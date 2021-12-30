COVID-19全球最新情報12/30

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法國29日宣布，過去24小時新增逾20萬確診病例，等於每秒有2人確診。圖為凱旋門前檢測站。（中央社檔案照片）

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（中央社台北30日電）美國研究顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株潛伏期縮短至3天，重複感染率高。全球確診病例上週飆升11%，世界衛生組織（WHO）表示，Omicron造成的風險仍「非常高」。

世衛在COVID-19流行病學最新週報中指出，在疫情快速蔓延的幾個國家中，Omicron是背後主因，此一變異株已在若干國家取代Delta成為主要流行病毒。

根據法新社統計，過去7天期間全球COVID-19確診病例數創新高，自22日至28日，平均每天新增超過93萬5000例。這個數字來自各國衛生單位通報的每日新增確診病例，創下自2019年年底首次爆發疫情以來的最高紀錄。

自22日至28日，累計全球新增確診數達655萬例，平均每天增加93萬5863例，病毒傳播速度可說是前所未見。

世衛秘書長譚德塞29日表示，他擔心Omicron及Delta變異株聯手發威，恐導致確診病例如「海嘯」般激增。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間30日上午7時，全球至少542萬440人因COVID-19染疫病逝，至少2億8427萬6945人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心29日公布，國內新增2例Omicron境外移入，入境國家皆為美國，且都有完整接種，符合突破性感染定義。截至目前，國內共累計50例Omicron境外移入。

● 中國

陝西西安的本土疫情備受關注，當地政府雖祭出封城等防控措施，確診數仍居高不下，據通報，中國各地29日新增152例COVID-19本土病例，除了江蘇南京的1例，其餘全在西安市。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，28日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增197例確診病例，其中本土152例（陜西151例，均在西安市；江蘇1例，在南京市），另有45例境外移入。

● 日本

日本東京都29日新增確診76例。東京都近期疫情維持低檔，29日是睽違2個多月再次單日新增超過50例，上一次是10月16日。

日本放送協會（NHK）報導，東京都29日新增76例確診，比上週三多36例，已連續12天新增病例數比上週同一天增加。

另外，讀賣新聞報導，位於山口縣岩國市的駐日美軍岩國基地29日表示，與基地相關人員新增80例確診。

日本北里大學研究團隊利用培養細胞進行實驗顯示，相較於對抗Delta變異株，完整接種疫苗3個月後，血液中抗體對抗Omicron變異株的保護效果大幅下降逾7至8成。

● 韓國

韓國原本在11月展開階段性恢復日常計畫，無奈確診人數大增，重新緊縮防疫規範，最具代表性的普信閣跨年敲鐘儀式也連續第二年線上播放影片舉辦，但新增元宇宙平台，讓民眾得以虛擬身分參與敲鐘。

防疫當局目前也未對跨年活動硬性要求，除現行私人聚會人數限制及集會活動人數上限限縮外，都交由地方政府依各地疫情判斷決定，疫情前慣例的跨年及日出慶祝活動雖全數取消，但觀看日出的熱門景點卻不像去年一樣全數封閉。

● 泰國

泰國首宗Omicron變異株群聚感染，已被認定為「超級傳播者事件」，衛生當局29日警告民眾，準備好面對COVID-19確診激增的可能性。

路透社報導，泰國東北部膠拉信府（Kalasin）在耶誕節前夕發現Omicron群聚感染，與一對去過比利時的伴侶有關，兩人曾進出酒吧、音樂會、市集等場所。

疾病管制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）表示，隨之而來的群聚感染已使數百人染疫，病例並擴散至其他11個府。他指出，一間跟這起群聚感染有關的酒吧擠滿了人，而且通風不良。

歐帕表示，截至目前，泰國已通報740起具高度傳染力的Omicron病例，其中251人曾接觸外國入境者。

● 新加坡

新加坡前一波因Delta變異株引發的疫情好不容易穩定下來，Omicron又來勢洶洶；為降低傳染風險，當地著名濱海灣跨年煙火秀再度取消，改由燈光秀及投影秀點亮獅城夜空，迎來新年。

※大洋洲

● 澳洲

澳洲染疫人數暴增，人口最多的新南威爾斯州單日確診人數接近倍增，澳洲政府將緊急變更規定，緩解採檢站壓力。

總理莫里森（Scott Morrison）29日表示，澳洲需要在管理採檢規定、重新定義近距離接觸者和曝露於病毒下勞工無薪假等方面「改弦易轍」。

莫里森提議修改近距離接觸者相關規定，可能意味日後大部分民眾無須接受PCR採檢或自主隔離，可大幅減少採檢站排隊人潮以及採檢結果出爐前的72至96小時等候時間。

※ 歐洲

● 英國

英國首相強生（Boris Johnson）29日警告，絕大多數染疫住進加護病房的患者，皆未接種疫苗加強劑。他呼籲民眾接種疫苗。

英國28日通報12萬9471起確診病例，創下單日新高紀錄，其中大多是Omicron病例。

● 法國

法國衛生部長維宏29日宣布過去24小時新增確診病例為20萬8000名，再破紀錄，等於每秒有2人確診。他形容是疫情大浪來襲。國民議會已開始審查疫苗通行證法案，預計1月中上路。

為遏制疫情擴散，當局29日宣布夜店將延長關閉3週。外交部國務部長勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）告訴法國公共電台（France Inter Radio），延長夜店關閉時間的決定，是政府本週一系列新措施的一部分，目的在阻止Omicron傳播。

變異株Omicron攪局，原訂時隔一年重返巴黎香榭大道的跨年活動與煙火最後一刻踩煞車。

● 波蘭

波蘭衛生部副部長卡拉斯卡（Waldemar Kraska）表示，國內29日通報794起與COVID-19有關的死亡案例，創下該國第4波疫情新高紀錄，但他同時指出，這項數據可能是耶誕假期延遲通報的結果。

卡拉斯卡還說，新增病歿人數當中，超過75%未接種COVID-19疫苗。

波蘭29日通報新增1萬5571例COVID-19確診，比1週前少了13%。截至28日，波蘭確診Omicron的案例只有25件。

※ 美洲

● 美國

美國疾病管制暨預防中心（CDC）28日公布一份最新研究報告顯示，Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約3天左右，且重複感染機率高。但若先前曾染疫或打完疫苗，症狀多屬輕微。

專家經過調查後發現，Omicron潛伏期較短，僅3天左右，先前其他變異株潛伏期皆大於5天，Delta變異株則接近4天。

根據美國約翰霍普金斯大學網站追蹤數據，全美COVID-19每日新增病例7天平均值28日來到25萬4496起，創下新高，打破今年1月11日創下的前一個紀錄大約25萬1989起。

Omicron變異株在非洲南部快速傳播後，白宮於11月對8個非洲南部國家祭出旅遊禁令。但隨著Omicron在美全面蔓延，美國總統拜登28日宣布，自美東時間31日凌晨零時1分起解除這項禁令。

美國夏威夷觀光業受疫情重創，過去每年約有150萬名日本觀光客造訪，在當地消費逾2000億日圓（新台幣約488.6億元），但如今大減96.7%，逼得接送旅客的駕駛得打零工維生。

美國食品暨藥物管理局（FDA）28日表示，COVID-19家用快篩試劑在篩檢Omicron變異株上，可能比起檢測先前病毒株更易驗出偽陰性。

COVID-19新變異病毒株Omicron迅速傳播之際，近期在紐約百老匯演出的影星休傑克曼28日公布自己確診，出現喉嚨癢、流鼻涕等類似感冒的症狀，病情尚無大礙。

● 加拿大

加拿大魁北克省衛生廳廳長杜貝（Christian Dube）28日表示，為避免醫護人手短缺影響到衛生服務工作，魁北克不得不允許一些必要工作人員即使確診COVID-19還繼續工作。

路透社報導，加拿大人口第二稠密的省份魁北克，自Omicron變異株導致新一波確診病例飆升後，省內每天染疫人數一直在刷新紀錄，27日通報新增確診1萬2833例，是疫情期間加拿大各地最高的單日紀錄。

杜貝在新聞簡報中說：「Omicron擴散是如指數般增長，以致有大量工作人員必須離開崗位，這對魁北克醫療網量能構成風險。」

杜貝表示：「我們決定，在特定情況下，根據優先順序與管理風險清單，部分確診員工將可以繼續工作。」他又說未來數天將提供更多資訊。

● 巴西

根據巴西衛生部公布的數據，巴西29日新增9128起感染病例，境內確診累計達2226萬3834例，染疫不治病例新增112例，累計61萬8817人不治。（編輯：劉淑琴/核稿：林治平、張曉雯）1101230