居家檢疫民眾擅離指定住所逾6小時 中市府罰30萬

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市1名男子從中國入境，在居家檢疫期間，卻於23日凌晨違規擅離飯店外出，台中市民政局長吳世瑋今天表示，由於男子擅離指定住所逾6小時，依規定開罰新台幣30萬元。

吳世瑋下午在市府召開的記者會中表示，男子於12日自中國大陸入境，選擇春節居家檢疫措施A方案，並於南屯區防疫旅館進行14天居家檢疫，23日凌晨飯店緊急通報警方，男子竟違規擅離外出，警方接獲通報後，會同南屯區公所里幹事前往現場訪查。

吳世瑋指出，警方獲報後即前往男子入住的防疫旅館查調，確認確實未在房內，撥打手機及所留市話，不是顯示關機中就是無人接聽，似乎刻意躲避調查。

警方隨後檢視該防疫旅館監視器，發現男子於凌晨0時28分步出房間後，以搭乘電梯及走樓梯方式，自地下室停車場出口步行離開，直至當日上午7時10分才返回防疫旅館房間，男子違規事證明確，南屯區公所也隨即報請市府衛生局強制移送男子至集中檢疫所。

吳世瑋說，這次男子違反居家檢疫規定，擅離指定住所長達6小時以上，違規情節重大，涉及違反傳染病防治法規定，民政局將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定及春節專案裁罰基準，開罰30萬元。（編輯：謝雅竹）1110126