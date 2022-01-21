COVID-19全球最新情報1/21

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（中央社台北21日電）COVID-19變異株Omicron傳播力比之前變異株強大，但專家表示，Omicron不太可能幫助國家達到所謂的群體免疫。COVAX表示，未來3個月內需要52億美元的經費，來為全球2022年提供疫苗。

法新社報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗全球取得機制（COVAX）去年11月和12月送貨量激增，並在上週末達到為全球144個國家和地區提供10億劑疫苗的里程碑，COVAX希望今年能再增加疫苗供應量。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間21日上午7時，全球至少557萬1732人因染疫病逝，至少3億3987萬798人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心20日公布，新增5名感染源待釐清病例，分別為高雄一家三口確診，及2名桃園個案與大湳市場有地緣關係，國內至今累計4條待釐清傳播鏈。

國內20日新增37例，為24例境外移入、13例本土病例，本土病例中7人與桃機衍生群聚有關，1人為亞東護理師另1名孩子，其餘5人為不明感染源；另確診個案中無新增死亡。

國內疫苗護照21日啟用，指揮中心開第一槍要求打完2劑疫苗者才可到八大行業消費，其他行業也可評估跟進，但考量餐飲是必要消費，暫不認為餐飲業須強制要求。

疫情指揮中心20日宣布，帛琉旅遊泡泡防疫加嚴，新版5+9模式是5天公費入住集檢所、9天加強版自主健康管理，自22日起適用所有自帛琉入境者，未來視當地疫情不排除暫停泡泡。

中央流行疫情指揮中心20日公布，新增5名感染源待釐清病例，分別為高雄一家三口確診，及2名桃園個案與大湳市場有地緣關係。（中央社製圖）

● 中國

北京COVID-19疫情嚴峻，自15日通報1例本土確診後，5天內共通報9起病例，涉及Omicron或Delta病毒變異株，而且分散於海淀、朝陽、房山及豐台區，至少有3條傳播鏈。

北京冬奧會即將登場之際，當地的COVID-19疫情備受關注，官方20日通報新增43例本土確診，其中北京市3例、天津市14例，占最多的則是河南的24例。

上海市衛生健康委員會20日表示，上海市19日新增14例COVID-19境外移入病例，其中1例為台灣居民。

● 香港

香港20日新增14例確診病例，其中10例屬於本土傳播。港府宣布，所有中學24日起停課。

最新一波疫情繼續在本地蔓延，並且出現多個傳播源頭，包括出售倉鼠的零售店、幼兒園和中學等，部分個案找不到傳播源頭，令疫情更難控制。

● 日本

日本放送協會（NHK）統計，日本全境20日新增確診4萬6200例，連續3天創新高；另外東京都新增8638例，神奈川縣、京都府、福岡縣等多地破紀錄。

NHK統計，日本全境累積確診病例數突破200萬例，加上機場與郵輪等共202萬6562例；另新增死亡8例，累計死亡1萬8482例。

日本研究顯示，過去曾有吸菸習慣、之後戒菸的人，因多已有病在身，確診COVID-19後演變為重症的風險比不曾吸菸者高，曾吸菸男性重症化風險為1.5倍、女性為1.94倍。

● 馬來西亞

馬來西亞衛生部20日表示，將縮短入境旅客的隔離期，自24日起，已接種追加劑的入境旅客只需隔離5天；適用對象包括馬來西亞公民、永久居民及外籍人士等。

已完整接種COVID-19疫苗、但還沒打追加劑的入境者，隔離天數為7天。至於未接種疫苗及尚未完整接種者，入境後需隔離10天。

● 泰國

泰國政府在去年12月暫停外國旅客入境免隔離計畫，由於COVID-19疫情未擴大，泰國政府20日宣布2月1日起恢復入境免隔離計畫，旅客必須完整接種疫苗且入境後接受2次PCR核酸檢測。

● 越南

越南外交部發言人黎氏秋姮20日表示，疫情爆發近2年來，共籌劃800架次的航班接回近20萬名在海外的越南公民。而自今年1月1日至19日止，已從台灣接回1700名越南公民。

※ 歐洲

● 英國

英國政府宣布27日解除居家工作的防疫規定後，渣打銀行（Standard Chartered）和花旗集團（Citigroup）等銀行也要求英國員工回到辦公室工作。

高盛集團（Goldman Sachs）發言人表示，高盛也計劃按照修改的規定，恢復進辦公室上班。匯豐銀行（HSBC）表示，歡迎員工20日開始回辦公室上班，這是混合工作模式的一部分。

英國20日通報新增10萬7364例確診，確診28天內不治者新增330人。

● 瑞士

瑞士20日決定，已打疫苗或是染疫康復者無須再出示入境前COVID-19檢測結果。

從22日起，只有染疫尚未康復的未接種疫苗者在抵達瑞士時，才需要出示陰性篩檢證明。

瑞士的居家工作要求已延長至2月底，室內場所相關限制將持續至3月底。此外，從2月1日起，瑞士疫苗接種證明的有效期將從12個月縮短至9個月，與鄰近歐盟國家一致。

● 奧地利

奧地利保守派領導的政府20日表示，將推出全國彩券以鼓勵抗拒施打COVID-19疫苗的民眾接種疫苗。

國會下議院20日通過法案，規定全國所有成年人一律必須接種疫苗，違反者初步罰款600歐元，最高可罰到3600歐元。路透社報導，這項法案有待上議院通過及總統簽署，但多屬形式。奧地利2月將成為歐洲首個祭出成人疫苗強制令的國家。

● 捷克

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）宣布取消60歲及以上民眾強制接種疫苗計畫。

費亞拉在內閣會議後告訴記者：「我們同意，沒有人會被強迫接種疫苗。」他並說，政府「不想分化社會」。

捷克上屆政府先前宣布，從今年3月1日起，醫護人員、警察、消防員和軍人必須強制接種疫苗。

● 俄羅斯

俄羅斯首都莫斯科20日通報過去24小時新增確診1萬1557例，創疫情爆發以來新高紀錄。全國單日新增確診也大幅攀升至3萬8850人。

● 法國

法國總理卡斯特克斯和衛生部長維宏20日召開疫情新措施記者會，宣布最新的疫苗通行證將於24日上路。此外，政府也將分階段鬆綁戶外強制戴口罩等限制措施。

※ 美洲

● 美國

美國媒體報導，由於擔心COVID-19疫情，美國國家廣播公司（NBC）不會派任何專業播報團隊前往中國播報2022北京冬季奧運賽事。

「今日美國報」（USA Today）報導引述國家廣播公司體育台（NBC Sports）公關副總休斯（Greg Hughes）表示，花式滑冰和阿爾卑斯式滑雪等賽事的播報團隊將改為在美國播報。

最新研究發現，在美國上一波由Delta變異株引發的感染激增期間，相較於接種過COVID-19疫苗卻未染疫的人，未接種疫苗卻染疫痊癒者的防護力更強。但研究人員警告，未接種疫苗的重症和死亡風險也相對高。

● 巴西

巴西衛生部19日表示，過去24小時通報新增確診20萬4854例，連續第2天破紀錄。

巴西國家衛生監督局（Anvisa）20日授權對6至17歲的兒童和青少年使用COVID-19疫苗CoronaVac，但不包括免疫抑制患者。

● 墨西哥

墨西哥官方數據顯示，國內19日新增創紀錄的6萬552例確診，總染疫人數來到近450萬；墨國總病歿人數則達30萬2112人，較前一天增加323人。

擁有1.26億人口的墨西哥篩檢率極低，因此實際染疫人數據信遠高於官方數字。且鑑於COVID-19篩檢試劑短缺，政府官員甚至呼籲民眾不要接受檢測而在家隔離。（編輯：劉淑琴/核稿：盧映孜）1110121