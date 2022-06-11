早安世界》蔡總統哥本哈根峰會演說 引烏克蘭強調台灣捍衛民主決心

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蔡總統哥本哈根峰會演說 引烏克蘭強調台灣捍衛民主決心

總統蔡英文10日應民主聯盟邀請，於哥本哈根民主高峰會視訊會議發表演說表示，烏克蘭勇敢對抗俄羅斯侵略激勵了所有人，台灣同樣面對威權主義擴張威脅絕不會在壓力下屈服，有決心捍衛自己的國家，也準備好強化與歐洲及全球民主國家在所有共享利益領域的合作。總統也很驕傲台灣投入援助烏克蘭的集體行動，助烏國持續抗爭。（看完整報導）

全國確診率11.69%中南部仍處高峰 MIS-C第3例恢復良好

國內10日新增6萬8311例COVID-19本土病例，553例中重症，其中213人死亡，死亡數再創單日新高，另增36例境外移入病例。中央流行疫情指揮中心說明，新增重症個案中包含第3例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）病童，這名6歲女童在確診後25天連燒7天且有嘔吐等症狀，經住院治療已退燒好轉，恢復良好。疫情指揮官陳時中表示，目前全國確診率約11.69%，雙北桃園疫情持續緩降，但台中、台南、高雄疫情仍處於高峰。台中市10日本土個案數全國最多，衛生局長曾梓展預估，全市疫情曲線13至15日將達第4個高峰並慢慢下降。（看完整報導）

5歲至11歲疫苗接種間隔縮為4週 Omicron新變種台灣未檢出

英國傳出Omicron亞變種BA.5以10倍速度傳播，台大兒童醫院院長黃立民10日對此坦言是一大警訊。疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞10日說明，國內至今尚未驗出BA.4和BA.5；現有疫苗雖然對不同變種保護效果會減退，但預防重症的效果不會因此減弱。考量疫情嚴峻、兒童接種疫苗後心肌炎風險相對較低等因素，專家會議10日同意將5至11歲兒童接種兩劑的間隔從現行12週縮短至4週，最快6月下旬開始施打。據分析，感染Omicron變異株有7.1%患者出現長新冠後遺症，嚴重者可能因胸悶、呼吸困難等症狀無法正常生活，中央社整理相關問答，帶讀者了解如何與後遺症共處。（看完整報導）

中國5月CPI年增2.1% 輸入性通貨膨脹壓力不減

中國5月消費者物價指數（CPI）年增2.1%，年增幅與4月持平，略低於事前市場預估平均值2.2%。分析指，目前地緣政治衝突仍未平息，面臨外部輸入性通貨膨脹的壓力不減。中國9日新增73例本土個案並浮現疫情復燃跡象，上海與北京難遏止社會面新增病例，內蒙古則爆發外溢。防疫專家鍾南山形容為遏止疫情而層層加碼的行徑不可取，將影響經濟發展。（看完整報導）

WTO部長會議隔4年再開 美歐磨刀霍霍劍指中俄

世貿組織（WTO）部長級會議將於12至15日在日內瓦召開，距離2017年12月在阿根廷的上屆會議已逾4年，此次較急迫且爭執大的重點有糧食安全、疫苗供應與漁業補貼等項目。雖然各界對這次能達成什麼重大具體協議多不抱期望，不過這個國際舞台中斷已逾4年，國際局勢巨變下，以美歐為首對上中俄的角力料將更激烈上演。與會的美國貿易代表戴琪與台灣行政院政委鄧振中屆時將是台美21世紀貿易倡議宣布後首度碰面，是否利用機會舉行雙邊會談值得關注。（看完整報導）

美中防長雙邊會各說各話 奧斯汀籲中國避免進一步破壞穩定

「香格里拉對話」亞洲安全會議10日在新加坡香格里拉飯店揭幕，美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和首次面談。美國國防部在會談後表示，奧斯汀重申台海和平穩定的重要，並呼籲中國避免對台採取進一步破壞穩定的舉措。據中國國防部的新聞稿，魏鳳和對奧斯汀重申「一個中國」是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」不可能得逞，他並宣稱在和平與發展面臨嚴峻挑戰的此刻，習近平提出的全球發展倡議和全球安全倡議為人類戰勝危機指明了正確方向。（看完整報導）

通膨吃掉薪資 前4月實質經常性薪資負成長6年來首見

主計總處統計指出，今年1至4月全體受僱員工經常性薪資平均4萬4255元，年增2.72%，是2001年以來新高；加計獎金及加班費等非經常性薪資是2019年以來新高。不過通膨吃掉薪資成長，實質經常性薪資4萬1605元、年減0.23%，是6年來首度負成長。官員坦言近期物價漲幅較大，導致薪資成長速度追不上物價漲幅。（看完整報導）

國中會考成績出爐5A6級分人數減 教師估14分可上公立

111年國中教育會考成績10日揭曉，獲得最高5A、寫作6級分的考生僅939人，占0.49%，比去年減少許多。台師大心測中心分析，原因在於考生「母數」減少，以及今年寫作測驗較難拿到6級分。私立華興中學校長曾騰瀧預估，想上建中需考到34.6分、北一女33.8分、師大附中33.6分、成功高中31.8分，14至15分可上公立高中。（看完整報導）

美國會暴動案首場聽證會 群眾滋事火爆畫面曝光

美國前總統川普支持者去年1月6日大舉直搗國會大廈，聯邦眾議院特別委員會9日舉行首場公開聽證會，會中公布先前未曾曝光的火爆畫面，鮮明地描繪了事發當下的紛亂。國會警察愛德華茲作證遇襲當天，有員警倒地、流血、嘔吐，地上可見鮮血，當時的情況宛如戰爭現場。特別委員會的兩黨最高代表之一湯普森指稱國會暴動是川普為了繼續掌權而帶頭和協作，最終釀成1814年以來對國會大廈最嚴重的襲擊；共和黨的錢尼也重話批「川普召喚、組織暴徒，點燃這場攻擊」。（看完整報導）

中央社前進烏克蘭見證民眾戰火下誓不屈服 採訪證一度被標成中國

中央社5月指派兩名駐外特派前往烏克蘭，採訪俄烏戰爭最新情勢與影響。由於戰事持續且台烏關係並不密切，能否成行存有變數，但記者做足功課完成採訪任務，深入基輔、哈爾科夫等地推出百日系列報導。烏克蘭軍方發的採訪許可證的國籍欄原本寫著「中國」，記者基於正名與安全考量提出說明，短時間內就獲得發證單位善意回應，重發烏克蘭文只寫「台灣」的採訪證。（看完整報導）