早安世界》台積電先進封裝廠落腳嘉義科學園區 首座預計117年量產
台積電先進封裝廠落腳嘉義 什麼是CoWoS、為何擴充產能一次看懂
台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，首座CoWoS廠預計今年5月動工，117年量產，以因應市場對半導體先進封裝產能強勁需求。行政院副院長鄭文燦感謝台積電布局全球、根留台灣，帶動上中下游產業投資；嘉義縣長翁章梁表示，已做好萬全準備迎接台積電進駐嘉科。什麼是CoWoS封裝？為什麼人工智慧（AI）晶片大廠輝達和超微爭相採用台積電CoWoS封裝？中央社整理相關資訊帶讀者了解。（看完整報導）
保母虐童案衛福部列9大點檢討 兒盟執行長白麗芳去職
台北市保母涉虐童案持續延燒，衛福部18日到立法院衛環委員會進行專題報告，列出9大點檢討社會安全網並致歉。而剛辭去兒福聯盟董事的國民黨立委王育敏擔任主席，引起民進黨立委不滿並要求更換主席，藍綠吵約40分鐘才開始報告質詢。另一方面，兒盟董事會接受執行長白麗芳卸任申請，後續仍會邀請她加入事件檢討小組，共同討論改善計畫；不過白麗芳辭去執行長引發兒盟內部反彈，有基層員工發動內部連署，要求「請把白麗芳執行長還給兒盟」。（看完整報導）
俄羅斯總統大選蒲亭連任成功 美英各國：不合法不公平
俄羅斯總統大選17日結束，出口民調顯示總統蒲亭獲得87%選票輕鬆邁向下個6年任期，美英各國痛斥這項選舉「不合法」，烏克蘭總統澤倫斯基批評蒲亭是權慾薰心的「獨裁者」；中國外交部則表達祝賀，並稱相信中國和俄羅斯之間的關係將繼續發展。（看完整報導）
鴻海股價創13年半來高點 再寫5大驚奇
市場看好鴻海在AI伺服器業績表現，資金持續湧進，18日鴻海股價擺尾，盤中觸137元高點，尾盤強反彈，終場收136元。根據統計，鴻海18日盤中和收盤價已越過2021年3月下旬高峰，再創2010年8月下旬以來波段高點，並創台股個股第2大量、市值穩居第2大、成交值續居第2、連續6個交易日爆大量等紀錄。（看完整報導）
00940有多夯 金管會：募集規模約達1700億元
元大台灣價值高息（00940）ETF掀搶購熱潮，11日至15日募集期間，即傳出首日募資金額打破統一台灣高息動能（00939）募集規模500億元紀錄。金管會18日透露，00940募集規模約達1700億元左右，再寫新高。（看完整報導）
憂紅棕櫚油含蘇丹紅 食藥署採各國輸入逐批查驗
蘇丹紅辣椒粉事件衝擊食安，食藥署持續稽查辣椒粉原料，新增2批不合格。近日營養師吳映澄在臉書粉絲專頁提到，蘇丹紅色素也可能違法添加於棕櫚油，引起民眾關切，食藥署表示，110年起進口約1萬公斤產品皆已逾有效日期，市售端已無效期內產品；未來針對各國輸入的紅棕櫚油會採逐批抽驗。（看完整報導）
睽違18年「三媽會」 白沙屯媽祖駐駕大甲鎮瀾宮
2024苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動，今年報名人數逼近18萬人，拱天宮18日凌晨舉行啟駕、登轎儀式，有「粉紅超跑」之稱的媽祖鑾轎在眾人高喊「進喔、進喔」聲中出發。下午白沙屯媽祖駐駕台中大甲鎮瀾宮，睽違18年白沙屯媽祖鑾轎再次駐駕，史上第2次「三媽會」，鎮瀾宮不關廟門，方便民眾參拜。（看完整報導）
北韓射多枚飛彈可能瞄準軍事設施 南韓執政黨憂影響大選
北韓18日上午發射數枚短程彈道飛彈，南韓合同參謀本部指出，依飛行距離判斷，可能用於瞄準南韓軍事設施。這是2月14日北韓發射巡弋飛彈後，時隔33天的挑釁行為，部分意見認為是因韓美年度聯合軍演結束，南韓執政黨國民力量則憂心，平壤當局意圖藉此影響4月國會大選，以及對當天在首爾舉行的韓美外長會談進行挑釁。美國國務卿布林肯與南韓外交部長趙兌烈會談討論北韓議題，雙方同意將緊密合作，反對北韓單方面嘗試改變現狀。（看完整報導）
港媒：23條立法趕上架 意圖讓「外國勢力」措手不及
港府與香港立法會力拚基本法23條立法草案強渡關山，香港南華早報18日獨家報導，這是當局意圖使外國勢力措手不及的策略，內部盛傳的小道消息稱，4月15日搞定23條立法草案是當局鎖定的目標，因為當天恰逢「全民國家安全教育日」；熟悉內情的人士則說，這套加緊立法方案與23條立法草案由約莫20人組成的工作小組專責，主要來自律政司和保安局。（看完整報導）
曾豪駒任世界12強賽總教練 接下重擔看作榮耀
世界12強棒球賽選訓會議18日召開，12名出席選訓委員無異議通過，由中華職棒樂天桃猿隊二軍總教練曾豪駒接任台灣隊總教練。曾豪駒過去也有擔任經典賽、12強賽教練團經驗，這次接下重擔，他直言每次國際賽都有壓力，但不用把壓力看得這麼沉重，要看作榮耀。（看完整報導）
開箱老照片》追憶群星會推手慎芝
本名邱雪梅的詞曲創作人慎芝因高血壓藥物不適應，引發心臟病不適，1988年3月19日病逝，享年60歲。慎芝在台灣電視史上第一個歌星歌唱節目「群星會」擔任主持人，捧紅鄧麗君、余天等歌星。她一生創作逾千首好歌，如「意難忘」、「情人的黃襯衫」、「月兒像檸檬」到余天的「榕樹下」、謝雷的「夜空」、「苦酒滿杯」，蔡琴的「最後一夜」、曾慶瑜的「今夕是何夕」、鄧麗君的「我只在乎你」及由潘越雲演唱的「情字這條路」更是讓人琅琅上口。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》台積電先進封裝廠落腳嘉義科學園區 首座預計117年量產2024/03/19 07:23
- 2024/03/18 07:24
- 2024/03/17 07:19
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。