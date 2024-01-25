早安世界》中國媒體人王志安上賀瓏夜夜秀違規 移民署：廢證並境管5年
中國媒體人王志安上賀瓏夜夜秀違規 移民署：廢證並境管5年
中國媒體人王志安日前在脫口秀「賀瓏夜夜秀」爆出訕笑身障人士爭議，被指涉的民進黨不分區立委提名人律師陳俊翰說，中國連選舉的自由都沒有，卻嘲笑台灣民主自由選舉方式很荒謬。台灣基進指出，決定提告賀瓏夜夜秀與其背後的薩泰爾娛樂公司，另有贊助商中止與該節目合作關係。此外，外界質疑王志安以「第三地陸籍人士」身分來台觀光卻上節目恐違規。移民署說，經查屬實，依法廢證並管制入境。據知王近日已出境。（看完整報導）
長榮航空勞資協商進展小 工會25日討論罷工時程
長榮航空與機師工會24日協商，工會表示未看到公司具體方案，將於25日召開理監事會，討論罷工規劃與執行細節。桃園市政府勞動局表示，雙方在會中交換意見並達成部分共識，包含落實機師早餐福利，也請公司注意機師健康、留住人才，檢討外站津貼及薪資，並要求公司提出具體方案，若有具體對應方案，預計31日再度召開協調會。（看完整報導）
公托幼兒疑戴口罩釀窒息 疾管署稱已解禁、孩童進醫院也不強制戴
新北市某公立托育中心一名幼兒趴躺時無呼吸心跳，送醫不治，家屬質疑是老師強硬要求幼兒戴口罩，引發大哭淚水浸濕口罩導致窒息，並對托育中心張姓主任、林姓及曾姓照顧員等3人提告涉過失致死。疾管署24日澄清，托嬰中心口罩令已在去年3月6日解除，其後未再恢復。（看完整報導）
路透：吐瓦魯財長稱26日選後將檢視與台關係
人口約1萬1200人的環礁國家吐瓦魯將於26日舉行全國選舉，吐瓦魯財政部長潘恩紐告訴路透社，選後預計將重新審視與台灣的外交關係。潘恩紐表示吐瓦魯與台灣的關係已引起部分議員關切，新國會有必要就此辯論和檢視。這是首次有吐瓦魯議員表示可能放棄與台自1979年以來的外交關係，轉向支持北京。（看完整報導）
私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
私立大專校院學雜費減免政策將於2月上路，每學年減免新台幣3.5萬元。若適用公教子女、退役官兵補助等更優惠方案，學生可擇優請領；另針對經濟弱勢學生加碼補助，最高再減免學雜費2萬元。中央社整理申請資格、方式等相關資訊帶你了解。（看完整報導）
川普拿下新罕布什爾州初選 代表共和黨逐鹿白宮機率增
美國前總統川普在新罕布什爾州共和黨初選中獲勝，使他更有機會在年底總統大選與民主黨現任總統拜登對決。佛羅里達州長迪尚特退出共和黨初選後，前美國駐聯合國大使海利成為川普唯一對手。儘管海利質疑川普的心理健康，並警告他再次當選將引發混亂，但民調顯示她在新罕州的支持度遠不及川普。（看完整報導）
葉門叛軍青年運動下通牒 限聯合國美英人員1個月內離開
葉門什葉派叛軍「青年運動」已向聯合國和旗下單位美英人員下達通牒，要求在一個月內離開葉門。該通牒已被聯合國官員確認，並表示正在觀望以決定下一步行動。此前，美英剛對「青年運動」進行聯合空襲，以終結其對紅海和亞丁灣商船的攻擊，該行為已對全球貿易構成威脅。（看完整報導）
新國會2月1日展開 國民黨立委將推不在籍投票立法
新國會將於2月1日開始，國民黨立委王鴻薇、陳玉珍、賴士葆等人宣示將推動不在籍投票立法，保障人民選舉權。王鴻薇估計全台符合不在籍投票資格的人口約在190萬至200萬人之間；陳玉珍指出，許多旅外民眾及在各地服勤的公民因無法實施不在籍投票，而被剝奪投票權利。賴士葆也盼堆動不在籍投票深化台灣民主價值，呼籲各黨派支持。（看完整報導）
三立入股中嘉 NCC開罰中嘉1440萬限8月底前出清股權
三立入股中嘉上層公司，踩到中嘉交易案負擔紅線。NCC 24日決議，開罰中嘉旗下12個系統各新台幣120萬元，合計罰鍰為1440萬元，並要求中嘉上層的泓順公司5月底找好買家、8月底完成股權出清。同時，為防堵媒體透過上層公司股權交易規避監理，NCC將修廣電三法，研擬系統經營者上層股東股權透明化、資訊揭露、垂直整合等議題。（看完整報導）
京華城改建案自創項目多給5585坪容積獎勵 監院糾正北市府
台北市政府核定京華城原址細部計畫修訂案，自創「韌性城市貢獻」等核給20%容積獎勵，給予約5585坪容積樓地板面積，逾越上位法規容積率上限，北市府遭監察院糾正。監察委員指出，北市府在欠缺法令依據下，逕行參採都市更新建築容積獎勵辦法的規定，法外創設獎勵項目，不僅逾越上位法規的容積率上限規定，給予容積獎勵額度與申請人貢獻程度也失衡，難認有北市府宣稱的「對價性」。（看完整報導）
開箱老照片》行天宮落成典禮
每年約有600萬香客、香火鼎盛的行天宮，又名恩主公廟，奉祀關聖帝君，是台北市重要的文化古蹟，除了參拜之外也提供收驚服務。不過，目前位於民權東西路和松江路口的行天宮最早設於台北市九台街（今林森北路、民權東路交叉口一帶），之後因政府規劃在當地設國民中學（今新興國中），經交涉後行天宮搬遷至現址，新廟於1968年1月25日落成、遷入。（看完整報導）
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- 早安世界》中國媒體人王志安上賀瓏夜夜秀違規 移民署：廢證並境管5年2024/01/25 07:17
- 2024/01/24 07:23
- 2024/01/23 07:29
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