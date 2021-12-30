早安世界》香港自由再受打壓 何韻詩等人被捕立場新聞停止運作

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常為香港民主發聲的網路媒體立場新聞29日遭警方查抄，曾任董事的民主派藝人何韻詩（圖）等6人被捕。立場新聞下午在臉書宣布停止運作，總編輯林紹桐請辭，所有員工立即遣散。（中央社檔案照片）

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港媒立場新聞被迫停止運作 何韻詩等現任及前高層被捕

香港警方29日對支持泛民主派的網媒立場新聞採取行動，拘捕了6名高層或前高層人員，包括曾任董事的民主派藝人何韻詩以及吳靄儀、方敏生等知名人士。立場新聞29日下午在臉書宣布停止運作，包括網站及所有社交媒體立即停止更新，並將移除。公告也提到，立場新聞總編輯林紹桐已請辭，所有員工立即遣散。香港警方宣布凍結立場新聞港幣6100萬元（新台幣2億1640萬元）資產，要調查這些資金的來源，以及立場新聞英國分社營運的目的。（看完整報導）

當局對立場新聞下手 蔡總統：北京再次撕毀承諾

美國媒體指出，自「港區國安法」在2020年中實施以來，香港民主運動人士陸續逃到海外或遭監禁，反對派勢力今年被徹底逐出立法會，六四紀念雕塑「國殤之柱」也被拆除。就在一年將盡之際，民主派網路媒體立場新聞遭警方突襲，成為繼香港蘋果日報之後，今年第2家遭當局鎖定而停止營運的港媒，使香港更難聽見公開批評的聲音。分析指出，港府和北京在2021年幾近消滅香港民主派原本的一切主張，總統蔡英文則說，中共當局再次撕毀一國兩制的承諾，打壓箝制香港的言論自由，她呼籲世界各國關注何韻詩等被捕人士的人身安全與香港情勢的發展。（看完整報導）

Dcard臉書YouTube全納入 數位通訊法要防網路平台遭惡意濫用

NCC 29日公布數位通訊傳播服務法草案架構，線上平台服務提供者如YouTube、Dcard都納入規範，規定若移除使用者貼文，或對使用者處以停權等行為時，必須說明原因，提供異議機制，也課予業者將資訊限制登載於共同資料庫的資訊透明義務。針對規模較大線上平台，草案要求必須每年進行風險評估管理，並接受外部獨立稽核，以確保其服務不會受到惡意濫用，對社會造成危害。（看完整報導）

修法嚴懲酒駕 王國材：初犯致死傷可沒入車輛、同車連坐最高罰1.5萬

針對酒駕釀成嚴重死傷的事故持續發生，交通部長王國材29日表示，將提案朝3方向修法加重懲處酒駕，包括初犯致他人重傷或死亡即沒入車輛，以及同車乘客連坐罰金調高5倍，最高可罰新台幣1萬5000元。另外，立委提議可採鞭刑或公布酒駕累犯者的姓名、照片等方法遏止酒駕，法務部次長張斗輝表示，法務部會做相關研議。（看完整報導）

元旦連假湧車潮 高公局估國5今上午9時塞至深夜

高速公路局指出，跨年及元旦假期國道將湧大量車潮，預估30日上午9時起，國道5號南向就會出現塞車，並恐持續至深夜。依據中央氣象局預報，元旦連假台灣東半部及大台北地區雲多偶有局部降雨，其他地區為多雲到晴。（看完整報導）

WAKUWAKU JAPAN退出台灣 明年4月1日停播

迪士尼頻道宣布明年元旦離台後，另一個國際頻道WAKUWAKU JAPAN（WWJ）也將退出台灣。NCC證實已收到WWJ送件申請終止營運的計畫，預計明年4月1日終止播出。WWJ在2016年9月正式進軍台灣市場，是第一個高畫質的日本頻道，以日語原音搭配中文字幕，或者以中文配音24小時不間斷播放，近期播出的知名節目包括「派遣女醫X」第7季。業界分析，WWJ決定退出台灣的原因在於收不到授權費，此外還有來自系統業者的不穩定因素。（看完整報導）

林瑞陽傳遭中國凍結26億資金 聲明稱公司合法經營

由台灣赴中國經商的前藝人林瑞陽與妻子張庭據報經營直播事業涉及隱匿資金，人民幣6億元（約台幣26億元）的資金因此遭當局凍結。林瑞陽29日凌晨發聲明指公司合法經營，願配合相關部門工作。中國大陸國台辦發言人馬曉光說，這完全涉及商業事件，與兩岸關係無關。馬曉光並說，任何人在大陸經商、創業必須依法依規。（看完整報導）

台股賣出最快明年4月起可當日變現 資金運用更零活

金管會發布最新函令，將「應收在途交割款債權」納入券商辦理不限用途款項借貸擔保品範圍。投資人賣股，入帳時間可望改T+0、當日變現，不必再等兩天，這讓投資人資金運用可以更加零活，但需支持兩天的利息給券商，這項新制預計最快明年第2季上路。（看完整報導）

機車汰舊換電動車補助增為3300元 明年元旦起實施

環保署29日預告，明年起淘汰民國96年6月底出廠老舊機車可獲2000元補助，若再換購電動機車可獲減碳憑證至少可抵1000元，加上報廢回收車體300元，總計可獲得3300元補助。（看完整報導）

Omicron攪局 法國香榭大道跨年取消 新加坡濱海灣連2年沒煙火秀

新加坡前一波因Delta變異株引發的疫情好不容易穩定下來，Omicron又來勢洶洶；為降低傳染風險，當地著名濱海灣跨年煙火秀再度取消，改由燈光秀及投影秀點亮獅城夜空。原訂時隔一年重返巴黎香榭大道的跨年活動與煙火，也因Omicron攪局最後一刻踩煞車。有人直呼可惜，但多數受訪者表示可以理解這個決定，也選擇在家平靜迎接新年。（看完整報導）