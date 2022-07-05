烏克蘭估重建需7500億美元 俄特務出身官員任赫松州長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔5日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵造成大規模破壞，重建這個飽受戰爭蹂躪的國家預估將耗資7500億美元；出身俄國聯邦安全局的官員已接掌俄軍占領下的烏克蘭南部赫松州政府。

● 重建路迢迢 烏克蘭：推估需7500億美元經費

烏克蘭在國際會議上表示，重建這個飽受戰爭蹂躪的國家預估將耗資7500億美元，總統澤倫斯基表示，這是民主世界的共同責任。

澤倫斯基在瑞士舉行的「烏克蘭重建會議」（Ukraine Recovery Conference）上發表演說，描述俄羅斯2月24日發動全面入侵以來的大規模破壞和巨大需求。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）列舉烏克蘭政府分階段重建計畫，首先是關注受戰爭影響者的迫切需求，接著為數千個較長期重建項目提供資金，目的在促成烏克蘭歐洲化、環保和數位化。

● 俄掌控烏南赫松州 特務出身官員任州長

俄羅斯扶植的行政當局表示，出身俄國聯邦安全局（FSB）的官員葉利塞也夫（Sergei Yeliseyev）已接掌俄軍占領下的烏克蘭南部赫松州政府。

葉利塞也夫原本是俄國飛地加里寧格勒州（Kaliningrad）第一副州長，俄國占領當局領導人薩爾多（Vladimir Saldo）說，葉利塞也夫如今「已經是赫松州長」。薩爾多說，葉利塞也夫已就任新職。

根據加里寧格勒州官網，現年51歲的葉利塞也夫畢業於聯邦安全局學院（FSB Academy），曾在局內擔任某些職務。

（中央社製圖）

● 禁賽俄羅斯、白俄球員遭重罰3千萬 溫網將上訴

溫布頓網球錦標賽因為禁止俄羅斯和白俄羅斯選手參賽，遭世界女子職業網球協會（WTA）重罰100萬美元（約新台幣2981萬元），溫網主辦單位表示將提出上訴。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，溫布頓網球錦標賽的主辦單位「全英俱樂部」（All England Club）決定，禁止俄國、白俄球員參加今年的比賽。

「全英俱樂部」執行長波頓（Sally Bolton）表示，他們將提出上訴。

●保加利亞驅逐俄外交人員 俄警告將有所回應

保加利亞6月底宣布驅逐70位俄羅斯外交官，俄國外交部表示將有所回應，並警告回應範圍可能廣及整個歐洲聯盟。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在聲明中說：「索菲亞當局無理裁減我們在保加利亞的外交人員，這種政治化的決定，肯定不會沒有雙向回應。」

沙卡洛娃表示，保加利亞的驅逐「遠遠超出外交做法」，她敦促索菲亞當局和歐盟「反思作為外交關係基礎的互惠原則」。

沙卡洛娃還說：「歐盟應該明白，成員國輕率支持反俄行動，會把承擔後果的責任丟給整個歐盟，包括從我們採取報復措施的角度來看。」

●烏克蘭學者摘數學諾貝爾獎 史上第2名女性獲獎

烏克蘭學者維亞佐夫斯卡（Maryna Viazovska）與其他3名受獎者，共同獲得有數學界諾貝爾獎之稱的費爾茲獎（Fields Medal），成為史上第2名享此殊榮的女性。

她在頒獎典禮上播放的影片中表示，當俄國當局2月入侵烏克蘭時，「我的人生從此改變」，她的姊妹已從基輔撤離。

在頒獎典禮上，她也向烏克蘭學界同袍茲丹諾夫斯卡（Yulia Zdanovska）致敬。茲丹諾夫斯卡是年輕數學家，與她在基輔師出同門，當俄國3月發射飛彈攻擊烏國城市哈爾科夫（Kharkiv）時，茲丹諾夫斯卡在戰火中喪生。（編輯：陳昱婷/核稿：陳正健）1110705