉宗表示，低劑量電腦斷層篩檢雖然更容易發現小於1公分的早期肺癌，但高偽陽性的肺結節，可能使病人長期追蹤檢查時造成輻射暴露；此外，侵入性確診檢查時也提高併發氣胸的風險。

台東馬偕醫院胸腔內科資深主治醫師施慧瑄根據文獻解釋，若肺結節位於沒有氣管通過的位置，原診斷率僅3成，透過肺結節無創導航手術後可達超過8成的診斷率，可減少病人不必要的手術風險，完成精準定位及病灶切片。（編輯：張芷瑄）1101223