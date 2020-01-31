別再寄口罩出國 海關已沒入逾3萬片

俗稱「武漢肺炎」的嚴重特殊傳染性肺炎疫情引發民眾搶購口罩，也有不少人想寄發口罩到海外遭查獲，航空警察局31日提醒民眾，不得以郵寄或快遞方式寄送口罩出口，以免觸法受罰。（航警局提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 109年1月31日

（中央社記者邱俊欽桃園機場31日電）嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情引發民眾搶購口罩，不少人透過郵件寄發口罩到海外，航空警察局今天表示，昨天會同海關查獲123包郵件，共3萬多片口罩遭沒入。

航警局下午發布訊息指出，為確保國內口罩供應所需，保障國人健康，經濟部公告，自109年1月24日起至2月23日止，為期一個月期間，紡織材料製口罩管制出口；自實施之日起，一般出口貨物、郵包及快遞貨物未依規定向經濟部國際貿易局申請專案核准者，紡織材料製口罩不得出口。

航警局表示，昨天會同關務署台北關進行旅客郵包及快遞貨物落實安檢，在台北郵件處理中心執行出口郵件檢查時，查獲123件以郵包方式將口罩出口案件，總計3萬3225片口罩被海關沒入。

台北關表示，目前規定之合理自用數量一人最高為5盒，超過部分將依法沒入，並提醒民眾，不得以郵寄或快遞方式寄送口罩出口，以免觸法受罰，海關及內政部警政署航空警察局、海洋委員會海巡署等邊境管制機關，將嚴查嚴辦，請大家共同為防疫盡分心力，避免防疫缺口。（編輯：方沛清）1090131

台商赴陸工作 出境攜超量口罩遭沒入

（中央社記者邱俊欽桃園機場31日電）嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情引發民眾搶購口罩，蘇姓台商今天從桃園機場搭機前往中國上海時攜帶8盒口罩，因超過攜帶數量限制，遭海關沒入3盒。

關務署台北關人員向中央社記者表示，蘇姓台商上午從桃園國際機場搭乘長航空公司班機前往上海，在通過第二航廈行李檢查櫃檯時，被海關稽查人員發現託運行李內攜帶8盒口罩。海關依照違反海關緝私條例，沒入3盒口罩。

這名台商向關務署人員說，不清楚攜帶口罩數量的新限制，因為平日在昆山地區工作，此行在大陸至少超過半年，為了防範在武漢肺炎期間購買口罩不易，因此才攜帶數量較多的口罩前往大陸。

財政部關務署也發布訊息表示，旅客攜帶口罩出境，於合理自用數量範圍內，依規定無須向海關辦理報關，旅客隨身攜帶口罩出境的合理自用數量，以每人最多5盒（每盒50片）為限。（編輯：方沛清）1090131