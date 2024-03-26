早安世界》電價4月起調漲 台電：3分之2住宅夏月電費每天增加不到1元
電價4月起調漲 台電：3分之2住宅夏月電費每天增加不到1元
電價4月1日起平均調漲11%，其中住宅每月用電700度以下電價調漲3到5%，占整體戶數約93%。由於不少民眾拿到電費帳單誤以為是單月電費，台電解釋，一般住宅用戶收到的電費帳單都是2個月為一期，全台約3分之2住宅用戶夏季電費每月最高700多元，估算這波電價調整每月最多增加21元，換算下來每日增加不到1元。（看完整報導）
台智光案藍綠白北市議員各揪疑點 蔣萬安解除柯任內2200元費率合約
台北市政府與台灣智慧光網簽定的合約引發質疑，台北市長蔣萬安25日指出，尚未看到柯市府當時詳細議價過程，只有會議紀錄顯示廠商提報的新台幣2200元費率照案通過，因此要求法務局等相關單位即刻啟動解約作業。民眾黨立委黃珊珊認為問題不在費率，而是蔣市府的預算編列金額較柯市府時期高9000萬，且廢掉合約恐釀資安空窗期。藍綠白北市議員各指出台智光案疑點，民眾黨議員陳宥丞要求成立專案調查小組，國民黨議員柳采葳揭柯市府任內8年簽16筆合約貓膩，民進黨議員簡舒培批藍白聯手留爛攤。（看完整報導）
今日鋒面通過北部濕涼 28日起回溫轉悶熱
中央氣象署指出，26日受鋒面通過及東北季風增強影響，北部、東北部天氣轉濕涼，高溫約24度；南部影響不大，普遍高溫仍有30度。東北季風預計影響至27日，清晨偏涼，低溫約16、17度；28日後沒有明顯冷空氣，預估30、31日北部高溫又可回升至30、31度。（看完整報導）
紫斑蝶先遣部隊抵雲林林內每分鐘逾200隻 清明前是飛越高峰期
台灣紫斑蝶生態保育協會25日上午在雲林縣林內觸口段，觀測到每分鐘約有200到210隻紫斑蝶經過，研判紫斑蝶先遣部隊已抵達，不過因3月氣候不穩，紫斑蝶飛越中途點時間較往年慢7至10天。台灣紫斑蝶生態保育協會預估，從現在起到清明節前是紫斑蝶飛越高峰期。（看完整報導）
一蘭拉麵4月1日起漲價 298元豚骨拉麵漲至310元
餐飲業面臨缺工，一蘭拉麵25日宣布將調整旗下員工薪資，因應人事成本增加，4月1日起調整豚骨拉麵價格，從現行新台幣298元調整為310元，漲幅約4%。（看完整報導）
統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
今年1、2月期統一發票中獎號碼25日出爐，特別獎號碼為16620962，200萬元特獎號碼為50008017。3大超商公布中千萬發票的幸運兒，最幸運的民眾在統一超商台南巿北安門市消費，只花45元購買一杯咖啡，就將千萬大獎抱回家；萊爾富有消費者在台北市北武店花費55元中大獎；全家便利商店則有消費者花246元中千萬發票。（看完整報導）
公營行庫有望加入111簡訊 民營銀行可申請商業短碼防詐
數位部推動111政府簡訊，降低簡訊詐騙風險，對於外界關心銀行是否可能加入111政府簡訊，數位部25日表示，本週已邀公營行庫開會討論採購導入111簡訊細節；NCC表示，電信業者會有商用短碼申請機制，民營銀行可能使用5碼或是6碼短碼。目前初步了解，商用簡碼適用對象是針對容易被偽冒的高風險企業，例如銀行、電商等，每組簡碼為企業專用，不可共用。（看完整報導）
莫斯科音樂廳恐攻案開庭 4嫌犯疑遭酷刑法院裁定全部還押
俄羅斯首都莫斯科近郊一間音樂廳22日遇襲，137人喪生。伊斯蘭國（IS）已宣稱犯案，首批犯嫌、4名塔吉克籍男性於24日深夜出庭，身上都有遭痛毆痕跡，莫斯科巴斯曼區地方法院正式將4人起訴，罪名是結夥恐怖攻擊致他人死亡，最重可判處無期徒刑，並裁定4人還押候審至5月22日。俄國總統蒲亭宣布24日為全國哀悼日，誓言追緝並懲罰所有幕後凶手。（看完整報導）
菲律賓外交部召見中國大使 抗議在南海「侵略行為」
菲律賓指控中國海警23日在仁愛暗沙阻擋菲國補給船，並發射水砲。中國駐菲律賓大使館25日表示，已向菲律賓外交部提出嚴正交涉，呼籲菲方回到對話協商的正確軌道。菲律賓外交部則召見中國大使，抗議中國海警船在南海的「侵略行為」。（看完整報導）
金與正：日本首相岸田文雄有意與金正恩會談
北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，日本首相岸田文雄有意透過「另一個管道」會見金正恩，但改善兩國關係將取決於日本能否做出務實的政治決定。南韓政府表示，對於北韓及北韓核武問題始終與日方保持密切溝通。日本方面，岸田文雄稱「尚未知悉」北韓官媒的報導；內閣官房長官林芳正則表示，已知悉北韓官媒報導，但不評論。（看完整報導）
開箱老照片》澎湖跨海大橋通車
澎湖跨海大橋在1971年3月26日竣工通車，開啟澎湖交通運輸的新時代，至今已有53年歷史，是澎湖重要的交通幹道，銜接白沙島和西嶼島，是遠東首座跨海大橋。不過，因東北季風強勁加上難以抵擋巨浪侵襲，橋梁逐漸龜裂腐蝕。1984年開始橋梁改建，並於1996年完工通車，現今在澎湖所看到的就是第二代的澎湖跨海大橋。（看完整報導）
Podcast》美食與記憶的連結 馬世芳「也好吃」收錄幸福滋味
作家、樂評人、6度獲得廣播金鐘獎的馬世芳從音樂跨足美食，近期出版首部飲食文集「也好吃」，書中收錄21篇散文，有馬世芳的家族之味，有他和妻子的小日子，也有大疫期間閉門做菜的漫長歷程。（收聽Podcast）
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- 2024/03/25 07:25
- 2024/03/24 07:21
- 2024/03/23 07:20
- 2024/03/22 07:24
- 2023/02/20 08:50
- 2019/03/29 16:21
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