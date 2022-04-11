COVID-19全球最新情報 4/11

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日本全境9日新增5萬2741例確診病例，至今累計病例數已突破700萬例；對比3月18日才剛突破600萬例，只花約3週時間就增加100萬例。圖為4日日本賞櫻人潮。 中央社記者楊明珠東京攝 111年4月4日

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（中央社台北11日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，日本累計病例破700萬例，近3週增百萬例；對抗XE變異株，印度開放第3劑疫苗注射。

力拚讓全球人口接種疫苗的工作迄今兩年，如今許多地區現有的疫苗已經高過需求。然而，收入最高和最低國家之間的疫苗覆蓋率仍天差地遠。

許多收入較高國家如今都有供應過剩的情況。截至上個月底，歐洲聯盟（EU）和七大工業國集團（G7）多餘的疫苗達4.97億劑。然而，全球仍有數十億的人口尚未接種疫苗，其中許多身在發展中國家。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間11日上午7時，全球至少617萬6420人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億9815萬4313人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

指揮中心10日宣布新增431例本土病例，以新北市143例最多；另新增4例中度症狀個案，其中1例女性年僅50多歲，完全沒打過疫苗，指揮中心呼籲民眾儘快打疫苗。

● 中國

中國防疫堅持執行動態清零，但官方10日通報新增病例數2萬6462例，這是自中國3月疫情大爆發以來，連續第5天新增病例數破2萬，顯見動態清零失靈。

中國上海市自4日展開全民一日普篩後，確診病例數仍迭創新高，連續3日破2萬例。官方通報，9日新增2萬4943陽性病例，累計感染者已逾17萬例。

越來越多民眾在中國社群媒體上表示，擔心餓死人的事件出現在一線城市上海。從台灣移居上海的演員李立群9日也透過抖音，為當地一處「沒米下鍋、孩子餓肚子」的社區聲援。

上海市最大方艙醫院—國家會展中心（上海）方艙醫院首批6748個床位9日交付，這座方艙醫院預計能提共5萬張床位。

在中國清零政策總方針下，廣東省廣州市執行核酸檢測，24小時採樣1666.4萬份，廣州市疫情防控指揮部直言，封控區內有社區傳播鏈，現在要跟病毒賽跑，儘早發現感染者、斬斷傳播鏈。

分析指出，除非中國最高領導層改變心態，否則「中國準備與清零政策再處至少10年」。圖為上海民眾9日在南昌路一處篩檢站排隊等候採檢。（中新社）

● 香港

香港第5波疫情9日再添65人離世，病死率攀升至0.727%，第5波疫情累計8557人死亡。疫情影響2年多來，香港累計8770人病逝。另外，也新增1921例確診，第5波疫情累計117萬7552例染疫。

香港特首林鄭月娥10日表示，香港確診病例多日以來持續下降，疫情平穩未見反彈，是放寬社交距離措施的時候。

香港政府專家顧問、香港中文大學內科及藥物治療學系主任許樹昌表示，香港市民接種的是第一代疫苗，對於Omicron功效大減，預料6至9月恐出現第6波疫情，建議高危群組接種第4劑。

● 日本

日本疫情延燒，最為嚴峻的沖繩縣10日新增1153例確診病例，連續19天高於上週同日；疫情第二嚴重的東京都新增逾8000例，連續4天高於上週同日。

日本富士新聞網自行統計，截至10日下午5時10分止，日本全境至少已新增4萬3495例確診病例，另新增31例死亡病例。

日本全境9日新增5萬2741例確診病例，至今累計病例數已突破700萬例；對比3月18日才剛突破600萬例，只花約3週時間就增加100萬例。

日本政府鬆綁邊境防疫管制措施，10日起每天入境人數上限從原本的7000人提高至1萬人，今後入境人數將階段性提高，但因疫情有復燃傾向，鬆綁措施的時期、規模有待審慎評估。

● 韓國

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部10日通報，截至當天零時，確診病例新增16萬4481萬例，累計確診1533萬3670例。

單日確診病例較前一天減少2萬1085例，較一週前（4月3日）少6萬9784例，較兩週前（3月27日）少15萬3589例。單日新增病例連續兩天低於20萬例。以通報日為準，這是週日單日新增確診病例數自2月27日以來時隔6週回落至20萬例以下。但考慮到週末檢測量較少，不排除單日新增病例將在13日再次回升的可能性。

新增死亡病例329例，累計死亡1萬9421例，平均致死率為0.13%。

● 印度

印度政府10日起開放18歲以上一般民眾注射第3劑疫苗，希望在新變異株XE據報已進入印度之際，更有效阻止疫情擴散。

印度政府規定，民眾必須年滿18歲、且已距注射兩劑疫苗達9個月時間者，才符合注射加強劑的資格，可用手機疫苗App預約注射時間及地點，或是直接前往注射場所。

※ 歐洲

● 義大利

義大利衛生部表示，境內10日通報新增5萬3253例COVID-19相關病例，低於前一天的6萬3992例，單日死亡人數從112人降至90人。

自疫情爆發以來，義大利累計16萬748例COVID-19相關死亡病例，是死亡人數第3高的歐洲國家，僅次於俄羅斯和英國。義大利迄今累計超過1529萬人確診。

※ 美洲

● 美國

紐約市長亞當斯（Eric Adams）在就任滿百日的當天確診。據發言人說法，亞當斯除聲音沙啞外沒有其他症狀，隔離期間遠距辦公。

亞當斯發言人李威（Fabien Levy）透過聲明表示，亞當斯10日上午起床時講話聲音沙啞，為保險起見採COVID-19聚合酶連鎖反應（PCR）檢測，結果呈陽性反應。

紐約市單日新增確診及疑似病例7天平均值直逼1600件，一個月前亞當斯鬆綁防疫規定時不到600件。

● 秘魯

秘魯至關重要的觀光產業遭疫情重創，當局9日宣布旅遊業進入緊急狀態。

法新社報導，根據官方統計數據，造訪秘魯的外國觀光客從2019年的440萬人次，降到2020年的90萬人次，2021年更只剩下40萬人次。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110411