早安世界》快艇案生還者返中後翻供 金檢：原筆錄自承沒感覺船被推撞
快艇案生還者返中國後翻供 金檢：原筆錄自承沒感覺船被推撞
中國快艇翻覆2死事件延燒，海巡署22日開記者會說明執勤經過，指出當天中國快艇通過限制、禁止水域，海巡艇長開啟警示燈往中國快艇前進，陸船為躲避登檢蛇行、甩尾，突然急轉彎撞上海巡艇後翻覆。而2名生還者返中國後翻供稱遭海巡艇撞翻，金門地檢署指出，生還者在海巡署與檢方訊問過程中都承認有加速逃逸、2船碰撞，但沒有感覺船被推撞。（看完整報導）
蓋拉格：美國會與台灣站在一起 盼共同捍衛自由民主
美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格22日率團訪台，除了晉見總統蔡英文、副總統賴清德，也赴立法院拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣。蓋拉格指出，這次訪團想傳達的是，中共若做出侵略台灣的決定，一定會失敗，賴清德就任總統之後，美國也會一直和台灣站在一起。（看完整報導）
大選後首次軍售 美售台23億戰術數據鏈系統升級計畫及設備
美國國防安全合作署21日晚間宣布，將出售台灣先進戰術數據鏈升級計畫與相關設備，預計總額7500萬美元，這是台灣1月13日大選結束後，美國首度對台軍售。總統府感謝拜登政府第13度宣布對台軍售，展現美國政府對台灣國防需求的重視，以及台美合作夥伴關係堅若磐石。（看完整報導）
輝達助攻台股創新高 日經收盤逾39000點改寫泡沫經濟時期紀錄
受惠於美國晶片巨擘輝達（Nvidia）獲利超出預期，亞洲股市22日普遍收漲，其中日經指數收在39098.68點，創下收盤新高，刷新1989年日本泡沫經濟全盛時期締造的歷史紀錄。台股22日終場收在18852.78點，也創歷史新高，法人分析，台股將保持高檔震盪，突破「萬九」大關只是早晚問題。（看完整報導）
深坑火警飄惡臭 新北將嚴處廠商最高罰500萬
新北市深坑區一間工廠20日發生火災，刺鼻異味擴散至雙北地區引發民怨，新北市副市長劉和然22日表示，市府將嚴處廠商，最重可處新台幣500萬元。另外，新北市環保局21日在火災現場採集空氣樣本送實驗室檢驗異味，未來也研議納入「聞臭師」可行性，彌平民眾感受與法規間的落差。（看完整報導）
藍綠白立院委員會名單出爐 韓國瑜進外交國防、民進黨團三長守司法
立法院將在29日舉行8個常設委員會的召委選舉，國民黨團規劃，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣進入外交及國防委員會，黨團總召傅崐萁進入司法及法制委員會；民進黨團規劃黨團三長進司法及法制委員會；民眾黨團規劃，黨團總召黃國昌將進司法及法制委員會，副總召黃珊珊進財政委員會。（看完整報導）
政院通過全國性公投不在籍投票法草案 60天前可申請轉移投票
行政院會22日通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，將送立法院審議，根據草案規劃，未來有公投投票權者若不克返回戶籍地投票，可在60天前申請移轉投票。中選會副主委陳朝建表示，不在籍投票規劃先公投、後選舉，可做為日後選務參考依據。（看完整報導）
中國資安公司文件外洩 網攻港台等多國、監視海外異議人士
中國警方正調查一起高度不尋常的文件外流網上事件，外流文件來自安洵（I-Soon）公司，文件揭露中國當局監視海外異議人士，以及安洵對中亞、東南亞，和香港、台灣的網路進行駭客攻擊。（看完整報導）
巨人交流賽大巨蛋座位首次全開 單日可達3萬6千席
日職讀賣巨人3月2日、3日將分別與中職中信兄弟以及樂天桃猿隊交手，主辦單位宣布，成功爭取台北大巨蛋座位全場開放，屆時單日可望達3萬6千人進場。（看完整報導）
明元宵節賞年度最小滿月 錯過再等62年
24日將迎來元宵節，根據天文館天象預報，今年農曆正月十五的元宵節不僅適逢滿月，還恰巧遇到年度最小滿月，這次錯過，下一次要等到2086年2月28日。（看完整報導）
開箱老照片》第一屆十大傑出女青年頒獎
「第一屆十大傑出女青年」1966年2月23日在台北市國賓飯店國際廳舉行頒獎典禮，由行政院長嚴家淦夫人頒獎。「十大傑出女青年」選拔活動創始於1965年，在這之前只有「十大傑出青年」的選拔，隨著時代潮流的驅使下，十大傑出女青年的選拔活動應運而生，表揚對象是40歲以下、對社會有卓越貢獻的女性。（看完整報導）
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- 早安世界》快艇案生還者返中後翻供 金檢：原筆錄自承沒感覺船被推撞2024/02/23 07:21
- 2024/02/22 07:14
- 2024/02/21 07:22
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