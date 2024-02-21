早安世界》管碧玲：台灣船遇中海警登檢要求不必停留 通知海委會馳援
管碧玲：台灣船遇中海警登檢要求不必停留 立即通知海委會馳援
金門金廈遊輪19日遭中國海警強制登檢，海委會主委管碧玲20日表示，這是傷害人民感情、製造恐慌，令人遺憾，將教育台灣船舶，若對方有登檢要求時不必停留，並立即通知海委會馳援。學者剖析，中國此舉旨在對台威嚇、對內交代及對外宣示，中國海警常態化執法巡查將增加擦槍走火風險，不過風險可控；金門事件將隨家屬抵金門處理畫下句點，不會推升兩岸緊張。（看完整報導）
圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
基隆市東岸商場爭議延燒，主富服裝公司（NET）指控市府「夜襲」強行接管商場，提告市長謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌，基隆地檢署已分「他字案」，將謝國樑4人列為被告偵辦。基隆市政府與NET各執一詞，都主張擁有商場建物產權。中央社整理東岸商場大事記，帶讀者掌握事件經過。（看完整報導）
藍綠籲朝野協商 23日邀陳建仁食安專案報告
立法院20日開議，行政院長陳建仁進行施政報告並備質詢，一度遭國民黨立委杯葛無法上台。民眾黨立法院黨團提案，要求立院21日加開院會邀陳建仁進行食安專案報告，並提案要求逕付二讀，提案遂進入1個月協商冷凍期。民進黨團總召柯建銘批民眾黨團總召黃國昌拆自己台，「不懂不要亂搞」。藍綠皆呼籲朝野協商，23日舉行食安專案報告。陳建仁表示，很樂意報告政府在食安所做的努力，並指所有供應鏈沒有檢出西布特羅，只有在單一實驗室、單一樣本檢驗出來，台中市政府應該給所有人民一個交代。（看完整報導）
蝦味先香辣口味含致癌物蘇丹紅 下架回收1236包
具致癌風險的非法定著色劑蘇丹紅在全台流竄，高雄市19日接獲含有蘇丹紅的8公斤辣椒粉，流入高雄市裕榮食品公司，已製成3萬多公斤「蝦味先香辣口味」餅乾，現場已無不合格原料，衛生局責令業者通知下游下架回收1236包。台北市衛生局表示，已要求各大賣場預防性下架。食藥署20日宣布，針對中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，即起暫停受理輸入查驗3個月。（看完整報導）
22日起連3波冷空氣來襲 北部27日低溫下探11度
中央氣象署表示，近期天氣穩定，21日南高屏仍可能發布高溫燈號，金馬地區全天、基隆北海岸及北部上午留意有霧；22日起接連有3波東北季風或大陸冷氣團影響，未來一週會呈現階梯式降溫、偏涼冷的天氣，預估27日北部低溫下探攝氏11度。（看完整報導）
韓國逾6400實習住院醫生辭職抗議 病患手術被迫延後恐釀公衛風險
韓國官員20日表示，超過6400名實習和住院醫生集體請辭，抗議政府增加醫學生人數的政策；已有約1600名醫生罷工，導致部分醫院拒收病人或延後手術，外界擔憂恐造成公衛風險。由於韓國法律對醫護人員罷工有所限制，政府已命令這些醫生重返工作崗位，警方也示警將逮捕煽動罷工者。（看完整報導）
美媒：海地前總統遇刺案 遺孀被控謀害親夫欲篡位掌權
根據美國媒體19日取得的報告，負責調查海地前總統摩依士2021年7月遇刺案的法官已起訴約50人，包括遺孀瑪婷。前總統府秘書長瓦布倫表示曾受瑪婷施壓，指稱她想當總統掌權。瓦布倫還說，瑪婷在摩依士被殺的前兩天，曾到總統府國家宮花了近5個小時清除「一堆東西」。（看完整報導）
本土傷寒113年首例 發病前曾至北部漁港生食海鮮
疾管署20日公布今年首例本土傷寒病例，1名北部20多歲女性2日出現嘔吐及腹瀉，16日檢出傷寒桿菌確診，潛伏期期間曾至北部漁港生食海鮮，目前已採集29人檢體送驗中。疾管署防疫醫師林詠青呼籲，食物應充分煮熟，甲殼類海鮮建議煮沸或蒸煮10分鐘再食用，食物烹調及製備過程應避免生熟食交叉污染；此外，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水清潔雙手。（看完整報導）
圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
台北國際書展20日登場，首日就吸引大批民眾入場選書、參加講座，排隊等待作家簽書。其中，公民書區設計成為一大亮點，旋轉木馬、咖啡杯、雲霄飛車被搬進展區，帶給讀者「讀字樂園」，讓不同年紀的民眾在童趣與歡樂的氣氛中，享受閱讀的樂趣，並通過講座，共同思索如何建構理想中的公民社會。（看完整報導）
張育成重返美職 簽約坦帕灣光芒受邀大聯盟春訓
台灣好手張育成確定重返美國職棒，18日與前東家坦帕灣光芒隊簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請，若升上大聯盟，年薪將是100萬美元附帶激勵獎金。張育成的經紀公司表示，光芒隊總教練凱許向球隊親自推薦他。2022年張育成效力光芒隊期間大聯盟出賽36場，繳出打擊率2成60、3轟、12打點成績。（看完整報導）
開箱老照片》陳芬蘭唱紅孤女的願望
「孤女的願望」是當年廣播電台點歌率最高的歌曲，主唱陳芬蘭在三重長大，8歲時她參加歌唱比賽獲得季軍，之後就常參加歌唱比賽，獲得不少冠軍。14歲陳芬蘭到日本發展，是台灣首位進入日本歌壇的歌手，還被稱為台灣的美空雲雀。1965年2月21日，陳芬蘭自日本搭乘班機回國省親，並應邀拍攝一部「芬蘭東京回來」的台語片。（看完整報導）
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- 早安世界》管碧玲：台灣船遇中海警登檢要求不必停留 通知海委會馳援2024/02/21 07:22
- 2024/02/20 07:12
- 2024/02/19 07:18
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