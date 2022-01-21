法國疫苗通行證將上路 分階段鬆綁防疫限制

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（中央社記者曾婷瑄巴黎20日專電）法國總理卡斯特克斯和衛生部長維宏今晚召開疫情新措施記者會，宣布最新的疫苗通行證將於24日上路。此外，政府也將分階段鬆綁戶外強制戴口罩等限制措施。

卡斯特克斯（Jean Castex）表示，今天的抗疫會議決定國會剛通過的疫苗通行證將於24日上路。他說，法國正度過「艱難時期」，每日新增病例都「非常可觀」。「Omicron變異株在法國感染了超過500萬人，且若算上因症狀不明顯而沒去檢測的人，數量可能是兩倍」。

卡斯特克斯表示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未結束，但傳播在大巴黎等地可見減緩，Omicron變異株已「放慢腳步」。他說，雖然Omicron「不是流感」，但「較之前的變異株不嚴重」。

他解釋，由於疫情的發展以及即將上路的疫苗通行證，法國得以自2月初起放寬限制。根據新法，16歲以上的法國民眾必須擁有完整的疫苗接種證明才能進入劇院、餐廳、搭乘高鐵等。「除了兒童，其他人再也無法只持檢測陰性證明進入」。

卡斯特克斯說，自從推動疫苗通行證後，有逾100萬法國人跨出施打疫苗這一步。對於剛接種或想接種第一劑的民眾，政府也宣布了折中的通行證配套方案。

另外，12到15歲青少年仍保留健康通行證的規範，且民眾進出醫療機構不需出示疫苗通行證。

至於鬆綁措施，卡斯特克斯列出時間表，第一階段為2月2日，屆時將不再強制戶外配戴口罩；文化與運動場館的人數限制也將取消，但前提是須配戴口罩。企業遠距工作也不再是強制。

第二階段從2月16日起，夜店將可復業。酒吧、大眾運輸可以站立飲食，運動場與電影院也將開放飲食。

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維宏（Olivier Véran）則補充，只要醫院壓力夠低，就會再度放寬通行證等限制。「我們的目標，就是不再有治療被喊停」。他指的是之前醫院因COVID-19病患過多加上人手不足，被迫取消非緊急的治療與手術。

COVID-19變異株Delta與Omicron疫情持續籠罩法國，據法國公共健康局（Santé publique France）今晚的數字，過去24小時內新增42萬5183例確診病例，確診率為26.9%，有251人染疫去世，3053人入院治療。（編輯：郭中翰）1110121