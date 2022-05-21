早安世界》國安法修正 竊取國家核心關鍵技術可判12年並加重罰金
國安法修正 竊取國家核心關鍵技術可判12年並加重罰金
為保護高科技產業，防止重要關鍵技術外流，行政院提出的國家安全法部分條文修正草案20日在立法院會三讀通過，明定任何人不可為外國、陸港澳及境外敵對勢力等竊取國家核心關鍵技術，違者最重可處12年有期徒刑，得併科新台幣500萬元以上1億元以下罰金，在境外使用非經正當程序取得的國家核心關鍵技術的營業秘密，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科500萬元以上5000萬元以下罰金。立委說，這次修法更健全營業秘密相關法制，讓台灣成為乾淨供應鏈體系的模範生，及負責任的供應鏈國家。另外，立法院院會也三讀通過修正兩岸人民關係條例部分條文，以保護關鍵技術外流並遏阻陸資不當挖角。陸委會指出，涉及國家核心關鍵技術者，若未經審查赴陸，最高可罰1000萬元。（看完整報導）
確診者隔離通知書10小時內開立 數位證明平台25日起增接觸者證明
國內COVID-19疫情延燒，為加速隔離單開立，中央流行疫情指揮中心20日表示，已請行政院政務委員唐鳳與指揮中心資訊組推出自主回報系統的確診個案管理系統（MBBS），未來確診者只要資料正確，系統就會在5到10小時內開立隔離通知書；數位證明平台25日起也開放申請「接觸者隔離證明」。防疫指揮官陳時中也指出，考量過去起算接觸時間點會有落差，因此將改以最後接觸日起算，前3天是居家隔離、後4天是自主防疫。另外，有勞工因遲未收到隔離通知書無法向雇主請假，勞動部表示，若無法使用健保快易通app等數位證明向雇主請假，可以先請假，並在30日內補證明。（看完整報導）
本土增8.5萬例49死 30多歲死亡個案均未打疫苗
國內20日新增8萬5720例本土病例，中重症增237例，其中49人死亡，死亡個案有3例年僅30多歲民眾，均有慢性病史且未接種疫苗，染疫後併發肺炎、呼吸衰竭病逝。另外，目前有4類對象快篩陽可由醫師認定確診。防疫指揮官陳時中表示，未來若行政流程順暢，會再開放適用對象，以減輕PCR檢驗負荷。此外，醫院檢測公廁環境發現，水龍頭、擦手紙架旋鈕、公廁門把、坐式馬桶坐墊及洗手乳壓把等地方容易累積病菌。醫師提醒，應避免直接碰觸，洗完手也最好再用自備酒精消毒過。（看完整報導）
浣熊綠鬣蜥等逾8千種動物6/1起禁輸入 違者最高可罰百萬
林務局20日表示，已公告修正「限制輸入貨品表」，6月1日起未經許可輸入逾8000種具入侵風險的外來活體動物，可依野生動物保育法罰新台幣20萬到100萬元。貨品表上除了常見的寵物如家八哥、黑領椋鳥、巴西龜之外，也包含可能直接或間接影響本土物種或造成農作物損害等入侵風險高的物種，例如浣熊、黑白南美蜥、紅肚龜等。林務局近年積極移除的埃及聖䴉、綠鬣蜥及海蟾蜍也名列其中。（看完整報導）
拜登抵韓首訪三星工廠 與尹錫悅談強化同盟關係
美國總統拜登20日展開亞洲行，首站飛抵韓國後，第一步就先造訪三星電子半導體工廠。拜登在參觀後表示，期許美韓透過技術同盟，為經濟安保領域合作做出更多努力，以維持印太地區及國際和平與繁榮。韓國總統尹錫悅則說，拜登這次參訪，不只令人聯想起半導體所帶有的經濟、安保上的意義，還有韓美藉由半導體實現「國際概括性戰略同盟」的意義。除了韓國，拜登也將在22日至24日訪問日本，他此行目的在團結美國的同盟國，加強對亞太的關注，與中國互別苗頭的意味濃厚。對於拜登有安排韓日半導體產業行程，經濟部長王美花表示，台灣半導體產業不會因此受影響。（看完整報導）
中國封控衝擊 4月外銷訂單519億美元終結連25紅
中國防疫封控衝擊台商生產及外銷動能，經濟部20日公布4月外銷訂單統計為519億美元，年減5.5%，結束連續25個月的正成長。累計今年前4個月外銷接單金額為2250.2億美元，較去年同期成長10.4%，寫下歷年同期新高。另外，上海經歷超過1個半月的封城後，因製造業大規模停工衝擊經濟，上海市統計局公布，4月規模以上工業總產值人民幣1286.17億元（約新台幣5660億元），年減61.5%。雖然上海部分封控政策近日放寬，但上海19日新增88例本土病例和770例無症狀感染者，顯示社會面清零再次面臨挑戰。（看完整報導）
美國疫情回溫單日確診又達10萬 CDC支持5至11歲兒童施打追加劑
美國COVID-19疫情出現回溫跡象，疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基19日表示，全美疫情的7天平均單日確診回復到近10萬例，較前一週上升26%，更是一個月前的3倍，染疫住院率也增加19%。官員與專家們警告，今年入秋乃至冬天，疫情仍有可能因Omicron的亞種流行，再次出現單日百萬例確診。若到時沒備妥更多疫苗、抗病毒藥物、篩劑等物資，病死人數會很可觀。值得注意的是，儘管疫苗早已普及，美國仍有34%的民眾未接種第一劑、70%沒打追加劑。另外，美國CDC建議，5至11歲兒童完整施打COVID-19疫苗後，間隔至少5個月應施打追加劑。（看完整報導）
歐美猴痘病例數不斷增加 澳洲加拿大也現蹤
自5月初以來，歐洲和北美洲已經發現數十起疑似或確診的猴痘病例，包括法國、比利時、德國和澳洲20日都通報首起確診病例，加拿大國內也出現2起，令人擔心這種通常集中在西非地區的傳染病可能正在傳播。猴痘通常會引起發燒、肌肉疼痛、淋巴結腫大，以及在手部和臉部出現像水痘一般的皮疹等症狀，致死率不一，有些地區的死亡率達到10%。（看完整報導）
胡元輝當選公視第7屆董事長 是否兼掌華視預定6月討論
延宕900多天才組成的公視第7屆董事會20日完成交接，並進行董事長選舉。中正大學傳播學系教授胡元輝順利當選。胡元輝會後受訪表示，很榮幸能再回公視服務，自己在2005年至2007年曾於公視擔任總經理，並推動公共電視集團化的作業，包含2006年納入華視，同時也進行國際化、數位化的工作。對於是否兼任華視董事長的問題，胡元輝傾向依循慣例，但將在6月的下一次華視董事會中討論。（看完整報導）
芬蘭酒廠推出北約啤酒 民眾瘋搶「安全感的味道」
芬蘭15日宣布申請加入北約，距離俄羅斯邊界僅50公里的薩翁林納有間小啤酒廠推出北約主題的紀念版啤酒來慶祝。啤酒廠老闆范特寧說，這款啤酒的罐身為藍色底色，上面印有披戴金屬盔甲的中世紀騎士圖像，胸前還有北約之星的符號，「可以嘗到安全感，且帶有一點自由的味道」。范特寧還說，他一直接到來自世界各地的電話，像是美國、日本、德國等，電話已經響了4天4夜，熱度迄今未減。2名來到當地的20多歲的女性顧客表示：「我們來買知名的北約啤酒，想知道喝起來味道如何。」（看完整報導）
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
若有任何建議請來信告訴我們，想獲得更多最新資訊快來和中央社做朋友。
歡迎訂閱中央社國際新聞電子報，每週三、日發報，掌握世界脈動。
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。