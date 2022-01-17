早安世界》仁寶平鎮廠2員工與銀行員西堤同區用餐確診 全廠採撿
仁寶平鎮廠2員工與銀行員西堤同區用餐確診 全廠1500人採檢
桃園市長鄭文燦16日表示，桃園市新增7人確診，其中4名顧客9日曾在西堤餐廳用餐。另外，中壢高商與東興國中各增加1名學生確診，另有1位民眾染疫，傳染途徑在調查中。筆電代工廠仁寶16日公告桃園平鎮廠因2名員工確診，立即啟動緊急應變及防疫措施，對1500人進行採檢。根據調查，此2名員工為一對情侶，曾在西堤餐廳與聯邦銀行健行分行員工同區用餐。（看完整報導）
桃園疫情延燒 中壢再增國小幼兒園安親班停課14天
隨著桃園社區感染持續擴大，影響到多所學校的家長及學生，桃園市教育局表示，中壢區中原大學、啟英高中、中壢家商、中壢國中，桃園區武陵高中、中興國中及楊梅區治平高中共7校17日預防性停課。另外，桃園市東興國中累計2名學生染疫，學校改採線上教學，17至20日全校停課，開學前補課。教育局深夜又宣布中壢區內壢國小、安親班佳音英語元生分校及美奇幼兒園17日起停課14天，累計桃園市已有10所學校及安親班停課14天。（看完整報導）
士林科教館、天母家樂福有確診者足跡 今閉門清消
國立科教館、天母家樂福16日晚間宣布因出現疫情確診足進行清消，家樂福預計18日恢復營業，科教館則關閉3天到19日。北市衛生局表示，天母家樂福為案17928足跡，科教館則是非北市新案足跡，相關訊息待中央公布。科教館說明，完全配合疫情指揮中心和北市衛生局指示，科教館部分員工、特展工作人員及同時段參訪民眾等則依接獲匡列通知、配合篩檢。（看完整報導）
未來一週偏濕涼 今晚低溫探14度
氣象局16日表示，未來一週偏濕涼，17晚間至18日清晨最冷，預估各地低溫約攝氏14至16度；降雨方面也是17、18日水氣最多，北部、東半部整天有短暫雨，中南部則是局部短暫雨。（看完整報導）
1922疫苗預約平台18日再開放 依年齡分流預約
中央流行疫情指揮中心將於18日上午再次開放1922公費疫苗預約平台，提供已完整接種2劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上民眾預約第3劑，平台依3個年齡層分流，中央社整理相關注意事項供民眾參考。（看完整報導）
喬科維奇被迫離境 澳網爭第10冠夢碎
網球世界球王喬科維奇針對簽證再遭撤銷一案提出上訴，澳洲合議庭16日裁決他敗訴，他隨後證實無法參加17日登場的澳網。對此，有同儕替喬科維奇叫屈，也有人將矛頭指向澳洲起初決策錯誤。路透社引述目擊者所見報導，喬科維奇16日稍晚登上從墨爾本飛往杜拜的阿聯酋航空班機離境。喬科維奇是去年澳網男子單打冠軍，也是本屆第一種子球員，意圖爭取個人第21座大滿冠獎盃，無奈堅持不打疫苗，且行事高調，引發不少爭議，最終付出代價。（看完整報導）
海底火山噴發掀海嘯東加全島斷訊 萬里外阿拉斯加都聞巨響
南太平洋島國東加附近的海底火山15日大規模噴發，目前全島通訊中斷，火山爆發威力之大，不只一萬公里外的美國阿拉斯加聽得到隆隆巨響，日本太平洋岸也出現約1.2公尺高的海嘯波。紐西蘭國防軍最快17日上午支援東加救災。另外，中央氣象局長鄭明典16日在臉書指出，東加海底火山爆發讓台北、花蓮、台東也測到衝擊波。他也分享火山噴發和衝擊波衛星動畫，並解釋大能量爆炸產生的震波，波動能量可以傳播到很遠的地方，甚至環繞地球一圈。（看完整報導）
日媒：美日將聯合儲備軍火應變 包括鄰近台灣島嶼
日本媒體16日報導，繼日前的美日2加2會談後，兩國正討論在日本各地的防禦設施儲備軍火，包括鄰近台灣的島嶼，以應對可能的突發事件。美日雙方也同意在研究方面開展合作，以對抗改變遊戲規則的新戰力，例如傳統飛彈防禦系統難以攔截的極音速飛彈。（看完整報導）
專題／立陶宛議員：強化對台關係沒有錯 無涉中國
北京不滿立陶宛與台灣強化關係持續施壓，立國在野勢力也批評執政聯盟在國際樹敵、連累民眾。不過，執政黨國會議員向中央社表示，民選政府落實施政綱領、強化對台關係，與中國無關，立陶宛沒有錯。（看完整報導）
外交協商陷死胡同 分析：俄羅斯軍事入侵烏克蘭可能性增
俄羅斯與美歐上週接連舉行會談，但雙方未能找到化解烏克蘭危機的外交解決方案。分析人士認為，這不僅增加俄羅斯對烏克蘭發動新一波攻擊的可能性，全面戰爭也並非毫無可能。與此同時，烏克蘭於14日凌晨遭受大規模網路攻擊，西方國家將其歸咎於俄羅斯。部分分析人士擔心，這可能是俄羅斯發動攻擊的前奏。（看完整報導）
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