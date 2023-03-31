早安世界》4月2日前水氣較多 中部以北、東半部有短暫雨
4月2日前水氣較多 中部以北、東半部有短暫雨
中央氣象局30日預測，4月2日之前仍會有華南雲雨區移入，水氣最多的時間是清明節5天連假的第1天4月1日，東半部、中部以北部平地會有短暫雨，但對於南部水情幫助不大，預計4月3、4日天氣轉為相對晴朗，風向轉為東風至東南風，僅迎風面的東半部與中部以北山區會有短暫雨，各地氣溫屆時將會回升，高溫上看攝氏33度。氣象預報員葉致均說，預估4月5、6日會有鋒面接近，北部、宜蘭轉為有雨，中部、花東地區則有局部短暫雨，但目前鋒面接近的時間還不確定，實際降雨的範圍也需要再觀察。（看完整報導）
蔡總統：台灣不視友誼為當然 感謝所有同在的人
總統蔡英文30日啟動「民主夥伴共榮之旅」，美東時間29日下午抵達紐約，3月才剛接任美國在台協會（AIT）主席的羅森伯格接機。蔡總統一行隨後驅車前往下榻飯店，在場有上百名僑胞拉布條、揮舞中華民國與美國國旗，興奮高喊歡迎蔡總統、中華民國萬歲、台灣加油等口號。總統在紐約僑宴上表示，「當與其他民主國家團結一致時，我們會更強大」，台灣不會視友誼為理所當然。她感謝所有與台灣站在一起的人，並說台灣將繼續屹立，保持自由、民主和尊嚴。對於總統出訪並過境美國的維安安排，國安局長蔡明彥表示，總統過境美國行之有年，中國無需過度反應，國安會內部已有跨部會監控情勢的作為。（看完整報導）
開箱老照片》甄珍轉型演出浪漫文藝片 颳起瓊瑤旋風
1972年，甄珍由原來的「小淘氣」青春形象，轉型演出改編自作家玄小佛原著的電影《白屋之戀》。這部電影大受歡迎，從此開啟長達十餘年，以瓊瑤等愛情小說為基礎的「三廳」電影風潮。（看完整報導）
台中工地隔壁房屋倒塌 工人1死2無生命跡象 市府勒令停工究責
台中市台灣大道一棟2樓建築物30日上午倒塌，3名在隔壁工地施工的男子受困，消防人員先救出1人，送醫搶救後宣告不治，截至晚間陸續發現深陷瓦礫堆的另外2人，初步檢視已無生命跡象。土木技師到現場了解房屋倒塌原因，指出鄰房施工時挖了一個深1公尺、寬60公分的溝，地底土壤壓力不均，導致木造2層樓房屋倒塌，但詳細原因仍需檢視整個工地才能確認。市府都發局表示，將依建築法規定勒令停工。勞動部中區職安中心發現工地未做支撐防護設施，開罰30萬。警方也約談負責施工的古姓工頭及游姓挖土機駕駛到案說明，並將他們依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。（看完整報導）
刑事局：20具海上浮屍確認16人身分 7人是越南來台偷渡客
台灣沿海近日發現多具浮屍，疑似是越南人蛇集團海上丟包所致。警政署刑事局30日表示，經查2月中旬至3月底共發現20具海上浮屍。內政部長林右昌說，其中9具為本國籍因輕生或落海導致，與偷渡案無關；另外7具是越南籍、4具未確認身分，初步研判與偷渡案可能有關。另外，媒體報導其中一具浮屍手機有14名越南男女登船前的合影、另具浮屍身上有台商名片，但台南地檢署表示並無相關訊息。監察委員已申請自動調查，釐清內政部警政署及海巡署相關巡查是否周全、是否確切掌握轄內偷渡集團動態。（看完整報導）
馬英九會宋濤再提九二共識 在武漢稱許抗疫對人類做出貢獻
前總統馬英九30日參訪武漢辛亥革命博物院，在國父孫中山曾經演說的講台前留影，並模仿他的腔調喊出「三民主義、五權憲法」。他在武漢大學致詞時表示，政府換了主導人事，兩岸關係一落千丈，他深感痛心。在表訂行程外參觀疫情展覽時，馬英九對COVID-19疫情爆發時當地專責金銀潭醫院院長領導抗疫表達敬佩，並說這使得疫情未大幅向外擴張，不僅對中國大陸，而是對整個人類的貢獻。對此，中央流行疫情指揮中心前指揮官陳時中表示，馬英九講話跟事實不符，現任指揮官王必勝也指出，事實是COVID-19從武漢開始傳播到全世界，造成大量人口感染及死亡。馬英九30日晚間與國台辦主任宋濤會面時說，2015年與「習先生」在新加坡會面時，再次確認了「九二共識」的重要性。（看完整報導）
墨西哥移民羈留中心大火38死 監視器畫面揭警衛未開門放人逃生
墨西哥鄰近美國邊界的一座移民羈留中心29日發生大火，現場監視器畫面顯示，火災發生當下，警衛並未打開上鎖的門放人逃生，而是視若無睹離開現場。目擊者和一名倖存者指稱，移民被鎖在牢房裡無法逃脫，有39人命喪火窟。檢方表示正以涉及謀殺罪方向偵辦此案，已經確定有8人要為這起災難負責，包括2名聯邦探員、一名州府移民官員，以及一家民營保全公司的5名員工。（看完整報導）
美軍2架黑鷹直升機肯塔基州墜毀 9人喪生
美國陸軍第101空降師兩架HH-60黑鷹攻擊直升機29日晚間執行訓練任務時，在肯塔基州墜毀，造成9人喪生；軍方發言人表示，現階段關注重點是受影響的官兵及其家屬。HH-60是黑鷹直升機的變體，用於對包括空中突擊和醫療後送等各種軍事行動提供支持。（看完整報導）
金管會納管虛擬資產 9面向督導業者防洗錢、審查商品上下架
金管會30日正式說明虛擬貨幣監管重點方向，並表示近期將訂定指導原則涵蓋資訊揭露、商品上下架審查、資產分離保管、交易公正透明、洗錢防制、客戶權益保護、資安、營運系統與冷熱錢包管理、機構查核等9大面向。（看完整報導）
六福村動物脫逃曾釀生態危機 新申請輸入3隻長頸鹿被駁回
桃園一隻狒狒在外逃後受槍傷死亡，六福村原先否認狒狒為園區所有，29日晚間改口承認狒狒來自園區。總監葉忠岳30日說明發現狒狒結紮後到公布狒狒為六福村所有出現時間差的原因，並對狒狒的死亡再次致歉。六福村並宣布動物園區30日暫停開放。新竹縣政府農業處表示，尚未接獲六福村通報狒狒逃脫，動物逸失部分將依法開罰，桃園市政府也說，待司法釐清後，針對六福村該負起的責任，會做相應處置。六福村並非首次發生生動物逃逸事件，過去有埃及聖䴉飛出園區，衍生危害生態平衡問題，長頸鹿則有8死案例，仍持續申請輸入，但已遭林務局駁回。（看完整報導）
天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍
天文學家首度藉著新技術「重力透鏡」發現超大質量黑洞，質量是太陽的300億倍以上，堪稱天文界罕見的驚人發現，據了解，這是迄今已發現最大的黑洞之一。研究人員認為，這次發現意義重大，天文學家可望發現比過去想像中更多不活躍的超大質量黑洞，並研究它們如何變得如此巨大。（看完整報導）
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