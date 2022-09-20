早安世界》花東鐵路橋梁受損修復至少需一個月 暫以客運接駁

花東鐵道橋梁受損修復至少需一個月 六十石山赤科山遊客脫困

據中央災害應變中心19日統計，截至當天下午2時30分止，台東18日下午發生的規模6.8地震共造成1死、164傷。花蓮金針花賞花勝地赤科山與六十石山有眾多旅客受困，富里鄉公所及蘇花改工程處接力，歷經逾20個小時搶通道路，六十石山受困者中午陸續排隊下山，赤科山遊客則由業者及公所改道接駁，全數脫困。台東強震也造成鐵路受損嚴重，交通部長王國材表示，橋梁受損預估修復處理要一個月以上，有一段時間花東將以利用客運巴士提供的「類火車」服務替代。台鐵則表示，軌道彎曲變形部分已多處修復，但受損的橋梁需要勘查檢測後，才能擬定搶修計畫。（看完整報導）

台東池上主震1天內餘震150次 最北出現在花蓮卓溪鄉

台東縣池上鄉18日下午發生規模6.8地震後，花蓮縣南部靠山的行政區卓溪鄉19日上午發生規模5.9餘震，中央氣象局表示，後者研判是池上主震引發的餘震，評估多次餘震發生的震央，最北就到卓溪，而當地可能還會有小規模的餘震。根據氣象局地震測報中心統計，規模6.8主震後，截至19日下午2時50分止，餘震在24小時內累計多達150起，發生頻率有減緩趨勢。氣象局表示，後續再發生較大地震的可能性非常小。另外，18日晚間8時44分南部民眾收到國家級警報示警地震發生，但地震報告卻是震央在台東，南部幾乎無感。氣象局對此解釋，因有2起地震幾乎同時發生，才讓系統誤判。（看完整報導）

拜登：若中國犯台美國將出兵協防 上任1年多至少4次清楚表態

美國總統拜登18日晚間接受專訪，在被問到如果中國犯台，是否會派美軍防衛台灣時，他再度給予肯定答案。白宮官員事後重申美國對台政策不變，但這已是拜登在2021年1月上任以來第4次、也是在美國眾院議長裴洛西今年8月初訪台後首次類似發言。拜登再次提到美軍將防衛台灣，相關說法比過去表述更為明確，有學者認為，原因在於美國對台灣領導人放心，若中國犯台而美方坐視，恐致美國的印太戰略崩盤。另有專家指出，美國國防部會提供拜登部署美軍的「各種選項」，未必是在台灣本土助戰。（看完整報導）

英國女王國葬儀式上百元首出席 民眾湧入倫敦含淚告別

英國女王伊麗莎白二世的隆重國葬19日在西敏寺舉行，成千上萬民眾在出殯路線周邊徹夜等候，各大公園也擠滿人潮，向在位數十載的女王道別。出席國葬儀式的國內外政要中約有500名世界領袖，包括美國總統拜登、日皇德仁、法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯道與歐盟執委會主席范德賴恩。儀式結束後，載著女王靈柩的車架由百餘名海軍士兵牽引護送，在國會與白金漢宮一帶的大道繞行，最後以靈車送往倫敦近郊的溫莎城堡的聖喬治教堂，安置於已故王夫菲立普的墓穴旁邊。數以萬計民眾在移靈沿途夾道致意，他們雖然哀傷，但也有人慶幸女王在生命長流中完成許多有意義的成就，辭世之時應了無遺憾。（看完整報導）

颱風南瑪都侵襲日本已知2死87傷 宮崎縣房屋遭土石流掩埋

颱風南瑪都挾帶狂風豪雨重創日本西南部，18日晚間在九州西南部的鹿兒島市附近登陸後，強大的結構略為減弱，但仍舊將樹木連根拔起，造成窗戶碎裂，河水上漲逼近氾濫，並引發土石流，數百萬民眾19日緊急避難。截至19日，南瑪都在日本已造成至少兩人死亡、多處地方交通中斷。日本首相岸田文雄延後訪美。（看完整報導）

經濟部：10月電價凍漲 明年起高壓用戶夏月電價延長1個月

經濟部19日宣布，國際燃料價格雖仍處於高檔，但考量7月才剛調漲電價，且國內通膨仍具不確定性，且政府已規劃編列新台幣1500億元增資台電，因此決議電價不調整，維持平均電價每度2.8458元。此外，因應氣候變遷影響，電價審議會決定擴大高壓用戶夏月電價期間，由原6月至9月擴大為5月16日至10月15日，等於延長為5個月，自112年開始實施。（看完整報導）

指揮中心估疫情最高峰單日5萬多例 0+7實施日期未定

19日全台新增2萬8210例本土個案，單日新增病例下降，研判與假日效應有關，但與上週同期相比多1成，BA.5株驗出占比近6成；確診個案新增中重症99例，其中31人死亡；另外，境外移入增239例。國內COVID-19疫情持續，中央流行指揮中心指揮官王必勝預估，這波疫情在21日或28日的新增個案數會達最高峰，單日病例約5萬多例，但不會到6萬例；至於入境檢疫「0+7」天新制，現在還在整備討論，實施日期未定。（看完整報導）

貴州隔離巴士翻覆27死 民眾網路怒吼：我們都在車上

中國貴州一輛隔離人員轉運車18日凌晨在高速公路上翻覆，車上27人死亡，另有20人受傷。官方雖向全社會道歉，但學者批評這次絕不是簡單的交通事故，很多城市防控都有大量的違法違規行為，清零亂象反導致生命損失。車禍事故的消息傳出後，眾多原本就對清零政策不滿的民眾在網路上轉傳，官方則刪除新聞與相關評論，然而此舉如同火上澆油。為規避審查，「我們都在車上」成社群關鍵字。（看完整報導）

烏克蘭收復東部失土 俄軍在伊久姆虐殺百姓暴行曝光

烏克蘭軍隊收復東部地區大片失土後，當地重要城鎮伊久姆一處亂葬崗與眾多軍人與平民遭到虐殺的事證曝光，參與挖墳工作的消防員說，發現那些帶著虐殺證據的屍體，是他此生所經歷過最恐怖的事。一名曾在俄軍占領當地期間受到刑求的男子，則向法新社敘述他的痛苦回憶。基輔部隊9月初在反攻行動中光復了多個城鎮，包括伊久姆、巴拉克列亞和庫皮揚斯克。烏克蘭警察首長表示，當局在東北部先前由俄軍占領的地區發現了10多個「刑求室」。（看完整報導）

U18世界盃棒球林詔恩、邱鑫拿個人獎 下屆比賽台灣開打

U18世界盃棒球賽台灣隊冠軍戰不敵美國，拿下亞軍，林詔恩拿下防禦率王與明星球員先發投手獎，邱鑫拿下明星球員外野手獎，閉幕典禮上也宣布下一屆U18在台灣舉行。總教練周宗志點名野手鄭俊瑋、邱鑫，投手林鉑濬表現出乎預期，他並稱讚邱鑫是聰明的球員，只需找到方法走出低潮，林鉑濬則是潛力不可限量。（看完整報導）