早安世界》台灣染疫率萬分之17 陳時中：若達15%實質與病毒共存
台灣染疫率萬分之17 陳時中：若達15%實質與病毒共存
國內21日新增2969例COVID-19本土病例，台北市副市長黃珊珊示警，全台灣未來會有20%人口、約460萬人確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中21日回應說，20%人口確診並非不可能，但希望能控制在15到16%。指揮中心估算，目前台灣染疫率約萬分之17（0.17%），若染疫率高達15%至20%，就是實質與病毒共存，現行政策重點在疫苗、藥物與輕重症分流，以減災為目標。（看完整報導）
篩檢代替隔離逐步開放 協商讓藥局可供應快篩試劑
國內COVID-19疫情持續上升，確診人數不斷創新高，目前規定醫護接種3劑COVID-19疫苗，即使曾與確診者接觸，被匡列須隔離，也能以做快篩或PCR代替。指揮中心預計本週公布擴大篩檢取代隔離政策適用的職業，包括關鍵基礎設施、特殊公務單位等，以確保社會運作。指揮官陳時中21日表示，這個政策將逐步前行，最後走到全民適用。對於外界關切目前藥局仍買不到快篩試劑，陳時中回應，現在便利超商比較容易買得到，指揮中心仍積極協商讓藥局能夠進貨。（看完整報導）
居家照護取消同住者健康條件限制 未滿3個月嬰兒發燒住院收治
疫情指揮中心21日宣布調整COVID-19確診者分流收治原則，即日起取消居家照護同住者必須小於65歲、無懷孕或洗腎等健康條件限制，並調整居家照護同住者快篩頻率。另外，年齡未滿3個月的嬰兒如果發燒，或年齡為3至12個月嬰兒高燒超過攝氏39度，或須進行血液透析者，均收治於醫院。指揮中心並提醒染疫兒童5大警訊表徵，出現症狀須視訊診療，必要時得安排外出就醫；若現呼吸困難等6大症狀可緊急自行就醫。針對兒童疫苗即將開打，指揮中心表示，莫德納疫苗數量充足，預估到5月可施打500萬人，BNT疫苗採購也在簽約中，若順利首批最快5月可到貨。（看完整報導）
俄軍在烏克蘭占領區遍插勝利旗 5/9前恐加強攻勢
俄軍占領的烏克蘭各地區已開始出現二戰時期的蘇聯勝利軍旗，英國國防部指出，俄國可能想在5月9日二戰勝利日慶祝活動之前展示重大戰果，而這可能會影響俄軍未來幾天的作戰行動。烏克蘭南部港市馬立波最後一批守軍20日不理會俄方要他們棄械投降的最後通牒，並呼籲外界提供安全擔保，讓受困的平民安全離開。（看完整報導）
政府修法放寬就業港人定居條件 預計5月生效
為解決來台就業港人只可居留但無法長期定居的問題，行政院大陸委員會日前指出，政府正修正「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，未來港澳白領專業人才在台連續居留滿5年，最近一年每月收入達基本工資2倍，可申請定居並取得中華民國身分證。陸委會發言人邱垂正21日進一步指出，主管機關內政部暫定將於5月1日發布上述法規，使其生效。（看完整報導）
台灣茶葉橫掃法國評鑑獎 獲讚品質保證、烏龍茶世界頂尖
法國「農產品增值協會」舉辦全球茶葉競賽，台灣茶商表現亮眼，榮獲47個獎項。協會於15日舉行頒獎典禮，邀請駐法代表處新聞組副參事蔡靜如代表19家台灣製茶廠、47項獲獎產品領獎，並邀請巴黎地區茶葉進口商、高級茶葉經銷商、餐飲業者等共襄盛舉。法國經銷商告訴記者，「對我來說，提到烏龍，只有台灣，嚐過便知不同」。評審則說，台灣茶葉是品質保證，深受法國消費者喜愛。（看完整報導）
五一連假9成台鐵司機員不上班 交通部規劃「類火車」接駁
台鐵工會不滿政府推動台鐵公司化，鼓勵會員在5月1日勞動節當天集體休假，不依往例另外擇日補休，估計至少有9成司機員當天不會出勤，據稱有8成站務人員也不會上班。交通部長王國材21日表示，因應台鐵列車無法正常營運，會用高鐵、國道客運及市區公車替代，部分地區將開「類火車」，以遊覽車或公路客運在火車站之間接駁。同時，台鐵公司化的立法工作持續進行，立法院交通委員會21日初審通過相關條例草案，但有部分爭議未達成共識，將保留送黨團協商。（看完整報導）
為華視新聞出包負責 董事長陳郁秀、總經理陳雅琳請辭
華視20日因工作人員操作失當，導致受新北市政府委託錄製的演習防災模擬影片被播出，在早上7時快訊出現「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣。同天早上9時，華視緊急製作道歉跑馬時又出現「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等錯誤資訊，引起外界抨擊華視管理、監控出問題。華視22日凌晨發出聲明說，公廣集團董事長陳郁秀和先前已表明自請處分的華視代總經理陳雅琳雙雙辭職，以示負責。（看完整報導）
台灣射箭女團世界盃安塔利亞站奪銅 男團24日爭金
2022安塔利亞射箭世界盃男、女團體賽21日登場，以去年東京奧運男團銀牌為班底的台灣男子反曲弓代表隊，由「湯包」湯智鈞掛帥，加上魏均珩及新生代好手蘇于洋，女子代表隊則大幅換血，由老將雷千瑩領軍，搭配彭家楙與小將郭紫穎。台灣男子代表隊成功闖進24日的壓軸決賽，將與義大利爭金，女子組在季軍戰加射後以5比4射下義大利奪銅。（看完整報導）
大谷翔平本季首勝到手 6局12K無失分外帶百年紀錄
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊日籍「二刀流」球星大谷翔平20日作客休士頓太空人先發主投6局無失分，前5.1局更讓對手無人上壘，終場天使以6比0贏球，大谷本季首勝到手。MLB官網指出，擔任第一棒打擊的大谷翔平還締造一項難得一見的紀錄：1900年以來首位在登場投球之前，就已先上場打擊兩次的先發投手。（看完整報導）
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