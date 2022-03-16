COVID-19全球最新情報 3/16

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）在全球多國陸續解封之際，中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速惡化，全國自3月1日至14日已有1.5萬人染疫。香港15日新增2萬7765例確診，累計已有358萬人染疫，占全港人口近一半。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間16日上午7時，全球至少605萬187人感染COVID-19病逝，至少4億6090萬5544人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

國內15日本土零確診，境內仍在監測的不明感染源維持3起，其中14日新增基隆確診者曾赴KTV歡唱、吃火鍋，但指揮中心初判上述場所為源頭可能性低。

入境檢疫何時再鬆綁，備受矚目。指揮中心發言人莊人祥15日表示，長輩疫苗涵蓋率、民眾自主應變都是鬆綁重要配套措施，會持續加強並審慎評估各界意見。

● 中國

中國本土疫情急速惡化，全國自3月1日至14日已有1.5萬人染疫，且疫情範圍不斷擴大，已波及28個省級行政區。但官方15日仍聲稱，疫情整體仍處於可控狀態。

多地官員因為防疫不力而被問責，據統計，超過60人被處分，有人因此丟官。研究單位預測，疫情於4月初受控，累計3.5萬人染疫。

中國COVID-19本土疫情多點、大面積爆發，吉林長春民眾13日排隊進行採檢。（中新社）

● 香港

香港15日新增陽性病例2萬7765例，其中核酸確診1萬1956例，其餘1萬5809例是快篩陽性的呈報病例。另外，過去24小時又有289人染疫死亡，其中5人是在家中還沒送醫就離世。

香港大學最新推算，香港疫情已於4日達到頂峰，累計到14日已有約358萬人感染，以香港人口約750萬計算，已有近半數感染。預測本波疫情將有448萬人感染，死亡人數恐高達5102人。

● 日本

日本包括東京都在內18地實施的「防止蔓延等重點措施」將於21日期滿，東京都政府15日已向中央政府表明不再要求延長的想法。以東京都來說，長達約兩個月的防疫限制可望解封。

日本政府15日宣布，有關第3劑疫苗接種進度，65歲以上高齡者接種率已達71.4%；以全年齡層來看，接種率也提升到31%，在七大工業國集團（G7）超車美國，擺脫吊車尾窘況。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲15日表示，將從4月起解除國際遊輪入境禁令。意味澳洲2年來所有與COVID-19相關的主要旅行限制實際上將全數解除，有望活絡受疫情重創的澳洲觀光業。

截至15日下午，澳洲通報單日新增3萬1000多例確診、21人染疫病亡，只缺南澳州（South Australia）與北領地（Northern Territory）的數據。澳洲至今累計320萬出頭的確診病例，染疫病歿人數為5612人。

※ 歐洲

● 英國

英國在台辦事處15日表示，英國將自英國時間3月18日凌晨4時起，取消所有入境限制規定，入境英國的旅客不再需要事先填寫旅客追蹤表格，入境前後也不需要任何病毒檢測。

英國18日凌晨4時起，將取消所有COVID-19入境限制規定。圖為倫敦希斯洛機場。（圖取自facebook.com/HeathrowAirport）

※ 美洲

● 美國

美國白宮14日表示，Omicron亞型變異株BA.2已在美國傳播一段時間，目前約有3萬5000個病例，有必要投入更多資金來抗疫。

美國是全球確診和死亡病例最多的國家。根據約翰霍普金斯大學追蹤網站統計，境內有96萬5105人病故，7956萬2252人染疫。

● 巴西

巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）15日證實發現2例變異株Deltacron引起的COVID-19病例，1例在巴拉州（Pará），另1例在阿瑪帕州（Amapá）。

初步研究指出，Deltacron是Delta和Omicron相結合的變種，在學術研究出版刊物中使用的名稱是AY.4/BA.1，今年1月最先在法國發現，之後也在比利時、德國、丹麥、荷蘭和美國觀察到與Deltacron相關的COVID-19病例，現在則在巴西發現。（編輯：陳正健/核稿：林治平、張曉雯）1110316