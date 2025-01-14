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經部推30人以下服務業數位轉型補助 每家最高10萬元

2025/1/14 17:46
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（中央社記者劉千綾台北14日電）經濟部今天舉行「中小微企業多元振興發展計畫」啟動儀式，商業發展署同步公布受理30人以下服務業數位轉型培力補助申請，每人最高可獲新台幣1萬元補助，每家上限為10萬元，預計至少可培訓20萬人、2萬家企業受惠。

行政院長卓榮泰今天上午在秘書長龔明鑫、經濟部次長何晉滄等人陪同下出席「中小微企業多元振興發展計畫」啟動儀式，宣布將幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路，同時提供普惠貸款、租稅優惠及信保機制等3項配套措施和單一服務窗口機制。

經濟部表示，這次計畫將與各產業公協會合作，協助企業導入AI技術，優化生產效率和服務模式，並提供碳盤查諮詢、節能設備補助等服務，幫助中小微企業應對全球淨零趨勢。

針對30人以下的企業，經濟部也提供每家最高10萬元的數位轉型補助，並推出租稅優惠措施，鼓勵創新研發、增僱員工及提高薪資，額外提供最高3500萬元的融資保證額度，減輕企業財務壓力，促進國內薪資結構良性轉型。

此外，經濟部商業發展署今天公告受理「30人以下服務業數位轉型培力補助」，其中包括培訓本國籍在職員工完成提升服務業數位職能累計12小時以上課程，或是購置提升企業數位能力的軟體（含付費使用訂閱制軟體），且本國籍在職員工完成提升服務業數位職能累計12小時以上課程。

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爲輔導商業服務業數位轉型，經濟部表示，今年補助經費匡列20億元，培訓每人補助最高1萬元，每家補助上限10萬元，預估至少可培訓20萬人，至少2萬家企業受惠。

經濟部表示，受理時間為今天起至今年12月31日下午5時前，或經費用罄為止。（編輯：林家嫻）1140114

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