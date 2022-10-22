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劉結一不在中央委員會名單 國台辦高層將換血

2022/10/22 16:49（10/22 17:16 更新）
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中國國台辦主任劉結一未進入20大中央委員會名單。（中央社檔案照片）
中國國台辦主任劉結一未進入20大中央委員會名單。（中央社檔案照片）
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（中央社記者呂佳蓉台北22日電）年底將滿65歲的大陸國台辦主任劉結一未進入20大中央委員會名單，外界預料這預示著國台辦領導層將換血。

依照慣例，國台辦主任是200多名中共中央委員會委員之一，但今天閉幕的中共20大公布的新一屆中央委員會名單中沒有劉結一。

1957年出生的劉結一原屬外交系統，在2018年轉任中央台辦、國台辦主任，與前任張志軍、王毅都是由外交轉入台辦系統。

在外交系統上，劉結一歷任外交部國際司司長、北美大洋洲司司長、部長助理等職位，2013年至2017年任中國常駐聯合國代表。

綜合各方分析，依照一般慣例正部級官員65歲退休，年底將65歲的劉結一這次未在20大中央委員名單，退休的可能性大，或退居二線。

除此之外，現任國台辦「一正三副」高層官員中，包括主任劉結一以及三名副主任陳元豐、龍明彪、潘賢掌都未在20大中央委員會名單。

曾任國台辦副主任、現為安徽省委書記的鄭柵潔這次則當選20大中央委員會委員；另一名曾任國台辦副主任、現為退役軍人事務部部長的裴金佳也當選新一屆中央委員。（編輯：周慧盈）1111022

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