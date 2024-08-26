早安世界》以色列轟炸黎巴嫩南部 真主黨射320枚火箭彈報復

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以色列襲黎巴嫩真主黨 稱摧毀數以千計火箭發射器

以色列軍方25日宣稱，偵測到伊朗撐腰的黎巴嫩「真主黨」準備進行大規模襲擊，以軍已對真主黨採取先發制人的攻擊行動，戰機擊中及摧毀數以千計瞄準以國的火箭發射器，以色列進入48小時的全國緊急狀態，總理尼坦雅胡警告，這不是最後一步，軍事行動還沒結束。真主黨則聲稱朝以色列發射逾320枚火箭彈，擊中11個軍事目標，作為以色列上個月在黎巴嫩首都貝魯特郊區暗殺真主黨高階軍事指揮官舒庫爾的「初步回應」。（看完整報導）

執政將滿100天 賴清德卓榮泰不秀個人主義、府院打團體戰

賴政府27日執政將滿100天，黨政人士25日指出，「賴卓體制」下的府院採「團體戰」，不以個人英雄主義面對民意，府院有高度分工與默契。總統賴清德27日將以一般行程度過，行政院預計28日舉行「行動101策略」記者會，行政院長卓榮泰將出席，向民眾報告在新時代下的新政策與新建設。（看完整報導）

德國索林根隨機砍人3死8傷 警：26歲敘利亞男子坦承犯行

德國索林根23日晚間舉行的建城慶祝活動發生隨機砍人案，造成3人死亡、8人受傷，德國警方25日表示，1名敘利亞男子向警方自首並坦承犯行，聲稱他就是兇手。這起事件讓德國社會及聯邦政府重啟「禁刀令」辯論，支持收緊禁令者認為，更嚴格管制措施能防止悲劇重演；反對者則主張，現行相關武器管制法規已足夠，加強禁令恐限制公民自由。（看完整報導）

日本自民黨總裁選舉 小石河聯盟分裂將同場競逐大位

日本前環境大臣小泉進次郎、自民黨前幹事長石破茂、數位大臣河野太郎都有意參選自民黨總裁，3人在2021年總裁選舉中曾合作，被外界稱為「小石河聯盟」。根據各家日媒所公布的民調可以看出3人的人氣都很高，這次將轉為競爭關係，自民黨相關人士研判「黨員票的競爭將相當激烈」。（看完整報導）

專題／海陸保育動物禁表演 鯨豚秀將走入歷史台灣動保揭新頁

「動物展演管理辦法」歷經2年討論，今年7月底上路，將水域和陸域保育類野生動物一起納管，規範不得進行不當展演或與人互動行為。動保團體認為全球13國已無鯨豚秀，國內2家業者應跟進，海保署正在輔導業者調整「不適當互動表演」。專家指出，鯨豚被人工圈養等於被囚禁，對身心不利，因此野生、人工圈養壽命落差大，以水族館最常見的瓶鼻海豚為例，在野外壽命約50歲；在歐美67個水族館的紀錄，平均活12.75年。（看完整報導）

未來一週高溫上看36度 28日起各地午後防大雨

氣象署指出，26日各地大多為多雲到晴，27日雨區縮小、雨勢減弱，是未來一週天氣最穩定的一天；28日起到9月1日偏西南風，天氣轉為不穩定，上半天多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生。溫度方面，未來一週台灣各地高溫約在攝氏32至35度左右，大台北、中南部近山區平地、花東縱谷仍要留意可能有局部36度以上高溫發生。（看完整報導）

刺胳針刊文談台灣醫療壓力 提改革關鍵之一提高健保費

醫學期刊「刺胳針」刊登1篇探討台灣醫療系統是否正在瀕臨崩潰的文章，指出台灣健保成功的背後隱藏著日益嚴重的問題，如保費低廉、健保財務危機，間接導致醫療院所人員「長工時、低薪資」血汗工作環境，並透過台灣與美國護病比差異、醫師工時說明台灣醫療系統壓力不容小覷。文章提及搶救關鍵之一是提高健保費，國內醫師同意開源重要，但部分負擔仍偏低、健保總額包山包海等應處理。（看完整報導）

中國歌手王以太來台開唱用「中國台北」宣傳 陸委會：違規不予許可

中國大陸歌手王以太原定9月中旬來台演出，但他宣傳演唱會時使用「中國台北」一詞，以及主辦單位有「先賣票、後申請」的情況。陸委會指出違反台灣的相關規定，經跨部會討論後，依法不予許可王以太來台演出，陸委會也強調，兩岸交流應秉持對等尊嚴原則，不容許有貶低台灣地位的宣傳行為。（看完整報導）

孫振Outbreak Europe奪冠 盼成霹靂舞界王建民

台灣霹靂舞一哥孫振25日在斯洛伐克舉行的Outbreak Europe文化賽中火力全開，把自己的招牌套藏到決賽傾巢全出，收下冠軍，完成兒時夢想，他開玩笑說：「希望成為霹靂舞界王建民，讓世界因我而看見台灣。」（看完整報導）

巴黎帕運開幕式 田徑劉雅婷、桌球陳柏諺任掌旗官

巴黎帕運將於台灣時間29日舉行開幕式，將從巴黎地標凱旋門出發，行經全球最美大道香榭大道，接下來再走到協和廣場，同時進行儀式與藝術橋段演出。台灣代表團將由田徑標槍女將劉雅婷、桌球好手陳柏諺攜手擔任開幕式掌旗官。（看完整報導）

開箱老照片》台灣最接近NBA的男人陳信安

2002年8月26日社甲裕隆隊籃球選手陳信安在台北舉行記者會，接受美國職籃NBA沙加緬度國王隊邀請參加季前訓練營。國中時是手球校隊的陳信安，到了松山高中時才開始正式接受訓練並鑽研籃球，高中畢業加入社會組的籃球聯賽。2002年他在NBA熱身賽中登場2次，成為第一位在NBA登場的台灣球員，也被譽為台灣最接近NBA的男人。（看完整報導）

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