全球疫情升至3級警告 旅遊不便相關保險全面停賣

（中央社記者劉姵呈台北24日電）金管會今天表示，自21日起全球旅遊疫情升至第三級警告後，產險公司已全面停售旅遊不便險（包括旅遊不便險、旅遊責任險）及旅行業責任險；不過若在公告前投保，還是可以理賠。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）蔓延全球，指揮中心已宣布自21日起，全球旅遊疫情升至第三級警告，呼籲避免所有非必要出國旅遊。

配合疫情升溫，國人為了防疫已暫停非必要的出國旅遊，金融監督管理委員會保險局今天表示，產險公會日前已開會討論，只要旅遊警示列為第三級，就是疫區，因此，專門理賠出國旅遊班機延誤或取消的旅行不便險，目前已全面停售。

再者，因旅遊綜合險也包含不便險，目前也同樣是停售的狀況。

此外，旅行社已暫停出團至4月底，保險局說，旅行社為旅行團投保的責任險也都跟著停售。

不過，保險局表示，若民眾是在公告為疫區以前投保旅遊相關保險，但之後因公告為疫區，進而影響出國行程，還是可以申請理賠。

保險局也公布最新統計，今年來截至3月23日止，因武漢肺炎申請理賠旅遊不便險，或是旅行業責任險等相關險種的相關案件共有3281件、金額達新台幣2896萬元。（編輯：林孟汝）1090324