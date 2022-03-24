早安世界》花東頻地震1人受傷 10餘處出現災情

花東頻地震1人受傷 10餘處出現災情玉興橋拓寬工程受損

花東地區23日地震不斷，其中震度最大的一次發生在岸凌晨1時41分，震度6級弱，這是2020年震度分級新制上路後最強的地震，造成台9線玉里鎮玉興橋拓寬工程受損、台30線玉長公路路面龜裂等災情，有1名台東縣老翁遭玻璃割傷送醫。氣象局長鄭明典提醒，大地震後餘震還很頻繁，加上可能降雨，請民眾避免使用山區道路。（看完整報導）

防輕症患者塞爆醫院 24日起放寬落地採檢分流年齡

全球COVID-19疫情持續延燒，境外移入病例也大增，近來單日確診境外移入病例首度突破百例大關。中央流行疫情指揮中心宣布，24日凌晨零時起放寬落地採檢分流年齡限制，18歲至59歲輕症陽性個案將送集中檢疫所，避免塞爆醫院。（看完整報導）

2月工業生產指數連25紅 創正成長第二長週期

經濟部23日表示，2月在終端需求續溫、供應鏈失衡緩解以及半導體產能滿載下，工業生產指數為117.49，創下歷年同月新高紀錄，年增10.01%，連25紅，為史上正成長第二長週期。其中製造業指數為119.76，年增10.16%，同樣寫下歷年同月新高，並為連續25個月正成長。以製造業行業別來看，電子零組件業為推升製造業生產成長貢獻最大。基本金屬、化學原材料業則因業者停爐檢修、防疫產品需求趨緩，分別年減1.94%、3.29%。（看完整報導）

美國與盟邦討論將俄羅斯逐出G20 中國表態反對

在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及其西方盟邦正在評估俄國是否該留在20國集團。針對總統拜登出訪歐洲與盟邦會面時是否會推動將俄羅斯逐出G20，白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國認為俄羅斯不能再和往常一樣待在國際組織，但美國會先與盟國就此事進行討論。中國外交部則說，俄羅斯是G20重要成員，任何成員都沒有權利把其他國家趕出這個組織。（看完整報導）

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

烏克蘭總統澤倫斯基23日在日本國會視訊演說時，對日本立即向烏克蘭伸援表達謝意。並表達希望日本繼續對俄羅斯進行經濟制裁，在國際社會扮演重要角色。日本首相岸田文雄在聽完演說後表示，澤倫斯基的姿態令人感動，還說會考慮再提供烏克蘭人道援助。CNN分析，澤倫斯基成功運用推特貼文、媒體訪問和向各國國會發表視訊演說等溝通方式，談話內容具有強大說服力，讓烏克蘭在至關重要的資訊戰中占了上風。（看完整報導）

攻烏俄軍第15位高級指揮官陣亡 二戰以來最慘紀錄

英國「太陽報」美國網路版披露，俄羅斯陸戰隊第810近衛隊上校指揮官夏洛夫在烏克蘭東南部港市馬立波遭烏克蘭軍隊擊斃，這是俄羅斯入侵烏克蘭以來第15名軍事高級指揮官陣亡。目前俄國正出現1945年二次世界大戰結束以來，最嚴重的高級指揮官陣亡紀錄。（看完整報導）

烏克蘭控俄軍摧毀車諾比實驗室 還搶走放射性樣本

烏克蘭國家隔離區管理局22日晚間發布聲明表示，俄國占領軍「洗劫並摧毀」車諾比核電廠的中央分析實驗室，該實驗室處理大量放射性廢料，裡面的樣本已落入俄方手中。烏克蘭國家核電公司21日則指出，監測電廠周邊森林30公里禁區輻射值的系統無法正常運作，沒有數據就無法對核威脅做出適當反應。核電公司並提到，季節性森林火災最常發生在春季和夏季，由於該地區的森林消防機構無法運作，構成了特別的威脅。（看完整報導）

邱國正：今年提延長義務役研擬報告 不會馬上實施

國防部長邱國正23日表示，役期僅4個月的軍事訓練役不夠，加上替代役對國防作戰沒幫助，因此未來會將義務役期延長、替代役人數多寡納入考慮，今年一定提出研擬報告，但不會馬上實施，而是經過公告滿1年後才能施行，原則上將以不修法為目標。總統府也回應，役期延長尚未定案，更重要的是訓練內容須進行改革，讓義務役的軍事訓練能夠有效應對現代戰爭需求，強化國軍「不對稱作戰」的建軍思維。（看完整報導）

東方航空墜機搜救困難 事發2天客機黑盒子尋獲

中國東方航空1架客機21日在廣西山區墜毀，2天後終於找到失事客機的黑盒子。現場搜救人員表示，23日凌晨開始下雨，大面積搜救工作暫緩，當地土壤吸水量大，墜機搜尋現場存在小規模滑坡可能，為現場救援增加了不確定性。同時，搜救範圍廣且高低落差很大，為救援工作造成極大困難。該班機以幾近垂直角度墜毀，也引發人為因素的揣測。不過，在事故記者會上中國民航局官員表示，失事前天氣適航，機組與空管保持正常通訊聯繫，東航也說飛行員健康良好，飛行經歷完備。（看完整報導）

日本央行延續寬鬆政策 日圓兌台幣匯率創23年半新低

根據台銀最新牌告匯率，23日日圓現鈔賣出價跌破0.24元兌新台幣1元水準，最低下探0.2391元，創23年半新低紀錄。匯銀人士分析，美國聯準會啟動升息循環且幅度可能擴大，日本央行仍表態維持超寬鬆貨幣政策，凸顯美國與日本之間鷹派與鴿派的迥異態度，也使得日圓匯價更為疲弱。（看完整報導）