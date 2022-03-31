早安世界》淨零轉型8年估催出4兆民間投資 2050拚再生能源占比破6成

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國發會30日公布台灣2050淨零碳排路徑圖，力拚2050年再生能源發電占比超過60%。圖為由眾多光能電池組成的太陽能發電模組。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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淨零轉型8年估催出4兆民間投資 2050拚再生能源占比破6成

國發會30日公布台灣2050淨零排放路徑，宣布透過風電、光電、氫能、電力系統與儲能等12項關鍵戰略達到能源轉型目標，預計至2030年將投入近新台幣9000億元預算，帶動民間投資逾4兆元。此外，2040年電動車、電動機車市售比達100%，力拚2050年再生能源發電占比超過60%。全國商業總會理事長許舒博表示，再生能源占比達60%「有很大壓力」，需要有各種配套，包含儲能設備布建。（看完整報導）

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

淨零碳排放已經成為國際趨勢，台灣面對這股轉型浪潮，也端出2050淨零排放路徑圖。不過2050年再生能源占比要如何達到6成以上、電動車政策又將如何影響民眾生活，未來電力是否不足？預算從哪來？中央社整理十大關鍵問答，幫助讀者一次看懂。（看完整報導）

本土19傳播鏈感染源不明 指揮中心擬在基隆「類普篩」圍堵疫情

國內30日新增56例COVID-19本土病例，各群聚案中，以基隆小吃店警局群聚及可能相關增19人為大宗，大潭電廠群聚則新增12例，其他確診個案零散分布在全台各地。另外，在左營海軍基地服役的一名官兵自基隆住處收假回營後確診，被列為基隆個案。高市衛生局表示，這名軍人的同袍均已匡列檢驗為陰性。基隆疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心表示準備在基隆進行「類普篩」，由中央提供快篩試劑，和地方一起努力圍堵疫情。指揮中心近日增加公費家用快篩試劑定點診所，但提醒公費快篩試劑非直接免費領用，必須經醫師評估後，才可發放。（看完整報導）

分析：俄烏和談不能只聽莫斯科嘴上說說 馬立波才是觀察指標

俄羅斯、烏克蘭29日談判結果被視為露出和平曙光，但烏克蘭總統澤倫斯基表示，對俄羅斯承諾大幅減少部分地區的軍事活動表示存疑，並宣示烏克蘭在防禦上的努力不會鬆懈。美國五角大廈也指出，俄國開始從基輔周遭陣地調離少數部隊，但這較像重新部署，而非撤退或從戰爭中撤離。分析指出，降低衝突不意味停火，俄軍是否停止對烏克蘭東南部港巿馬立波和南部尼古拉耶夫州等地進行無差別轟炸，將是重要觀察指標。（看完整報導）

政院將推300億擴大租金補貼專案 估50萬戶受惠

行政院在31日的院會中預料將通過「300億元中央擴大租金補貼專案」，因租金補貼的條件之一，也就是基本生活費從2.5倍調升至3倍，受惠戶數將從今年的12萬戶提升為50萬戶。另外，單身青年、新婚夫妻，以及育兒家庭等補貼金額也將提高。（看完整報導）

國軍人事異動 辜麗都成憲指部首名女性政戰主任

國軍政戰將領人事異動，軍方人士30日表示，陸軍陸勤部政戰主任辜麗都少將與憲指部政戰主任余熙明少將職務對調。特別的是，辜麗都不僅是憲兵指揮部有史以來首名政戰女將領，由於晉任少將後接任馬防部政戰主任，更是第一個野戰部隊女政戰主任，同時也是總統蔡英文任內晉升的首名女少將。（看完整報導）

NBA球星坎特計劃訪台辦籃球營 邀蔡總統共襄盛舉

土耳其裔的美國職籃NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）因為自身成長經歷，長期關注自由人權議題，他30日表示將於今年夏天訪台，並計劃舉辦大型籃球營，邀請總統蔡英文共襄盛舉，他還呼籲各界盡一切努力，別讓台灣變成下個烏克蘭。（看完整報導）

菲律賓開放完整接種疫苗旅客入境 今起核發觀光簽證

疫情兩年多來，旅客若想入境菲律賓，需持有效簽證，或向菲國外交部申請入境許可才能申請簽證。馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）宣布，3月31日起恢復核發觀光簽證，4月1日起，菲律賓向已完整接種疫苗的旅客開放觀光，有意赴菲旅客無需再向菲律賓外交部申請入境許可。（看完整報導）

WTT挑戰賽女雙男雙都奪亞軍 陳思羽擊敗中國對手闖女單4強

首度合作的台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄30日WTT球星挑戰賽女雙冠軍戰，以0比3輸給日本組合木原美悠與長崎美柚，以亞軍作收。台灣桌球好手林昀儒與廖振珽合作，在男雙冠軍戰激戰5局，以2比3輸給德國組合，拿下亞軍。女將陳思羽也有好表現，在女單賽中以3比1逆轉擊敗中國選手張瑞，晉級4強。（看完整報導）

蔡進國登滿月圓失蹤遺體尋獲 疑不熟路徑滑落罹難

和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國，26日前往新北市三峽區滿月圓山區登山失聯，家人27日清晨向警方報案，女兒還懸賞新台幣100萬元，希望登山社團及山友能協助找人。不過家屬沒等到好消息，失聯4天的蔡進國遺體30日尋獲。滿月圓登山步道10多年來未曾發生山難，消防局研判應是進入不熟悉路徑、天氣下雨導致滑落山坡，才會罹難。（看完整報導）