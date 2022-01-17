COVID-19全球最新情報1/17

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（中央社台北17日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，澳洲新增8萬多例確診，5天來首次低於10萬；日本連3天增逾兩萬例，大阪府連2天創新高；保護青少年，英國追加劑接種計畫對象降至16歲。

全球疫苗免疫聯盟（GAVI）表示，旨在讓全球公平獲取疫苗的COVAX達到「重要里程碑」，配送劑量達10億劑。

世界衛生組織執行委員會將在1月24日登場，包括設立大流行應對常設委員會、秘書長譚德塞公布競選連任願景，另理念相近國家會中是否表達支持台灣參與世衛等受矚。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間17日上午7時，全球至少553萬8591人因罹患COVID-19病逝，至少3億2750萬9303人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，16日新增51例確診，分別為41例境外移入，10例本土病例，本土個案7人與西堤群聚有關，3人感染源調查中。

桃園疫情持續延燒，桃園市政府教育局深夜發布訊息表示，16日晚接獲衛生局通知，中壢區的內壢國小、安親班佳音英語元生分校及美奇幼兒園，17日起停課14天。

國內16日新增10例本土個案。（中央社製圖）

● 中國

中國15日共新增65例本土病例，天津通報最多的33例。在冬奧和春節即將來臨之際，北京、上海也現疫情，分別有1例本土確診和3例無症狀感染者。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團15日共報告新增119例確診，其中65例本土病例分別是天津33例（津南32例、西青1例），河南29例（安陽15例、許昌7例、鄭州7例），北京海澱1例，廣東珠海1例，陝西西安1例。

中國首都北京市15日出現首例Omicron感染者，由於冬季奧運開幕在即，北京宣布將嚴加控管，若瞞報、虛報或未按規定落實防控措施致使防疫出現漏洞，嚴重將追究刑事責任。

● 日本

日本疫情急速延燒，根據日媒自行統計，截至16日下午5時30分止，全境單日新增確診病例已連續3天逾2萬例；大阪府新增病例連2天創當地單日新高。

● 北韓

媒體報導指出，北韓一列貨運列車16日駛入中國邊境城鎮丹東，這是北韓為防疫封鎖邊界以來，第一次證實有列車越過邊境。

2020年初疫情爆發以來，北韓官方未通報任何病例，並訂定包括關閉邊界、禁止國內旅遊等嚴格的防疫措施。

● 越南

越南防疫思維從先前的「清零」變成「與病毒共存」。越南衛生部表示，將停止依據單日新增確診數來評估疫情，而是參考住院與死亡人數。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲16日通報新增8萬多例確診，為5天以來單日染疫數首度低於10萬。在疫情最嚴重的新南威爾斯州，Omicron變異株疫情浪潮預估已經接近頂峰。

路透社報導，截至16日中午，澳洲共通報8萬5824例個案。澳洲單日確診數在13日達到疫情以來高點15萬多例後，呈現穩定下降。

※ 歐洲

● 奧地利

奧地利2月將實施爭議多時的強制接種法，適用全國18歲以上成年人，違者將面臨高額罰款，使奧地利成為第一個實施強制接種COVID-19疫苗的歐盟國家。

按照規劃，新法上路後，政府會先勸導還沒接種的民眾打疫苗，警察從3月中起開始抽查，沒有接種者將被罰600歐元（約合新台幣1萬9000元），收到罰單後的2週內去接種可免罰；如果拒繳，最高可罰3600歐元（約合新台幣11萬元）。

奧地利成年人口有740萬人，其中完成兩劑接種的有580萬人，接種率約78.5%。

● 比利時

比利時病毒學家、歐洲聯盟執委會疫情顧問皮歐特（Peter Piot）16日表示，觀察COVID-19疫情發展，社會必須認清得學習與病毒共存，大家可能每年都需要接種疫苗。

皮歐特表示，目前Omicron變異株雖在歐洲四處傳播，但較少重症患者，依情勢觀察，今年春季與夏季只要病毒不再變異，疫情問題就會緩和，但問題是冬天，且可能每年冬天都會有令人擔憂的爆發問題。

他認為，因此社會必須認清得學會如何與病毒共存，各界應該要展開討論，如何能以和過去截然不同的方式與病毒一起生活、組織社會的活動，而行動的重點是接種疫苗。

● 英國

英格蘭衛生部門宣布，自17日開始，現有的疫苗追加劑接種計劃將納入所有16歲和17歲青少年。

英國衛生部通報，16日新增7萬924人染疫，稍低於前一天的8萬1713人。另外，16日新增88人在確診28天之內病故，同樣低於前一天的287死。

● 法國

法國國會為防疫立法爭論不休之際，法國各大城市15日再度出現數萬名示威者走上街頭，抗議對未接種疫苗者實施更嚴格的限制。根據法國內政部發布的警方統計數據，15日全國上街抗議人數為5萬4000人，是上週同日示威人數10萬5200人的一半。

※ 美洲

● 美國

科技新聞網站The Verge在15日引述蘋果公司內部電子郵件報導，蘋果將要求零售商店和公司員工提供施打追加劑的證明。

報導中說，從1月24日起，未接種疫苗的員工或未提交疫苗接種證明的員工，必須病毒檢測呈陰性反應才能進入蘋果工作場所。The Verge說，目前還不清楚病毒檢測要求是否同時適用於公司和零售商店員工。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110117