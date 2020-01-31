更多編輯台推薦新聞：
謝淑薇澳網女雙獲亞軍 重返女雙世界第一
運動

謝淑薇澳網女雙獲亞軍 重返女雙世界第一

影片／沉默之聲改編成武漢肺炎抗疫之歌 一夕瘋傳亞洲
國際

影片／沉默之聲改編成武漢肺炎抗疫之歌 一夕瘋傳亞洲

武漢肺炎蔓延地方暗批中央 習近平面臨挑戰
兩岸

武漢肺炎蔓延地方暗批中央 習近平面臨挑戰

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎 中國官方：已痊癒者仍有再感染風險
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情9/100

別再寄口罩出國 海關已沒入逾3萬片

最新更新：2020/01/31 17:04
俗稱「武漢肺炎」的嚴重特殊傳染性肺炎疫情引發民眾搶購口罩，也有不少人想寄發口罩到海外遭查獲，航空警察局31日提醒民眾，不得以郵寄或快遞方式寄送口罩出口，以免觸法受罰。（航警局提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真　109年1月31日
俗稱「武漢肺炎」的嚴重特殊傳染性肺炎疫情引發民眾搶購口罩，也有不少人想寄發口罩到海外遭查獲，航空警察局31日提醒民眾，不得以郵寄或快遞方式寄送口罩出口，以免觸法受罰。（航警局提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真　109年1月31日

（中央社記者邱俊欽桃園機場31日電）嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情引發民眾搶購口罩，不少人透過郵件寄發口罩到海外，航空警察局今天表示，昨天會同海關查獲123包郵件，共3萬多片口罩遭沒入。

航警局下午發布訊息指出，為確保國內口罩供應所需，保障國人健康，經濟部公告，自109年1月24日起至2月23日止，為期一個月期間，紡織材料製口罩管制出口；自實施之日起，一般出口貨物、郵包及快遞貨物未依規定向經濟部國際貿易局申請專案核准者，紡織材料製口罩不得出口。

防疫資訊

航警局表示，昨天會同關務署台北關進行旅客郵包及快遞貨物落實安檢，在台北郵件處理中心執行出口郵件檢查時，查獲123件以郵包方式將口罩出口案件，總計3萬3225片口罩被海關沒入。

台北關表示，目前規定之合理自用數量一人最高為5盒，超過部分將依法沒入，並提醒民眾，不得以郵寄或快遞方式寄送口罩出口，以免觸法受罰，海關及內政部警政署航空警察局、海洋委員會海巡署等邊境管制機關，將嚴查嚴辦，請大家共同為防疫盡分心力，避免防疫缺口。（編輯：方沛清）1090131

台商赴陸工作 出境攜超量口罩遭沒入

（中央社記者邱俊欽桃園機場31日電）嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情引發民眾搶購口罩，蘇姓台商今天從桃園機場搭機前往中國上海時攜帶8盒口罩，因超過攜帶數量限制，遭海關沒入3盒。

關務署台北關人員向中央社記者表示，蘇姓台商上午從桃園國際機場搭乘長航空公司班機前往上海，在通過第二航廈行李檢查櫃檯時，被海關稽查人員發現託運行李內攜帶8盒口罩。海關依照違反海關緝私條例，沒入3盒口罩。

這名台商向關務署人員說，不清楚攜帶口罩數量的新限制，因為平日在昆山地區工作，此行在大陸至少超過半年，為了防範在武漢肺炎期間購買口罩不易，因此才攜帶數量較多的口罩前往大陸。

財政部關務署也發布訊息表示，旅客攜帶口罩出境，於合理自用數量範圍內，依規定無須向海關辦理報關，旅客隨身攜帶口罩出境的合理自用數量，以每人最多5盒（每盒50片）為限。（編輯：方沛清）1090131

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心表示，31日起政府全數徵用國內口罩工廠的生產一般醫用口罩及外科手術口罩。圖為台北市一家超商貼出口罩售完公告。中央社記者徐肇昌攝　109年1月31日
嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心表示，31日起政府全數徵用國內口罩工廠的生產一般醫用口罩及外科手術口罩。圖為台北市一家超商貼出口罩售完公告。中央社記者徐肇昌攝　109年1月31日
延伸閱讀
中國武漢肺炎通報與論文兜不攏 專家看法不一武漢肺炎擴散 紐時：全球反中情緒迅速蔓延世衛宣告武漢肺炎為國際公衛緊急事件 史上第6度記者直擊白髮翁倒斃武漢街頭 恐懼感瀰漫全市未確診台商妻染武漢肺炎 醫師回頭採檢一度遭拒淘寶賣口罩寄中國 財政部：休想挑戰公權力兒童口罩產能調度中 疫情指揮中心重申不必人人戴口罩早安世界》防堵武漢肺炎 國內防疫口罩全數徵用分配經濟部：讓大家都能買到口罩 暫時控管販售通路武漢肺炎 上海將實施預約登記購買口罩
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報