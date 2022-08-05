早安世界》共軍飛彈落入台灣附近日本經濟水域 總統籲提防訊息戰

共軍飛彈落入台灣附近日本經濟水域 總統籲提防訊息戰

國防部4日表示，中共自下午1時56分起至下午4時止，向台灣北部、南部及東部周邊海域發射共11枚東風系列彈道飛彈，國軍啟動相關防禦系統並強化戰備整備。日本政府稍後表示，中國發射的5枚彈道飛彈落入日本專屬經濟區，並推定當中4枚飛越台灣上空，國防部深夜說明，共軍彈道飛彈發射後的主要飛行路徑在大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，因此未發布防空警報。總統蔡英文指出，刻意、持續升高軍事威脅對於台灣與國際社會都是不負責任的做法，政府嚴正要求中國理性自制。蔡總統也說，在未來幾天，中國勢必會密集進行訊息戰，請民眾對於來自中國方面的訊息提高警覺。（看完整報導）

政府網站遭中國駭客攻擊 中共軍演首日逾百機船繞道進出台灣

美國聯邦眾議院議長裴洛西3日結束訪問行程離台，同日，總統府、國防部、外交部等部會網站皆遭網路攻擊，行政院發言人羅秉成表示，已啟動加強防護機制，沒有發生資安危害情形。中共4日起在台灣周邊6處海域軍演，交通部統計，截至4日下午4時，有74架次班機及35艘船舶繞道進出台灣，避開危險區域。中共軍演對漁民作業也造成影響，蘇澳區漁會表示，蘇澳當地約有200艘漁船這3天不出海，預計損失約新台幣5000萬元。（看完整報導）

雷根號菲律賓海執勤 學者：美國可藉共軍威嚇台灣作為練兵

共軍於台灣周邊6處海域軍演期間，美國海軍4日表示，美國航空母艦雷根號正在西太平洋的菲律賓海執行任務，這片570萬平方公里範圍包括台灣東南海域。羅伊國際政策研究院一篇專文指出，目前美國海軍也部署兩棲攻擊艦的黎波里號在鄰近台灣的南海外圍海域。的黎波里號上有20架陸戰隊F-35B匿蹤戰機。專文認為，對比1996年台海危機時美軍航艦直接穿越台海，美軍應對這次共軍演習複雜性大增。學者分析，美眾議院議長裴洛西訪台，提前讓中共對台政治、經濟、社會與網路的攻擊步驟曝光，台灣、美國應藉此次中共威嚇作為「以敵練兵」，操演未來的因應方案。（看完整報導）

裴洛西訪台效應 專家：北京正喪失一中話語權

美國聯邦眾議院議長裴洛西離台後在推特上傳影片，回顧這次「歷史性」的台灣行。裴洛西此行成為國際高度關注焦點，專家認為不僅凸顯民主和威權的對抗，且隨著國際社會對台灣關注度不斷提升，北京正喪失對「一個中國」的國際話語權，這令中國領導層感到惱怒。中國一直以自己的「一中原則」將台灣描述為自己的一部分，並試圖強迫與中國建立外交關係的國家和國際組織承認這一原則，不過當前國際對於中國的「一中」敘事逐漸不認同。（看完整報導）

裴洛西與尹錫悅通話40分鐘 盼共同守護印太秩序

正在南韓訪問的美國聯邦眾議院議長裴洛西4日與南韓總統尹錫悅通話約40分鐘，談及外交國防等問題，表示希望美韓能共同守護印太地區秩序與和平。裴洛西這次亞洲行，沿途皆與到訪國的元首，但尹錫悅因休假行程未安排會面，引發批評，甚至遭質疑是因裴洛西訪台引起中國政府不滿，為了顧慮中國感受而刻意避開。南韓總統辦公室官員澄清說，協調行程時就因尹錫悅休假打算離開首爾，因此在裴洛西來訪的兩週前就取得美方諒解；而裴洛西是在約一週後才確定訪台行程，強調尹錫悅行程安排與中國無關。（看完整報導）

中國駐法大使稱台灣人需「再教育」 吳志中：北京砸自己的腳

美國聯邦眾議院議長裴洛西2日無懼中國施壓率團訪台，引發全球關注，登上國際各主流媒體頭版頭條。中國駐法大使盧沙野3日就裴洛西訪台一事受訪時表示，若統一台灣，「要再教育，讓台灣人變回愛國分子」，主持人質疑中國的大規模再教育行動，好讓人民「思想正確」，是不是因為「中國不喜歡反對聲音、不喜歡有人反抗」？盧沙野未正面回應。與此同時，台灣駐法代表吳志中單日再度受邀在5家電視台訪問。吳志中表示，台灣仍須對抗中國野心，不得鬆懈，他並告訴中央社說，北京的作為讓中國成為最大輸家。（看完整報導）

MIS-C重症兒童增2例 6個月大男嬰成全台最小病例

國內4日新增2萬2707例COVID-19本土病例，56人死亡，中重症152例，其中增2例孩童MIS-C重症病例。1名6個月大男嬰成為國內目前年齡最小的MIS-C個案，曾於5月3日確診，7月1日起出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，之後就醫，7月14日病狀好轉出院。各國邊境逐漸開放，台灣入境檢疫何時放寬至「0+7」受關注，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，入境檢疫放寬還有不少前置作業須完成，包含取消外籍人士入境48小時內PCR規定，及居家檢疫「一人一戶」須改成「一人一室」。（看完整報導）

嘉義強降雨多處積淹水 5日起全台天氣大致多雲到晴

4日午後對流雲系發展旺盛，嘉義市局部強降雨，造成多處低窪地區積淹水。中央氣象局表示，5日至7日各地大致多雲到晴，午後中南部山區可能有較大雨勢；溫度方面，大台北、南高屏、宜花東等地區估高溫達攝氏36度以上。氣象局預報員林定宜表示，下週南海至菲律賓為大低壓帶，當中可能有熱帶擾動發展，花東易有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。（看完整報導）

勞動部：與印尼共同推動家事移工調薪至2萬元

印尼2020年起主張移工零付費政策，將要求移工輸入國雇主負擔移工來台費用，引發台灣多個移工雇主團體反彈，此外，印尼在今年3月18日起暫停驗證新聘看護工來台。勞動部8月4日表示，經過多次與印尼協商談判，已經獲得印尼正面回應，將排除台灣適用零付費政策，並將共同推動家事移工合理調薪至新台幣2萬元，後續將送就業安定基金管理會討論。（看完整報導）

文總重啟Taiwan Plus文化台灣活動 9月東京秀台灣吉日

睽違3年，文總今年9月將於日本東京舉辦「Taiwan Plus文化台灣」生活節，這是自2020年初爆發COVID-19疫情後首次重啟這項活動，主題訂為「台灣吉日」。文總預告，今年Taiwan Plus有兩項「秘密武器」，包含文總將與農委會合作，首度精選台灣當季優質農產品直送東京，再來將規劃跨界合作的第2展區，要讓整個東京都充滿濃濃台灣味。（看完整報導）