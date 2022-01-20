早安世界》鏡電視獲新聞台執照 NCC防敵對勢力滲透首祭廢止權
鏡電視獲新聞台執照 NCC防敵對勢力滲透首祭廢止權
歷時2年多審查，國家通訊傳播委員會（NCC）19日核准鏡電視新聞台申請案，使鏡電視成為近10年來第一個新申設過關的新聞台。不過NCC的核准文件附帶高達14項廢止條款，首次針對申請者言明一旦中資直接、間接投資或敵對勢力滲透，NCC將祭出廢止權。鏡電視表示，將全力以赴並依循計畫書打造電視新聞內容，未來每天將製播14小時即時新聞、2小時深度新聞節目、1小時國際新聞節目及1小時藝文新聞節目，同時將首創在新聞頻道製播兒少新聞，且每節新聞至少有15%以上的國際新聞。據了解，鏡電視最快可望於上半年開播。（看完整報導）
本土Omicron傳播鏈增至6條 亞東醫院護理師染疫與桃機無關
國內19日新增10例COVID-19本土個案，其中8例與桃機衍生有關，另1例為亞東醫院護理師的5歲孩子，桃園還有1例感染源待釐清。其中亞東醫院護理師確定感染Omicron變異株，但無關桃機本土群聚。中央流行指揮中心表示，國內已有6條本土Omicron傳播鏈，範圍遍及桃園機場、防疫計程車司機、機場採檢人員、北市聯醫兩家醫院、新北市亞東醫院，但僅桃園機場的疫情仍在發展中，其餘均為獨立事件，將持續比對完整定序釐清感染源。至於桃園新增的感染源不明個案為大湳市場攤商，該市場19日起休市3天，桃園市長鄭文燦表示，將在附近增設八德綜合大樓臨時採檢站，呼籲攤商及民眾自主採檢。（看完整報導）
追加劑接種破1成 陳時中：縝密規劃再與病毒共存
據中央流行疫情指揮中心統計，截至19日國內COVID-19疫苗追加劑接種涵蓋率破1成，達10.13%，至於第1劑涵蓋率則為80.84%、第2劑72.69%。有醫師提醒，風險較高的長者追加劑接種率須達8成，台灣才有本錢討論與病毒共存。對此指揮官陳時中表示，以整體狀況分析，長者接種追加劑要達8成有難度，現在各國第3劑大多僅接種3至4成，將縝密規劃，再與病毒共存。（看完整報導）
莫德納24日再到貨過年前還能預約 北市加開京站接種站打高端
第20期第3劑COVID-19疫苗預約踴躍，34.9萬劑莫德納疫苗全數預約完畢。指揮中心發言人莊人祥表示，24日還有一批莫德納疫苗抵台，預計農曆年前會再開放第21期可預約莫德納，預計從2月7日開始施打。莊人祥也說，BNT、莫德納都屬mRNA疫苗，兩者保護效果相當，高端疫苗也是不錯選項，如欲選擇的疫苗接種點額滿，可選擇另一廠牌疫苗接種，以儘速獲得追加保護。另外，台北市政府為因應民眾接種高端疫苗需求，將在京站增開中型接種站，20、21日試營運時提供高端疫苗隨到隨打，24至28日則每天開放120個名額供預約。（看完整報導）
賴清德27日參加宏都拉斯總統就職典禮 可望與賀錦麗同台
中美洲友邦宏都拉斯新任總統卡斯楚的就職典禮將於27日舉行。總統府宣布，副總統賴清德將以總統特使身分率團出席，與此同時，美國總統拜登也指派副總統賀錦麗出席，台美副總統可望在宏國同台，兩人是否接觸值得關注。賴清德率領的訪團25日啟程，30日返國。蔡總統表示，期許此行完成深化邦誼、合作及民主台灣的國際參與等3個任務。（看完整報導）
美國5G干擾飛安疑慮排除 長榮飛美航班恢復正常
美國電信業者原定19日啟用新的5G服務，對此美國航空業者紛紛反對，認為5G訊號將引發「災難性」的航空危機。美國聯邦航空總署（FAA）曾警告，5G網路C波段訊號可能影響高度儀等敏感的飛航儀器，且會嚴重妨礙在低能見度下的降落操作。雖然電信業者後來同意部分暫緩啟動5G網絡，不過數家航空業者宣布暫停部分飛往美國機場的航班，華航及長榮也調整部分航班時間。同日下午，長榮接獲FAA最新通告指出，美國相關機場暫時排除5G干擾的疑慮，因此將維持正常起降；華航則說會依最新飛航通告執行。此外，台灣也高度關注5G頻譜是否牽涉到飛安問題，對此NCC說明，台灣5G商用頻譜不干擾飛航安全，完全不會發生這個情形。（看完整報導）
獨家／台灣史上第1次 112全中運開放跨性別選手參賽
台灣跨性別平權跨出一大步，高中體總官網日前公告，自112年全中運起，將開放跨性別及雙性人運動員「跨組別」參賽，這也是台灣體育史上首次明訂開放跨性別運動員參賽。台灣過去曾有變性運動員出賽，不過當時是在全國大專校院運動會的一般組，而該運動員在身分證上的性別欄也完成更改，因此完全符合參賽資格，而這次則是台灣的運動比賽首度把跨性別與變性運動員納入參賽範圍。（看完整報導）
調查局：三級警戒期間 境外敵對勢力發動「政府無能」認知戰
調查局19日指出，境外敵對勢力在三級警戒期間，以「破壞政府公信力」、「塑造政府無能之認知」為主軸，發展不同假訊息，均經調查局迅速查獲傳播管道並即時澄清。另外，為查處並避免境外敵對勢力利用Deepfake技術影響年底九合一大選，調查局已著手開發辨識軟體。（看完整報導）
立陶宛蘭姆酒遭中國拒收 台酒購入抵台1月底上市
立陶宛與台灣互設代表處後遭中國施壓，去年12月有2萬多瓶由立陶宛生產的深色蘭姆酒遭中國拒收而漂流海上，台酒公司日前全數轉購入台灣，該批酒已於18日深夜抵達基隆港。台酒表示，將趕工製作中文標貼、包裝，1月底先趕出一部分上市，讓民眾於農曆年前就有機會舉杯向立陶宛致意。（看完整報導）
東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
南太平洋島國東加15日海底火山噴發，規模之大被認為是全球數十年來未見。澳洲專家推測可能由於火山岩漿帶有氣體以及大量水蒸氣瞬間受壓，造成強大的噴發威力。另外，美國航空暨太空總署（NASA）估計，東加海底火山大規模噴發，相當於5到10個百萬噸TNT炸藥引爆，威力較1945年8月廣島原子彈爆炸強500倍以上。（看完整報導）
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