武漢肺炎／伊朗義大利旅遊疫情升至一級 日韓邊境管理研議中

武漢肺炎疫情未緩，中央流行疫情指揮中心宣布，伊朗、義大利旅遊疫情提升至第一級「注意」。圖為義大利北部小鎮科多諾壟罩在武漢肺炎的陰影下，街道死寂一片。（法新社提供）

（中央社記者陳怡璇、陳偉婷台北23日電）武漢肺炎疫情未緩，中央流行疫情指揮中心宣布，伊朗、義大利旅遊疫情提升至第一級「注意」（Watch），並建議醫護人員暫緩前往。（編輯：管中維）1090223

（中央社記者陳怡璇、陳偉婷台北23日電）武漢肺炎疫情未緩，中央流行疫情指揮中心今天宣布，伊朗、義大利旅遊疫情提升至第一級「注意」（Watch），日韓邊境管理則研議中。

中央流行疫情指揮中心表示，考量近期伊朗病例數快速增加，已有6例死亡，並已知輸出病例至黎巴嫩、阿拉伯聯合大公國及加拿大。

義大利官方截至昨天已有52例俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），米蘭所在的倫巴底大區確診數快速上升，並發生醫療機構群聚，當局已宣布指定地區實施停班停課、暫停公眾活動及公共運輸服務等措施。

由於國人至當地具感染風險，指揮中心宣布即日起提升該兩國旅遊疫情建議等級至第一級注意（Watch），建議赴當地旅客需遵守當地的一般預防措施，返國後自主健康管理14天。

此外，指揮官陳時中表示，日本與韓國病例應該都還會增加，韓國這兩天雖然新增大量病例，但是集中在特定區域，其他區域還是比較零星的個案，不過指揮中心提高警覺、日韓的提升旅遊警示及邊境管制都在研擬中。（編輯：陳清芳）1090223

防人力不足 醫事人員除報准不得出國

（中央社記者陳偉婷台北23日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，醫事人員除報准外，不得出國，以免人力吃緊。（編輯：管中維）1090223