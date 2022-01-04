COVID-19全球最新情報1/4

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Omicron變異株近來使美國確診激增，過去7天平均日增逾31萬病例。圖為美國一場遊行告示牌提醒民眾攜帶疫苗施打證明。（中央社檔案照片）

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（中央社台北4日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，美國國防部長確診輕症，12天前與總統拜登最後接觸；澳洲宣布告別封城歲月，確診數上升也不回頭；波多黎各新增確診激增4600%，疫情爆炸。

上週因部分地區天候不佳，加上Omicron變異株導致疫情激增，全球航班大亂。全球2日共有超過4000個航班遭取消，其中逾半數在美國。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間4日上午7時，全球至少544萬8139人因染疫病逝，至少2億9204萬9283人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心3日晚間臨時公布，國內新增1例COVID-19本土確定病例（尚未取號），為本國籍40多歲女性，任機場停車場清潔人員。6名家人已於晚間完成採檢，均為陰性。

指揮中心3日稍早公布，新增25例境外移入病例，其中仍以美國為入境確診個案最多，共15例；另外，確診個案中無新增死亡。

台北市某防疫旅館去年底出現3名「有時序性」確診者，皆感染Omicron。指揮中心3日宣布定調為群聚，其中2名境外移入病例改列本土，是台灣首現Omicron本土個案。

● 中國

陝西省西安市這波本土疫情在嚴格防控措施下仍未見緩和，官方3日通報，新增101例本土確診，其中西安市占了90例；境外移入則有60例，涉及北京等13省市。

中國國家衛生健康委員會官網公布，2日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例161例，其中本土101例，包括：陜西92例（其中西安市90例、咸陽市1例、延安市1例）、浙江9例（均在寧波市）。

● 日本

日本東京都3日新增確診103例，沖繩縣新增130例，兩者都是睽違約3個月單日新增超過100例，沖繩縣最近7天內的染疫比例更高居全國第一。

沖繩縣近期疫情擴大，沖繩縣知事玉城鄧尼譴責沖繩的駐日美軍未做好防疫，令他「非常憤怒」，痛批「別把美國的疫情帶來日本」。

● 韓國

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部表示，3日接到通報，光州市發生2起感染高傳染性Omicron變異株後死亡案例。

這是韓國首次出現感染Omicron後死亡的病例。這2名患者均為90多歲，在位於光州市南區的同一家療養設施確診後，於去年12月底送醫治療，但最後不治身亡。

● 新加坡

新加坡先前因Delta變異株引發的疫情雖已趨緩，但目前Omicron案例漸增，約占17%的本土案例；星國官員坦言，這代表很快會發生新一波疫情。

依衛生部統計數據，截至1日，星國87%人口已完整接種，88%至少接種一劑。41%接種了追加劑。

衛生部通報，新加坡2日新增429人確診COVID-19，星國至今累計28萬290起確診案例，病故人數維持829人。

衛生部進一步指出，2日新增155起Omicron案例。

另外，值得注意的是，跨年夜當晚在新加坡克拉碼頭（Clarke Quay）至少有數百人群聚倒數，恐導致超級傳播事件，綜合星媒報導，跨部會抗疫工作小組表示，當局正在調查中。

● 印度

由於擔憂Omicron變異株可能引發新一波疫情，印度加快施打疫苗以覆蓋境內全球最龐大的青少年人口，3日開始為15至18歲青少年接種疫苗。

印度當局3日通報新增3萬3750例確診，123人染疫病逝。印度衛生部說，境內感染Omicron變異株病例累計1700例。

● 以色列

以色列3日表示，將自1月9日起允許部分外國人士入境，包括台灣人在內，這些人士須來自被視為中度風險的國家，且推定具有COVID-19免疫力。

以色列去年11月底實施禁止所有外國旅客入境的限令，以因應快速擴散的Omicron新變異株，這次措施撤銷部分禁令。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）在電視轉播的演說中表示，即便Omicron引發的病例激增，以色列仍將於本週開始鬆綁國際旅遊限制。

● 巴基斯坦

巴基斯坦3日通報新增700多起病例，創下兩個月來的新高，當局警告將出現第五波感染，並準備遏制快速傳播的Omicron變異株。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲每天新增確診人數超過3萬例；但澳洲總理莫里森表示，即使全國新增確診人數攀升，澳洲將不會恢復封城的日子。

澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）網站3日報導，莫里森（Scott Morrison）表示，雖然隨著Omicron入侵導致澳洲新增確診人數攀升，但由於Omicron是不一樣的變異株種類，故「數字」並非政府關注的重點。

● 紐西蘭

英國DJ Dimension違反隔離檢疫規定，引發Omicron感染恐慌，但紐西蘭政府3日表示，不會將他移送法辦。

電音藝人Dimension本名艾瑟瑞吉（Robert Etheridge），他自稱先前誤解防疫規定，因而在最後篩檢陰性結果出爐前就與人群聚。

※ 歐洲

● 法國

法國疫情持續延燒，專家預估確診高峰將落在1月底，COVID-19重症病患湧入加護病床，加上原本就人力緊缺，使得大巴黎地區醫院3日起取消非緊急手術與治療，以便空出病床因應。

法國公共健康局（Sante publique France）2日公布數據，過去一週COVID-19平均每天新增確診已超過16萬人，7天內感染人數增加近150%。

路透社報導，法國3日通報境內24小時內新增6萬7641人確診COVID-19，遠低於前幾天的單日約20萬例。

不過週一的數據通常較低，且3日的6萬7641例確診是歷來週一的新高，也是上一週同日的2倍多。

法國新增確診的7天移動平均來到史上新高的16萬7338例，1個月來幾乎翻5倍。

法國疫情持續延燒，COVID-19重症病患湧入加護病床，大巴黎地區醫院3日起取消非緊急手術與治療，以便空出病床因應。圖為巴黎醫護照料COVID-19重症病患。（法新社）

● 葡萄牙

葡萄牙港務當局表示，1艘德國郵輪因船員染疫被迫停靠里斯本港口之後，部分乘客也驗出陽性，原定航程正式取消。

AIDAnova號郵輪搭載2844名乘客及1353名船員和服務人員，原定開往馬迪拉島（Madeira）參加跨年慶典，但在完整接種疫苗的船員中發現52人確診後被迫中斷航程，去年12月29日停靠里斯本。

● 西班牙

路透社報導，西班牙衛生部3日通報全國14天COVID-19感染率翻新紀錄，從上個月30日的10萬分之1775.27來到10萬分之2295.8。

衛生部在聲明中說，過去7天過世的COVID-19患者維持在249。

● 比利時

比利時同意購買輝瑞（Pfizer）及默沙東集團（Merck & Co.）研發的抗COVID-19口服藥，將個別採購1萬份。

比利時衛生部發言人布林克曼（Arne Brinckman）被問及是否可能購買這兩家公司的口服藥，他告訴路透社：「已完成與這兩家公司的協商，我們將個別採購1萬份。」

※ 美洲

● 美國

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2日證實自己確診COVID-19，目前症狀輕微，會在家自我隔離5天。他最後一次與總統拜登面對面接觸是去年12月21日，當天上午他篩檢結果為陰性。

Omicron變異株近來使美國確診激增，過去7天平均日增高達31萬6277例病例，其中不少是突破性感染，包括2日上午確診的奧斯汀。

白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）2日說，由於美國各地Omicron病例激增，聯邦衛生官員正考慮新增方針，要求無症狀感染者除須隔離5天，病毒檢測也需陰性才能解除隔離。

美國Omicron擴散之際，高盛集團（Goldman Sachs）跟進業界幾個競爭對手變更返回辦公室的作法，鼓勵在美的合資格員工在家遠距工作直到1月18日。

● 巴西

3艘定期往返巴西海岸的郵輪爆發疫情，巴西衛生當局2日表示，將針對郵輪違反防疫規定的報導展開調查。

巴西國家衛生監督局（ANVISA）透過聲明表示：「未依循健康規範、不遵守當局實施的限制措施，就構成違規，若查證屬實將予以罰款，（郵輪公司）活動也將暫停。」

● 波多黎各

位於加勒比海的美國領地波多黎各是全美疫苗接種最成功的地區之一，如今因Omicron變種肆虐，當地近幾週的新增確診暴增4600%。

「紐約時報」報導，從事室內設計的53歲婦人狄加度（Laura Delgado）3週前帶著疫苗護照興沖沖地參加一場音樂會，歡慶連假，當時有6萬多名波多黎各人像她一樣湧入為期兩天的音樂會。不料3天後，狄加度與其他2000多名到過音樂會的人都發病。

※ 非洲

● 波札那

非洲國家波札那政府發言人3日說，總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）在例行病毒檢測呈陽性反應後，目前處於強制自我隔離。

波札那政府通訊事務代理常務秘書迪波威（John-Thomas Dipowe）在聲明中說：「總統沒有任何症狀，將繼續接受他的醫生密切醫療監測。」（編輯：林沂鋒/核稿：林治平、蔡佳敏）1110104