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中國學者看20大報告：各類企業須朝實體經濟發展

2022/10/21 14:45（10/21 15:20 更新）
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中國學者21日表示，中國企業要落實20大精神，就要把握「實體經濟發展」。圖為浦東陸家嘴金融貿易區。（中央社檔案照片）
中國學者21日表示，中國企業要落實20大精神，就要把握「實體經濟發展」。圖為浦東陸家嘴金融貿易區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者邱國強北京21日電）中國官方智庫學者匡賢明今天表示，中國若干企業一度「脫實向虛」熱衷脫離本業，擠壓了實體行業發展。而中共20大報告的精神顯示，無論什麼類型企業都要圍繞「實體經濟」發展。

匡賢明現任中國（海南）改革發展研究院副院長。他在接受新京報訪問時，作上述表示。他並強調，有的國家經濟發展到一定程度，忽視「實體經濟」發展，過度發展「虛擬經濟」。這種「脫實向虛」帶來巨大經濟隱患與經濟風險，教訓極為慘重。

匡賢明表示，中共20大報告明確指出，「高質量發展」是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。而推動高質量發展離不開建設現代化產業體系，這就需要廣大企業把發展經濟的著力點聚焦在「實體經濟」上。無論什麼類型的企業，都要圍繞「實體經濟」發展發力。

他指出，從歷史上看，一個經濟體無論發展到什麼程度，都離不開「實體經濟」，離不開生產力布局。從中國實際情況看，「實體經濟」是中國在國際經濟競爭中贏得主動、實現高質量發展的基礎。

匡賢明直指，有一段時間由於多種原因，中國一些企業「脫實向虛」，熱衷於脫離本業，追求資本運營。一些「虛擬行業」的利潤明顯超過「實體行業」的利潤，擠壓了實體行業發展空間，因此為中國帶來了「過早去工業化」的挑戰。

他說，2008到2020年，中國工業和製造業的國內比重分別下降近12個百分點和7個百分點，製造業從業人數比重下降了近6個百分點。雖然中國處於工業化中後期，製造業比重下降屬必然現象，但下降過早、過快就會帶來「過早去工業化」的風險，對經濟發展與安全都會帶來隱患。

匡賢明說，中共中央已及時發現這一苗頭，已多次強調要穩定制造業比重。而總書記習近平在20大報告中明確提出，建設現代化產業體系，堅持把發展經濟的著力點放在「實體經濟」上。

他指出，對中國廣大企業來說，落實20大精神，就是要牢牢把握「實體經濟發展」這一基本出發點，牢牢把握服務「實體經濟發展」的要求，在發展「實體經濟」中推動產業升級，加快建設現代化產業體系。（編輯：曹宇帆）1111021

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