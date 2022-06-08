早安世界》通膨壓力仍高 5月CPI年漲3.39%逾9年半最大漲幅

通膨壓力仍高 5月CPI年漲3.39%逾9年半最大漲幅

行政院主計總處7日公布5月消費者物價指數（CPI）年增率連續3個月飆破3%，且持續上攀至3.39%，續創近10年最大漲幅，外食費漲幅達5.8%。主計總處分析，油料費居高，肉、蛋類又因為飼養成本墊高，均推升物價水準。5月躉售物價指數（WPI）、進口物價指數雙創逾41年新高，廠商成本壓力大，可能導致這波漲價難以退潮。市場普遍認為，通膨壓力愈演愈烈可能迫使央行6月升息1碼。（看完整報導）

苗栗大雨多處道路坍方中斷 西半部今防豪雨

梅雨鋒面來襲，7日累積雨量前10名大多位在苗栗、台中、高雄等地。苗栗縣多處路段7日因雨落石坍方，其中苗126線25至30公里處搶通不到3天再度封閉搶修，台72線出磺坑東向車道邊坡也有巨石崩落致交通中斷，此外，南橫公路梅山口至向陽段8日實施預警性封閉。中央氣象局預估，北部8日高溫約25度左右，鋒面雨帶仍有明顯影響；9日至11日鋒面北移，南部降雨情況稍緩，但中部以北有局部陣雨或雷雨，北部降雨需等到12日才會減緩。（看完整報導）

本土中重症及死亡數略降 醫院陪病探病條件鬆綁

國內7日新增8萬2973例本土個案，193例中重症、124人死亡，新增重症有2例為兒童。新增病例雖回升到8萬以上，但中重症及死亡人數略降。中央疫情指揮官陳時中推估，6月底單日個案有望跌破萬例。指揮中心並宣布，因應疫情調整確診住院陪探病及醫護人員免除篩檢條件，修正為符合解除隔離條件、且距發病或採陽日15天至3個月內者，得免除篩檢。北市疫苗預約平台7日重啟，衛生局準備BNT、莫德納、高端及輝瑞兒童疫苗等共6萬1375劑，捷運松山站及台北車站中型接種站也提供少量現場掛號名額。（看完整報導）

總統盼與斯洛伐克打造民主陣線 法國會1年3度組團來訪

近來台灣與斯洛伐克雙邊關係逐漸密切，在貿易拓銷、半導體等領域簽署備忘錄深入交流。總統蔡英文7日接見斯國國會暨布拉提斯拉瓦省聯合訪問團，感謝對台重視與情誼，並期待持續合作打造具韌性的民主陣線。斯國國會副議長勞倫契克說，斯洛伐克不會因外界阻撓或干擾而妥協，也做好隨時抵抗威脅民主強權的準備。法國參議院外委會副主席葛利歐8日率跨黨派議員團到台灣訪問6天，這是法國國會1年內第3度組團訪台。外交部指出，密集來訪彰顯台法友好情誼。（看完整報導）

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

位於基輔市的烏克蘭國家兒童醫院在俄羅斯入侵之後成為收治受傷兒童的地方，俄軍3月中旬攻打到距基輔僅約30公里的布查等郊區城鎮時，大批兒童傷患湧入，醫療量能頓時吃緊。台灣外交部2波總計580萬美元對烏克蘭醫療機構的援助中，這所醫院就是首要援助對象之一，院長佐夫尼爾以特別錄製影片感謝台灣及時伸援。（看完整報導）

華郵：北京秘密在柬埔寨建海軍基地 供中方專用

「華盛頓郵報」引述西方官員的說法報導，中國正在柬埔寨秘密建造海軍設施，專供中國軍方使用，這將是中國繼非洲吉布地之後，在海外建設的第2座類似軍事基地，也是在極具戰略重要性的印度太平洋地區的第1座。雖然報導中，中柬兩國都否認此事，但柬埔寨官方消息指雲壤海軍基地擴建工程8日動工，儀式將由國防部長狄班與中國駐柬大使王文天主持。（看完整報導）

日本北約地中海聯合訓練 東京會談確認歐洲印太安全不可分割

北約軍事委員會主席包爾7日訪日，跟日本防衛大臣岸信夫及統合幕僚長山崎幸二會談。雙方對烏克蘭遭俄羅斯侵略，確認「歐洲與印度太平洋地區的安全保障不可分割」。日相岸田文雄正安排出席6月底將舉行的北約峰會，似有意藉此對外展現日本將在外交及防衛領域強化與北約合作關係。如果成行，他將會是首位參加北約峰會的日本首相。此外，日本內閣會議正式通過經濟財政管理基本方針，除了首度提到有關「台灣」部分外，也明載要在「5年內」徹底強化日本防衛能力。（看完整報導）

日本公布外國觀光客入境指引 上海解封民眾卻現核酸焦慮症

日本10日起重新開放來自感染風險低的98個國家或地區人士入境觀光，防疫指引要求外國觀光客須遵守包括戴口罩等防疫措施，且自行投保醫療保險。東京疫情明顯趨緩，單日新增已連續25天低於上週同日。另一方面，中國上海自1日開始恢復正常生活秩序，民眾以為解封後能過上正常生活，但實際上為了進出公共場所，上海人進入在72小時內緊繃找核酸點、做核酸檢測的新生活，有人因而患了「核酸焦慮症」。（看完整報導）

陳時中：7月仍要戴口罩 出國旅遊先等疫情明朗化

疫情指揮中心指揮官陳時中7日表示，7月暫時不會放寬口罩規定，因口罩對於其他呼吸道疾病也有防治效果，至於邊境管制會隨疫情變化滾動式檢討。對於有家長為讓孩子放暑假時出去玩才快打疫苗，外界關注是否有疫苗施打率、量能等其他指引作為開放標準，陳時中回應，現階段鬆綁以商務為主，民眾想出門遊玩，要等疫情明朗再規劃為佳。（看完整報導）

防疫保單全面停賣 12家產險理賠近55億

今年一般法定傳染病防疫險承保件數截至6日達312萬件、保費收入27.92億元，理賠件數達15.5萬件，理賠金額達54.78億元。12家產險公司近一週平均日賠逾2億元水準，累計理賠金額已近所收保費收入2倍。金管會統計目前市面上僅剩疫苗險，防疫險全面停賣。有信評分析，確診案例續增可能使業者虧損擴大，終結產險業連續長達21年獲利表現。國泰金控7日與國泰產險舉行董事會，通過100億元私募增資案，成為這波防疫險理賠爭議下業界首例。（看完整報導）