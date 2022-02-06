COVID-19全球最新情報 2/6

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（中央社台北6日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株肆虐，香港、韓國、紐西蘭和俄羅斯等國新增確診皆創下單日新高。此外，美國最新動物實驗顯示，尚無必要專門研發對抗Omicron的加強劑。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間6日上午7時，全球至少573萬840人感染COVID-19病逝，至少3億9260萬7585人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心5日公布，國內新增72例COVID-19確定病例，分別為40例本土個案及32例境外移入（13例為航班落地採檢陽性）；確診個案中無新增死亡，整體疫情沒擴大。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本土病例40例看起來比較多，但是對社區威脅沒有擴大，有33例是陰轉陽的個案。

在印度參加「2022亞洲盃女足賽」的台灣代表隊，有7名選手檢驗陽性，將安排專機回台。指揮中心5日指出，選手都屬輕症或無症狀，專機座位和回台檢疫會適當分流。

● 中國

中國4日新增27例確診，其中本土病例9例，包括廣東6例、天津2例、北京1例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，4日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例27例，其中本土病例9例，包括廣東深圳市2例、惠州市2例、雲浮市2例；天津河北區2例；北京豐台區1例。

● 香港

香港5日通報新增350例確診，是COVID-19疫情在香港爆發以來，單日新增確診最多的一天。

綜合港媒報導，香港5日增加350例確診個案，遠超今年1月27日單日164例確診的前高紀錄。

香港新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅5日在電台節目指出，目前疫情是抗疫兩年以來最嚴峻及最關鍵時期，隨著疫情形勢，以及政府加強個案追蹤和收緊防疫措施，相信仍需要一段時間方可遏制疫情。

● 日本

日本放送協會（NHK）統計，截至5日下午6時30分，日本全境COVID-19新增確診逾10萬例；東京新增2萬1122例，神奈川、北海道等地都創新高紀錄。

NHK與朝日新聞自行統計皆指5日是日本全國單日新增確診數首次超過10萬例；不過富士電視台新聞網（FNN）曾在本月3日統計當天新增確診達10萬4465例，首度突破10萬例大關。

● 韓國

韓國單日確診人數創下3萬6362例新高紀錄，不僅是首次突破3萬例，較前一天一口氣增加近萬例，擴散速度超乎預期。

韓國中央防疫對策本部統計，截至5日凌晨零時，境內新增3萬6362例確診，累計達97萬1018例，單日確診數暴增至2週前的5.2倍，其中僅200例為境外感染移入。

首爾、仁川、京畿道等人口密集的首都圈地區共增加2萬1547例，其中京畿道單日確診人數首次突破一萬例，共1萬449例，首爾市確診也達到8598例新高，且幾乎都是社區感染。

● 馬來西亞

馬來西亞5日通報新增確診9117例，創4個月來最高單日紀錄，主要受到高傳染力Omicron變異株疫情影響。

馬來西亞迄今累計290萬4131起感染病例，超過3萬2000人病歿。

● 伊朗

隨著Omicron疫情蔓延，伊朗一名資深國會議員5日告訴路透社，國會290席中大約有50席議員染疫。

伊朗平均每天新增3萬例確診。衛生部5日通報的新增確診數為2萬3130例。

自疫情爆發以來，人口約8500萬的伊朗累計有超過650萬人染疫，逾13萬2500人病逝。

伊朗有超過5000萬人接種完兩劑疫苗，超過1900萬人接種加強針。

● 土耳其

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）5日宣布，他和妻子都確診感染COVID-19變異病毒株Omicron，「症狀輕微」，將會「繼續在家工作」。

艾爾段5日下午在推特帳號發推文稱：「我和妻子有輕微症狀，今天進行COVID-19檢測結果呈現陽性。值得慶幸的是，我們疾病的情況輕微，也知道是感染Omicron變異株。」

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲5日晚間通報新增81死，其中昆士蘭省通報21人病歿。

澳洲16歲以上人口近95%已接種2劑疫苗，同時近900萬人注射了超過2劑。

● 紐西蘭

紐西蘭5日新增破紀錄的243起社區病例，官員警告，高傳染力的Omicron變異株病例預期會更多，但呼籲民眾不要恐慌。

※ 歐洲

● 俄羅斯

Omicron變異株持續肆虐，俄羅斯5日通報新增COVID-19確診17萬7282例，再創單日新高紀錄，但消費者健康監督機構宣布，俄羅斯將從6日起鬆綁部分防疫限制措施。

路透社報導，俄國境內每日新增染疫人數自1月以來不斷激增，但具高度傳染性的Omicron變異株並未導致病故人數顯著增加。

● 英國

英國5日通報境內新增6萬578人確診感染COVID-19，另新增259人於確診28天內病故。繼在今年年初爆發一波Omicron變異株肆虐疫情後，英國境內新增確診及染疫不治病例正逐漸下降。

路透社報導，過去7天新增確診59萬9229例，較前一週減少4.2%；染疫不治共1729人，則較前一週下滑5.4%。

● 奧地利

奧地利5日起開歐洲聯盟先例，正式強制要求18歲以上民眾接種COVID-19疫苗，否則將面臨一筆為數可觀的罰款。

法新社報導，奧地利國會1月20日通過這項措施後，本月5日正式上路。儘管引發民怨，奧地利政府依舊決定採用這項嚴厲防疫手段。

未施打疫苗者目前無法上餐廳或進出體育/文化場館。新制上路後，他們也將面臨600至3600歐元（約新台幣1.9萬至11.6萬元）不等的罰款。但若在挨罰2週之內接種疫苗，則可不用再繳罰款。

最近民調顯示，奧地利有超過60%的民眾已施打疫苗。

※ 美洲

● 美國

根據美國約翰霍普金斯大學的COVID-19追蹤數據，美國染疫死亡病例5日累計突破90萬例。美國去年12月中的死亡病例累計達80萬例，約莫一個半月即又增加了10萬例。

根據美國政府數據，與Omicron變異株有關的新增病例數逐漸減少，但每日死亡病例數依舊攀升，現在每天平均有2400人病歿。

另外，美國政府研究人員4日表示，猴子實驗結果顯示，現有莫德納疫苗加強針與針對Omicron變異株的加強針防護力並無顯著差異，顯示目前可能不需研發專門對抗Omicron的追加劑。

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）日前出席7萬人的美式足球賽，與球星魔術強森（Magic Johnson）合影時，被人發現未按照規定戴口罩，引發爭議。賈西迪事後解釋「我摒住呼吸」遭批荒謬。

美國食品暨藥物管理局（FDA）日前全面批准莫德納（Moderna Inc）的COVID-19疫苗提供給18歲以上群體接種，美國疾病管制暨預防中心（CDC）4日予以支持，完成了批准程序的手續。

莫德納公司出品的COVID-19疫苗現在是美國第2支獲得全面批准的COVID-19疫苗，將以品牌名稱Spikevax販售。

● 巴西

巴西衛生部5日通報，境內COVID-19單日新增1308人病故，為去年7月29日以來新高。

衛生部同時通報，過去24小時新增19萬7442例確診，且過去2週篩檢出兩例Omicron亞變種BA.2確診病例，兩例都出現在聖保羅州。（編輯：劉淑琴/核稿：林治平、蔡佳敏）1110206