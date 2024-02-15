早安世界》印尼總統大選非官方計票 普拉伯沃獲6成得票率勝選

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印尼總統大選非官方計票 普拉伯沃獲6成得票率勝選

印尼大選14日登場，根據各民調機構快速計票統計，國防部長普拉伯沃與副手吉伯朗獲得60%得票率，幾乎確定在首輪投票中獲勝，直接當選新總統。普拉伯沃競選團隊發言人艾迪表示，印尼對台灣的友好關係將持續下去。不過其他兩名候選人尚未承認敗選，表示將等待官方計票結果出爐。印尼官方計票通常歷時約一個月，預計3月中旬才會公布正式選舉結果。（看完整報導）

開工日白天晴朗高溫28度 晚間鋒面通過北部轉雨

春節假期結束，氣象署表示，15日開工日白天各地多雲到晴，但晚間起鋒面通過及東北季風增強，北部地區將轉為局部短暫雨。西半部日夜溫差大，白天各地高溫約25至28度，夜晚低溫中部以北普遍在14、15度，民眾外出需留意溫度變化增減衣物。（看完整報導）

網紅晚安小雞遭柬埔寨拘留法辦 刑事局：涉散布不實訊息

網紅「晚安小雞」12日在柬埔寨西港凱博園區直播時疑遭毆失聯，13日又自拍稱遭綁自逃。柬埔寨當局14日表示，晚安小雞被警方拘留，有關單位並確認他未遭毆打或搶劫，當地警方已控訴他誹謗。刑事局表示，據悉晚安小雞是因涉嫌散布不實訊息遭捕，後續尊重當地司法調查。柬埔寨2022年被爆「打工陷阱」醜聞後，對維護國家形象相當重視，晚安小雞若確實直播造假，恐將面臨牢獄之災。（看完整報導）

美眾院通過彈劾國土安全部長 近150年來首位遭彈劾閣員

美國聯邦眾議院13日表決通過對國土安全部長馬約卡斯的彈劾，馬約卡斯成為近150年來首位遭到國會彈劾的內閣閣員。馬約卡斯的彈劾案是由眾院共和黨強硬派議員主導，他遭指控「蓄意且系統性地拒絕遵守」保護美國邊境的法律，總統拜登則指責共和黨人玩弄政治。雖然眾院成功彈劾馬約卡斯，但預計不會在民主黨主導的參議院過關。（看完整報導）

反擊川普狂言 北約：18成員國今年國防支出將達標

美國前總統川普日前表示，他若再度當選，將不會出手捍衛國防支出未達標的北約成員，引發外界撻伐。北約14日表示，31個成員國中有18國預計今年國防支出占比將達標，比2023年達標的11國更多。（看完整報導）

金融時報：美議員蓋拉格21日率團訪台展現支持 將晤賴清德韓國瑜

英國金融時報報導，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格下週率團訪問台灣，預計將會晤總統當選人賴清德以及立法院長韓國瑜。知情人士表示，訪團預計共有7名美國國會議員。蓋拉格向來直言不諱地表示支持台灣，尤其是共軍持續在台灣周圍進行軍事活動的情況下。（看完整報導）

法記者：歐中關係難回溫 台灣重要性已成國際共識

中國近來盼藉與法國建交60週年之際，融化冰凍的雙邊關係。但法國記者董尼德分析，台灣重要性已成國際共識，歐盟將不再對北京言聽計從。去年法國總統馬克宏因「法國不該在台灣議題上做美國附庸」一說遭盟友抨擊，凸顯對台國際共識已然形成。董尼德說，台法關係也出現幾個轉捩點，如任命法國駐台代表龍燁具象徵意義，因他曾服務於總統府，為馬克宏親信，「任命絕非巧合，而是台法升溫的訊號。」（看完整報導）

塞納河畔書攤因奧運被迫拆遷惹議 馬克宏拍板留原地

過去約150年來，塞納河畔書攤一直是巴黎生活的特色，但因巴黎奧運開幕式7月將於塞納河舉行，政府擔憂書攤可能被用來隱藏爆裂裝置，巴黎警察已基於安全疑慮下令移除約600個書攤，同時替塞納河畔觀眾增加空間，但遭到反彈。法國總統馬克宏辦公室13日發布聲明，要求內政部長與巴黎省長辦公室保留所有書攤，不要強迫他們搬遷。（看完整報導）

The Body Shop英國業務宣布破產 2000員工恐失業

擁有近50年歷史的護膚品牌美體小舖（The Body Shop）在英國業務已進入破產程序，2000名員工面臨失業風險。The Body Shop以推廣天然產品和反對動物實驗聞名，是英國家喻戶曉的品牌，2006年出售給法國萊雅集團後多次易主，目前在英國約有200家門市，全球直營店約有1萬名員工。（看完整報導）

黃色小鴨情人節放閃玩親親 動態遊港創首例累計600萬人次

黃色小鴨在高雄展出至今已吸引600萬人次觀賞。觀光局14日推出以黃色小鴨視角漫遊愛河灣重大公共建設、地景地標，更在西洋情人節讓雙鴨相會合體放閃大玩親親。觀光局表示，以往小鴨的展出方式都是停留在水面上靜態展覽，這次在高雄透過小鴨浮台設計與特別加固作業，讓小鴨漫遊港灣，是高雄獨步全球的創舉。（看完整報導）

開箱老照片》韓國總統朴正熙訪台

1966年2月15日韓國總統朴正熙伉儷搭乘專機抵達台北，訪台期間朴正熙與蔣中正總統會談，發表聯合公報重申傳統友誼，同意舉行亞洲自由國家高層會議。朴正熙於1961年軍事政變後掌權，1963年當選總統，歷任韓國第5至第9屆總統，統治長達16年，成為韓國憲政史上執政時間最長的國家元首，也是韓國前總統朴槿惠的父親。（看完整報導）

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