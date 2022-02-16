早安世界》俄羅斯聲稱開始撤軍 英國、烏克蘭：全部撤離才相信
俄羅斯稱撤回邊境部分軍隊 英國、烏克蘭：看到全面撤離才相信
美國研判俄羅斯很可能本週入侵烏克蘭，但俄國總統蒲亭與外長釋出「外交談判仍大有可為」信號的同時，俄羅斯當局15日表示，部署在烏克蘭附近地區的部分俄軍部隊已經開始返回基地。烏克蘭和英國對於俄軍撤退的消息反應審慎，雙雙表示要看到全面撤軍才能相信，金融市場則出現激昂慶祝行情。台灣駐俄羅斯代表處已致電確認台僑平安無恙，但勸告儘速撤離。（看完整報導）
國內首見Omicron死亡個案 桃機航警確診感染源待釐清
國內15日新增COVID-19境外移入40例、5例本土，含桃園亞旭、新北樹林嘉聯益各2人，以及桃園機場1名航警，疫情指揮官陳時中表示，航警感染源待釐清，已匡列接觸者，盼有效控制。桃園市長鄭文燦表示，亞旭電腦復工已進入第2階段，第3階段則要視253名移工的延長居家隔離情況再做評估。此外，本土Omicron疫情首現死亡個案，80多歲洗腎婦人與桃園金嗓歌友會相關，確診後住院16天內病逝，曾打過2劑AZ疫苗。（看完整報導）
第3劑涵蓋率破3成 1922新一期預約今起分流開放
據中央流行疫情指揮中心統計，國內至14日累計接種超過4424萬劑，打滿3劑的民眾突破30%關卡。1922疫苗預約人氣最旺的莫德納疫苗在15日有140.48萬劑貨，今年預定數量可達2000萬劑，累計已到貨291.69萬劑。第23期公費疫苗於16日開放分流預約第3劑，防疫措施也適度鬆綁，宗教場所禁飲食、容留人數限制等都取消，遶境、遊行及500人以上宗教活動經地方政府同意後即可辦理。對於邊境管制鬆綁規劃，陳時中透露將先開放部分外國觀光客來台，但未說明可能的時程。（看完整報導）
台灣經濟自由度全球第6 總統：盼台美洽談FTA等協定
美國智庫傳統基金會發布「2022經濟自由度指數」，台灣在184個經濟體中排名第6名。其中司法效能為94.2分，較去年大幅進步，並創歷史新高。總統蔡英文15日接見傳統基金會創辦人佛訥時表示，這顯示台灣努力打造自由開放及公平的經貿環境表現已受肯定，希望繼續支持深化台美關係，包括展開自由貿易協定（FTA）及數位經濟協定（DEA）談判。（看完整報導）
高端WHO團結試驗疫苗最快3月底解盲 盼打入國際供應鏈
高端疫苗於巴拉圭3期臨床實驗解盲達標，並獲得緊急使用授權。防疫指揮官陳時中15日表示，高端在巴拉圭實驗與在台結果雷同，代表在不同國家試驗都能維持高度一致性，目前已獲得印尼、帛琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、愛沙尼亞、泰國、巴拉圭共8國認可，台灣剩餘300萬劑除了供國內使用，也會規劃用來進行人道救援。高端總經理陳燦堅表示，WHO團結試驗有機會在3月底、4月初進行期中解盲，高端已準備上億劑產能，目標是將這款國產疫苗推向國際。（看完整報導）
台積電熊本廠將增資 研議增12到16奈米製程
台積電董事會15日核准209億4417萬美元資本預算，約新台幣5550億1775萬元，將用於建置及升級先進製程、成熟和特殊製程、先進封裝等產能。日本經濟新聞報導，台積電與日本Sony集團合資在熊本縣興建晶圓廠，投資額將追加逾1000億日圓，汽車零件大廠電裝（DENSO）也將出資，並研議增加12到16奈米製程。對於招募政治經濟博士人才引發高度關注。台積電表示，主要是希望能協助進行市場研究，提供內部政經相關情勢的分析與資料。（看完整報導）
紐約時報：習近平主演接班大戲 巨大不確定性籠罩中國
紐約時報首席中國記者儲百亮14日發表題為「一場以習近平為主角的中國領導人接班大戲」的文章指出，由於外界無法得知習近平到底何時宣布接棒人選及及如何交棒，這個難題可能會考驗習近平的政治技巧，但習近平似乎喜歡讓外界對繼承人選保持猜測，因為這有助於強化對他的忠誠度，並給他更多時間觀察潛在的接班人。但儲百亮認為，推遲提名可能會加劇中國權貴階層的焦慮，甚至擴大裂痕。（看完整報導）
三立「海董」林崑海病逝享壽70歲 計程車司機變影視霸主
三立媒體集團董事長林崑海因頭頸癌於14日晚間過世，享壽70歲。人稱「海董」的林崑海曾是計程車司機，因商業頭腦敏銳，成功打造三立電視台。他曾以無黨籍身分參選高雄立委，落選後仍積極參與政界活動，也因經手房地產事業在商界享譽盛名。地方政壇人士認為，林崑海過世可能牽動年底九合一選舉。據統計，全台每年逾萬人確診頭頸癌，約9成是男性，菸、檳榔、酒是最主要危險因子，醫籲一旦口腔潰瘍超過2週沒好、吞嚥卡卡或疼痛，務必立刻就醫。（看完整報導）
延後到校政策3月初揭曉 擬早自習不考試、減少朝會次數
學生團體呼籲國高中延後上學，引起社會正反意見討論。教育部長潘文忠15日說，目前將朝第一節課之前不考試、增加學生自主規劃空間著手，並說這項政策調整希望能達到全國步調一致，近期將和各縣市代表討論，預計3月初對外公布細節。北市成功高中取消朝會及早自習之後，松山高中宣布從這學期開始實施參加朝會8次可抵銷一支警告的措施。有學生對此表達認同，認為可更有效利用時間，也有學生認為不如直接廢除朝會。（看完整報導）
喬科維奇稱不反疫苗 但寧可犧牲獎盃也不被迫接種
世界球王喬科維奇因未接種COVID-19疫苗被拒於澳網門外，令外界好奇他是否願為世界排名改變想法。喬科維奇15日接受BBC專訪時表示，他的行為不應該與任何反疫苗行動掛勾，他只是支持每個人應該有選擇權。被問到若因此無法參加今年稍後舉行的法網或溫網，他說：「那是我願意付出的代價。」（看完整報導）
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