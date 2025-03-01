早安世界》溫暖天氣到週一高溫約30度 週二轉濕冷氣溫驟降
228連假暖如夏3月4日氣溫驟降轉濕冷 未來一週天氣一圖看懂
交通部中央氣象署表示，2月28日起到3月3日前都是溫暖如夏的天氣型態，南部上看攝氏30度，北部也有29度，但4日冷空氣報到，將驟降10餘度，加上華南雲雨區東移，將轉為濕冷。空氣品質方面，環境部指出，最新空氣品質預報顯示，這次空氣品質最差情形已過，3月1日西半部空氣品質可望轉為橘色提醒等級。（看完整報導）
228連假第2天國道18路段恐壅塞 高公局建議出發時段這邊看
2月28日連假首日下午6時國道仍有部分路段壅塞。交通部高速公路局預估，3月1日將有大量旅遊車潮，包含國1南向楊梅-頭份等18路段，可能車多壅塞。高工局預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。（看完整報導）
賴總統：228發生原因非族群衝突 政府將續推3工作
總統賴清德2月28日首次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，宣布加速相關政治檔案開放以追查真相、進一步落實轉型正義，以及避免重演類似歷史悲劇共3項工作。228事件受難者李瑞漢的孫女李慧生致詞時，提出找真相、究責、和解3大訴求。前總統馬英九出席北市228追思會，強調需徹底平反228事件，化仇恨為友愛。台北市長蔣萬安宣布228紀念館重新開館，強調歷史教育的重要性。（看完整報導）
川普：對中國再加徵10%關稅 加拿大墨西哥25%關稅3月4日生效
美國總統川普宣布自3月4日起對中國進口商品加徵10%關稅，並對加墨課徵25%關稅，理由是毒品走私問題。白宮一名官員向媒體證實，對中國再加徵關稅，意味川普政府這波對中國銷美商品將課的關稅額度達到20%。中國商務部長王文濤表示，中方堅決反對，並已採取相應反制措施。墨西哥總統薛恩鮑姆盼與川普會談避免關稅，加拿大總理杜魯道則警告將立即回應。（看完整報導）
日本岩手山林火災已延燒近3天 專家分析災情擴大3因素
日本東北地區岩手縣東部的濱海城鎮大船渡市山林大火延燒3天，燒毀約1200公頃土地，造成1人死亡，84棟建物受損。當局已疏散3306名居民，其中825人安置於收容所。目前1600名消防人員及多架直升機投入救援。氣象專家指出，當地2月降雨量僅達往年同期的6%，加上持續乾燥及強風，致使火勢難以控制。（看完整報導）
以色列哈瑪斯第2階段停火談判重啟 各方齊聚開羅商討
以哈第1階段停火協議歷經數月艱辛談判才達成。居中斡旋的埃及2月27日表示，以色列、卡達和美國代表團已抵達埃及首都開羅，準備就第2階段停火進行「密集」會談。有關各方2月28日在開羅重啟談判，商討以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」第2階段停火事宜，調解人員希望能讓加薩走廊的以哈戰爭落幕。（看完整報導）
教育部禁止交流清單增列中國7所軍工大學 以保護台灣關鍵技術
教育部在宣布禁止台灣各大學與3所中共統戰部所屬學校交流後，部長鄭英耀2月28日再宣布禁止國內大學與中國有「國防七子」之稱的7所大學進行交流，以防止台灣的國防與科技關鍵技術外流。國立大學校院協會理事長陳文章支持以國安為優先，建議從核心關鍵技術清單制定規範。私立科技大學校院協進會理事長鄭道明也表示將配合政策執行。（看完整報導）
台南國中生疑在校遭霸凌餵毒後死亡 檢分案偵辦
台南一名國中生於校內疑遭霸凌及餵毒後死亡，家長指出醫師驗出體內有毒藥物反應。台南地檢署已分案偵辦，預定下週進行解剖驗屍釐清死因。警方初步檢查未見明顯外傷，2名疑似涉案學生尿液篩檢呈陰性。台南市長黃偉哲要求徹查，並呼籲教師加強關注學生行為，防範校園毒品問題。（看完整報導）
中職2025年賽程 台北大巨蛋增至52場味全龍16場最多
中職2月28日公布2025年球季賽程，開幕戰3月29日在台北大巨蛋舉行，由去年總冠軍賽組合統一7-ELEVEn獅隊與中信兄弟交手。台北大巨蛋全年賽事增加至52場，6隊皆有主場賽事安排在此，味全龍16場、中信兄弟13場、樂天桃猿7場、統一7-ELEVEn獅6場、富邦悍將6場、台鋼雄鷹有4場。（看完整報導）
NBA柯瑞飆12記三分球、轟56分 勇士逆轉勝魔術
勇士球星柯瑞2月27日在對魔術之戰投進12記三分球，攻下56分，率隊以121比115逆轉獲勝。柯瑞第3節獨拿25分助球隊反超，這是他生涯第14次單場破50分，也是30歲以上第9次達成此成就，超越張伯倫的7次紀錄。總教練柯爾（Steve Kerr）讚揚柯瑞表現令人驚嘆。（看完整報導）
開箱老照片》老師．斯卡也答開鏡
「老師．斯卡也答」是1982年中央電影公司發行的電影，「斯卡也答」是泰雅族語「再見」的意思，該片由小野、吳念真編劇，胡冠珍、明明、丁漢領銜主演，是導演宋存壽執導的最後一部電影。劇情以南投萬大村為背景，敘述新來的小學老師、村裡的醫師和修女3人全心解決村內發生的各種問題，賺人熱淚。（看完整報導）
Podcast》希望城市永續共榮 探索城市防災重建
為響應全球趨勢並推動城市永續發展，中央社舉辦「城市永續高峰論壇」，邀請各界專家、地方政府與會討論，共同探討城市發展的永續性。論壇邀請唐獎教育基金會執行長陳振川，為聽眾帶來一場深入且精彩的分享。從分析近年氣候變遷帶來複合型災害出發，探討城市該如何做好防災及救災，隨時應對天災帶來的挑戰。（收聽Podcast）
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