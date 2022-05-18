早安世界》染疫住院限中重症及未滿3月嬰兒 65歲以上快篩陽經確認即確診
染疫住院限中重症及未滿3月嬰兒 65歲以上快篩陽經確認即確診
本土每日新增病例連續6天達6萬多例，考量染疫高風險族群，中央流行疫情指揮中心表示，自18日起，65歲（含）以上長者如快篩陽性，經醫事人員確認即算確診。指揮中心並宣布，為保全醫療量能，即日起調整染疫輕重症分流收治原則，僅中重症及未滿3個月的發燒嬰兒需住院，長者、3到12月的發燒嬰幼兒、孕婦等高風險對象，則改為入住加強版集中檢疫所或防疫旅館。（看完整報導）
南加州教會槍擊案鄭達志醫師英勇擋子彈犧牲 凶嫌周文偉為台灣移民
美國南加州台裔教會15日槍擊案造成1死5傷，死者是挺身阻擋槍手的52歲台裔醫生鄭達志。法新社報導，鄭達志是在試圖制服槍手時中彈，但其他人得以趁機將行凶者壓制在地直到警察到來，降低了槍擊的傷亡。台灣駐洛杉磯辦事處指出，槍手是1953年在台出生的移民周文偉。警方指周文偉從拉斯維加斯到隔州的洛杉磯一帶行凶，並說這起槍擊案是「出於政治動機的仇恨犯罪」，拉斯維加斯中國和平統一促進會則撇清和周文偉的關係，表示2019年下半年他就不是統促會的成員。（看完整報導）
5至11歲兒童打輝瑞疫苗 25日起優先安排接種
輝瑞BNT兒童疫苗16日抵台後，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩17日表示，將力拚一週內完成檢驗封緘。教育部表示，滿5歲至17歲兒少接種輝瑞BNT疫苗將自25日起逐序推動，考量兒童免疫力尚未完整，建議優先推動5至11歲兒童接種基礎劑。（看完整報導）
金管會：保戶自選3+4居家隔離 防疫險要理賠
「0+7」居家隔離新制17日上路，有產險業者認為若民眾可「0+7」卻選擇「3+4」，是自選保險事故，將不予理賠。對此，金管會強調，一切回到契約條款規定，因民眾確實符合依傳染病防治法第48條遭處居家隔離要件，防疫險要理賠。另外，產險業拒絕承保防疫險重複投保，引起民眾不滿，金管會表示，保險公司基於風險控管本就可進行核保評估，但若已核保，就要依約理賠，不適用複保險條款。（看完整報導）
波蘭經發部次長訪台 盼台商投資半導體等先進產業
第10屆台波經貿諮商會議17日上午舉行，由波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮丘沃克與經濟部政務次長陳正祺共同主持，雙方在半導體、氫能、資安、防疫等領域交換意見，並簽署電動車研發等3份合作備忘錄。皮丘沃克也在波蘭投資商機論壇時分析台商投資波蘭優勢，盼透過本次訪台行程，表明波蘭政府期待台灣投資決心，尤其是半導體等先進技術產業。（看完整報導）
亞速鋼鐵廠265名烏軍撤離 死守82天牽制俄軍行動
死守馬立波亞速鋼鐵廠的烏克蘭官兵有265人於17日撤離，其中包括50餘名傷兵，全數被送到俄軍控制的地區，目前尚不清楚還有多少烏軍仍在廠區之內。羅斯國防部宣稱傷兵已經投降。烏克蘭副總理則表示正在為撤離的「進一步階段」作安排。馬立波全境幾乎都在俄軍手中，但烏軍兩支部隊數以百計的官兵在亞速鋼鐵廠的地下隧道中頑抗，牽制原本可調往其他戰線的大批俄軍。烏克蘭武裝部隊參謀總部說，馬立波衛戍部隊已完成戰鬥任務，總統澤倫斯基則說，希望能夠挽救這支孤軍，「烏克蘭需要烏克蘭的英雄活著。」（看完整報導）
上海逐步解封大批民眾離境 虹橋車站現數公里人潮
封城超過1個半月，上海市政府宣布16日開始分3階段解封，力拼最晚在6月中下旬全面恢復正常生產與生活。部分聯外交通陸續開放，不少人迫不及待返鄉。澎湃新聞引述虹橋火車站人員表示，16、17日從上海虹橋站出發的列車各有12班。每日載運的旅客達6000多人次。兩天下來，總計約1.3萬人自紅橋車站搭車離開上海，車站內外排隊人潮綿延數公里。（看完整報導）
馬斯克要推特證明假帳號數量少於5% 否則停止收購
億萬富豪馬斯克17日推文表示，除非他能確定社群平台推特上的假帳號少於5%，否則他就不會繼續推動收購推特的計畫。馬斯克4月宣布以440億美元收購推特的計畫「暫時擱置」，等待釐清推特上的機器人假帳號有多少。推特執行長亞格拉沃表示，推特無論在哪一天都只有不到5%的活躍帳號是假帳號，且每天停用超過50萬個假帳號，通常在它們於平台上露出前就已停用；推特每週也封鎖數以百萬計沒通過驗證的帳號。（看完整報導）
全球數百兒童罕見急性肝炎 新研究指COVID-19可能是根源
世界各地近來爆發數以百計不明原因的兒童急性肝炎，根據最新研究，兒童感染COVID-19後，肝功能異常風險恐大幅增加。大多數罹患急性肝炎的孩子並未通報感染COVID-19病毒，而是感染不會攻擊肝臟的41型腺病毒。另有研究提到，由於這些孩子太年幼，尚未接種疫苗，可能在感染COVID-19後出現輕症或無症狀而未被發現。倘若真是如此，研究人員推論，在這些兒童腸胃道中的COVID-19病毒可能使免疫系統對41型腺病毒過度反應，大量發炎的蛋白質最後導致肝臟受損。（看完整報導）
東加火山爆發 創現代儀器記錄以來最大規模爆炸
南太平洋島國東加附近海底火山1月發生大規模噴發，釀成慘重災情。如今證實那是現代儀器記錄以來，大氣層內規模最大的爆炸，不僅超越20世紀的所有火山爆發，威力也較二戰後任何一次原子彈試爆更強。最新研究指出，東加火山爆發產生的大氣擾動，只有1883年印尼喀拉喀托火山爆發可與之相比，那場火山爆發奪走至少3萬6000條人命。監測數據顯示，東加火山噴發產生的大氣壓力波與史上最大核爆、蘇聯1961年試爆的「沙皇炸彈」威力相當，但持續時間長達4倍，壓力波至少環繞地球4次。（看完整報導）
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