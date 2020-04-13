武漢肺炎全球最新情報 4/13

東京都知事小池百合子表示東京處於武漢肺炎疫情爆發的重大局面，再三呼籲民眾少出門。7日東京列為緊急狀態宣言對象城市後，原本車水馬龍的銀座相當冷清。中央社記者楊明珠東京攝 109年4月10日

（中央社台北13日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，全球累計突破180萬例確診，死亡人數超過11萬人。美國疫情破2萬人死亡，成為死亡總數最高的國家，全美50州全部進入災難狀態。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

亞太地區

●台灣

台灣12日新增3例確診個案，為2名境外、1本土，本土個案為先前確診者接觸者。目前全台累計388例。

另外，清明連假後沒有出現大量確診病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為疫情算是平穩，但有待持續觀察。

●中國

中國（不含港澳）境內目前通報3339死和8萬2052例確診，以及7萬7575人治癒。自台北時間12日凌晨3時以來，中國未通報新增死亡病例，但新增99例確診。

●香港

香港為防堵疫情，禁止4人以上群聚，不過，復活節週末假期清澈的藍天，讓許多人違反禁令，香港海灘、渡輪與外島12日都湧進人潮。

●日本

根據NHK最新統計，截至12日晚上，日本境內有7399例，鑽石公主號712例，總共是8111例確診。東京有2068例，單日新增166例，是日本47個都道府縣疫情最嚴重的地區，其次大阪府811例。

東京都政府持續籲請民眾除了購買食物等為了生活必要情況，原則上不要外出，也籲請商家配合停業或縮短營業時間。

東京7日被列為發布緊急事態宣言的對象，東京都政府10日籲請6大行業及設施歇業，9日晚間可見銀座許多商店已自主歇業。中央社記者楊明珠東京攝 109年4月10日

●韓國

韓國截至12日凌晨新增32例確診病例，累計1萬512例，其中已有70.1%痊癒解除隔離。韓國新增確診數已連續一週維持在50例上下，近4天則都維持在40例以下。死亡案例則增加3例，來到214例，死亡率2.04%。

●北韓

北韓領導人金正恩主持勞動黨中央政治局會議時，呼籲採取更強措施來對抗迅速擴散的疫情，不過並未提及境內是否出現任何感染病例。

●菲律賓

菲律賓12日通報50人死亡，是疫情發生以來單日最高死亡人數，死亡人數總計達297人。另外，新增220起確診病例，總計確診數達4648例。

3月17日以來，菲國主要城市因疫情先後封城，犯罪案件較上月劇減55%。不過，在嚴格封城規定下，菲律賓全國近10萬人違規遭逮捕、警告或罰款。

大馬尼拉地區封城進入第4週，奎松市（Quezon）開始發放米糧給貧困民眾。圖為工人在奎松市政府搬運米包，照片攝於7日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年4月9日

●馬來西亞

馬來西亞12日新增153起確診病例，累計達4683例；死亡病例增3起，累計76例，死亡率1.62%。官員說，15日起限制25種食物等必需品的售價。

●印尼

印尼12日新增46起死亡病例，累計達373人不治，是東亞和東南亞病逝人數僅次於中國的國家。

印尼過去24小時新增399起確診病例，累計達4241例。

雅加達自10日起實施大規模社會限制政策防疫，禁止摩托計程車騎士載客，只能代購、遞送餐點或物品，騎士訂單大減。圖為騎士10日在路邊休息。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月12日

●澳洲

滯留南美洲烏拉圭2週的澳洲郵輪「莫提默號」，船上有超過100人確診。澳洲已出動包機接運船上100多名澳洲和紐西蘭人，12日返抵墨爾本。

●泰國

13日就是佛曆新年宋干節，今年因為疫情，泰國政府取消假期，呼籲民眾不要公開聚會、不要進行傳統灑水祈福儀式，也不要前往寺廟，改在家裡禮佛。

泰國取消4月13日到15日的宋干節（Songkran）連續假期，警方呼籲民眾不要在路邊聚集潑水，不過商場仍然擺出水槍販賣。中央社記者呂欣憓曼谷攝 109年4月12日

●沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）延長全國性宵禁，直到另行通知。沙國過去4天每天都傳出300多人確診。

●伊朗

伊朗12日新增117起死亡病例，使全國死亡人數攀升至4474人。新增確診人數1657人，總計確診人數從11日的7萬29人增加到12日的7萬1686人。

●土耳其

土耳其12日通報新增4789起確診病例、97起死亡病例，累計確診病例來到5萬6956例，1198人病故。

土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）12日晚間辭職，為10日深夜無預警宣布31省自當天子夜起宵禁48小時而引發恐慌性搶購潮「負起全責」。

土耳其人用餐時一定得吃麵包，不但天天吃，而且餐餐吃，其重要性可見一斑。圖為土耳其餐廳提供顧客的麵包。圖攝於107年11月16日。中央社記者何宏儒安卡拉攝 109年4月11日

歐洲

●英國

英國12日確診7萬8991人，死亡人數破萬。

英國12日承諾捐款2億英鎊（約新台幣76億元）給世界衛生組織和多間慈善機構，協助減緩疫情擴散至不堪一擊的國家，進而避免爆發第二波疫情。

英國首相強生（Boris Johnson）染疫，一度轉入加護病房，但病情逐漸好轉，他對醫護人員表達感謝，強調「我欠他們一條命」。強生已經出院，並前往鄉間居所暫住休養，不會立即返回工作崗位。

●法國

法國12日表示，境內醫院及安養機構通報新增561起死亡病例，這是近4天來最低的單日新增死亡數，全國死亡總數增至1萬4393人。法國12日新增2937起確診病例，累計達到13萬2591例。

●荷蘭

荷蘭政府12日通報，境內過去24小時新增1188起確診病例，累計達2萬5587例；死亡新增94例，累計共有2737人不治。

●義大利

義大利12日通報新增4092起確診病例，死亡數則增加431例，這是3月19日以來最低的單日新增死亡數據。義大利自2月21日爆發疫情以來，死亡病例總數已經攀升至1萬9899人，目前在全球高居第2，僅次於美國的2萬多人不治。

●教廷

教宗方濟各（Pope Francis）12日打破天主教數百年來傳統，以線上直播方式主持復活節彌撒，讓全球13億教徒因疫情封城而無法外出的這段時期，能夠一同慶祝這個神聖的節日。

他呼籲國際社會，團結對抗疫情及隨之而來的經濟後果，他並力促放緩國際制裁、為貧困國家減免債務，並停下所有戰火。

影片來源：FRANCE 24 English

●西班牙

西班牙死亡人數從11日的510人攀升到12日的619人，打破連續3天逐日下降趨勢。

累計死亡人數從1萬6353人增加到1萬6972人，單日上升619人；確診數從16萬1852人上升到16萬6019人，單日增加4167人。

●芬蘭

疫情緊急，芬蘭卻向中國買到200多萬片不符醫院使用標準的外科手術用和防護型口罩。芬蘭國家緊急物資局主管洛內馬（Tomi Lounema）宣布辭職。

●俄羅斯

俄羅斯12日通報新增2186起病例，創下疫情爆發以來的單日最大增幅，使得俄國累計確診來到1萬5770例。死亡的人數增加24人，累計130人染疫不治。

美洲

●美國

美國死亡總數突破2萬大關之際，懷俄明州11日獲總統川普批准宣布進入災難狀態，使得美國史上第一次50州全處於此一狀態。

美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）12日指出，過去24小時內紐約州又有758名患者不治，全州累計9385人病故。這已是紐約州連續第6天通報單日新增死亡數超過700人。

全美疫情最嚴重的紐約州還新增8236起確診病例，全州累計達到18萬8694例確診。美國累計有超過55萬起確診病例，至少有2萬2000人不治，這兩項數字皆高居全球之冠。

美國食品暨藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）12日表示，川普政府目標鎖定全美5月1日解除居家隔離措施。但他提醒，現在確定是否能達成目標為時尚早。

根據美國海軍部11日數據，羅斯福號有550人確診。唯二部署在西太平洋的另一航艦雷根號，艦上也出現確診病例。相較於中共解放軍宣稱無人染疫，美軍能否維持全面備戰的實力引發疑慮。五角大廈已表示每天進行危機評估，力求盡快恢復戰力。1090413