中華電簡志誠：建構AI算力平台 研發變現孵小金雞

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（中央社記者江明晏台北28日電）擁抱AI浪潮，中華電信董事長簡志誠清楚擘劃兩大角色，第一要當「賦能者」，建構AI算力平台，出租給中小企業；第二要當協創者，透過自身經驗，助企業客戶開發AI應用；他並強調「研發變現」能力，助集團孵化小金雞。

生成式AI（人工智慧）是近年最重要的關鍵字，甚至引發許多企業主的「AI轉型焦慮」。簡志誠接受中央社專訪時表示，中華電除了擁抱AI浪潮，也呼應全球都在進行的雙軸轉型，包括數位轉型、低碳轉型需求；中華電也積極與輝達（NVIDIA）合作，例如「輝達在地方城市的投資上，中華電一定會積極參與」。

簡志誠：擘劃AI兩大角色 中華電擔綱賦能、協創者

簡志誠表示，面對AI，中華電信已擘劃兩大角色，第一就是AI賦能者，也就是管理學中，賦予個人或組織做某事的能力或權力。中華電可將既有IDC（網路資料中心）打造為AIDC，建構AI算力出租平台，以租用的方式，將AI算力提供給需要的中小型企業；現在南部IDC已在執行建造計畫，明年會運轉商業模式，將是中華電未來著力的方向。

另外，由於AIDC牽涉算力，比一般的IDC更耗電，他表示，考量電力需求，初期AIDC會規劃在中、南部；但長遠發展而言，中華電明年將進行全光化網路的PoC（概念性驗證），可在全台18個各個IDC機房之間相連全光網路，不但彼此可分享算力，還能實現比現有速度快百倍、超低延遲、但耗電量降為1%的網路。

這和打造一個超大型AIDC相比，就不必面臨找不到足夠土地，及耗電太過龐大等隱憂，「甚至未來也可從海外相連，讓服務做更大，也能解決在地電力問題」。

在AI協創者的角色方面，簡志誠說明，中華電信內部早已鋪天蓋地導入生成式AI應用，包括AI客服、作業流程優化、網路障礙預判與排除3大類別；對外也陸續推廣到企業或政府客戶，並透過自身開發與導入經驗，幫助客戶在特定的領域打造一些相關的AI應用，發揮協力創作的功能。

「可以把AI想成是集眾人智慧的力量」，簡志誠表示，如果少了AI的挹注，企業內部效率、生產效能等各方面，就會產生競爭弱勢，放到城市、國家，都是一樣的概念；所以看好未來各個企業與單位一定會持續導入生成式AI的應用，比起期待AI大爆發，可能以長期進行式、不斷升級優化的角度看待更恰當。

不怕競爭者超車 簡志誠自豪「研發能力同業追不上」

電信市場重回三雄鼎立格局，行動通訊市占率雖無太大變化，但遠傳和台灣大哥大的財報都像吃了大補丸，台灣大近3個月的每股盈餘（EPS）罕見連續超車中華電信，是否擔心對手急起直追，威脅中華電龍頭地位。

簡志誠坦言不擔心，但會稍微警惕，樂見同業持續往前，激起良性競爭；他也自豪表示，中華電信有很多強項同業遠遠追不上。

他舉例，除品牌形象、人才福利之外，中華電信有「海地星空」的綿密網路，海纜、微波、衛星布局都大幅領先超前，1G雙向光纖更已完成光纖到家（FTTH）25GS-PON測試，可隨時針對需求鋪建。

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他進一步指出，中華電信研究院擁有深厚的研發能力，有超過1200名的研發人員，現在已把「研發變現」設為目標，會陸續把具有成果、有商轉能力的團隊拆分出去成為子公司；過去中華電信研究院就曾孕育出中華精測（6510）這隻大金雞，未來更有機會孵化新的小金雞群。

觀察今年「台灣創新技術博覽會」，中華電信研究院以發明專利參展，斬獲15項獎牌，創歷年新高，其中包括「光收發系統」、「中文文字轉譯成台文或台語拼音之系統、方法及電腦可讀媒介」、「用於路面汙損分類辨識之方法及系統」、「共用光纖的光濾波系統和光濾波方法」等，都是中華電信已經取得的專利，擁有極高的商轉潛力和變現能量。（編輯：張良知）1131228