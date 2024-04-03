早安世界》寶林茶室店內與廚師手部驗出米酵菌酸 毒素源頭待釐清
寶林茶室店內與人員手部驗出米酵菌酸 蔣萬安：確認餐廳有責任
寶林茶室食物中毒案出現新進展，台北市長蔣萬安2日說，在餐廳環境、人員手部等環境及生物跡證中驗出米酵菌酸，可確認寶林對此案負有責任，但毒素源頭及途徑仍在積極調查中。台大法醫研究所長翁德怡認為以結果分析，廚房中存在毒素濃度更高的食材，廚師因接觸而污染手部，下毒機率低。衛福部3日將再次召開專家會議，了解產毒細菌唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型是否存在於台灣，以及是否要進行研究計畫調查。 （看完整報導）
清明連假車潮估今天下班後出現 國5可能塞到深夜
清明節連假即將到來，交通部高速公路局預估，西部國道在3日下午4時後就會陸續湧現下班及提早返鄉車潮，預估要到晚間10時後才會紓解；國5則要到深夜0時才會紓解。天氣方面，中央氣象署指出，嘉義至屏東、台東地區3日仍要留意攝氏36度以上高溫，特別提醒台東可能有焚風；清明連假期間有2波鋒面接力，雨勢逐日漸增，6、7日幾乎全台有雨，不排除會有大雨發生。 （看完整報導）
台股創20466點新高寫5紀錄 今年來勁揚逾2500點
台積電及鴻海等電子權值股2日強漲同創波段新高，推升台股收在20466.57點歷史新高，加上台股今年來勁揚超過2500點、市值突破新台幣65兆元，合計寫下5大紀錄。法人表示，台積電未來展望將是市場關注焦點，並牽動台股後市。 （看完整報導）
小林製藥紅麴案累計5死 外交部籲赴日暫勿購買相關製品
日本小林製藥因紅麴產品引發腎臟疾病問題，已有5人死亡，該公司呼籲台灣民眾停止使用5項紅麴相關產品。台灣小林藥業將協助在海外購買的消費者退貨退款。外交部也提醒民眾，赴日旅遊應暫時避免購買或服用紅麴製品等產品，以維護自身安全。 （看完整報導）
以色列連3天反政府示威 數千民眾要尼坦雅胡下台
以色列目前仍有134名人質被「哈瑪斯」扣押在加薩走廊，人質家屬不滿總理尼坦雅胡營救不力，串聯反政府運動人士舉行大規模抗議活動。數千人1日聚集在特拉維夫及位於耶路撒冷的以色列國會外，多名示威者告訴法新社，必須迫使尼坦雅胡下台，「好拯救以色列」。 （看完整報導）
芬蘭校園槍擊1死2傷 12歲同學涉嫌犯案遭逮捕
芬蘭警方表示，3名12歲兒童2日在芬蘭首都赫爾辛基郊外一所學校遭到槍擊，其中1名被害人身亡，該校約有800名學生和90名教職員。涉嫌犯案的是1名與被害人同齡的同學，警方表示，已將嫌犯拘留並且起獲作案工具。截至目前沒有發現其他嫌犯涉案。 （看完整報導）
Chrome無痕瀏覽仍追蹤使用習慣 Google被告允刪數十億筆紀錄
科技公司Google被控偷偷在用戶處於私密瀏覽模式之際，追蹤他們的網路使用狀況。原告律師團估計和解金可能多達78億美元。這樁集體訴訟始於2020年，涵蓋數以百萬計從2016年6月1日開始使用私密瀏覽的用戶。Google為求和解，已同意銷毀數十億筆資料紀錄。 （看完整報導）
巴菲特買回台積電持股假新聞 證交所啟動查核最重關10年
網紅「摩股史塔克」在1日愚人節製造假彭博新聞，稱股王巴菲特買回台積電股票，被媒體引用後導致全球市場受騙。金管會2日證實收到投資人陳情，已督導證交所啟動監視查核；若查有不法，證交所或櫃買中心將移送檢調偵辦，依法最重可關10年，得併科最高新台幣2億元罰金。 （看完整報導）
採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
4月電價調漲，用電愈多、電費愈高，如何省電成為民生關注焦點，也意外掀起「時間電價」價差可達10倍的網路謠言，讓台電急忙澄清。時間電價是什麼？電費如何計算、家庭住戶是否適用？中央社彙整關鍵問答帶讀者一次掌握。 （看完整報導）
今年首例腸病毒重症 7月大女嬰嘔吐發燒近40度進加護
疾管署2日公布今年首例腸病毒重症，為南部7個月大女嬰感染腸病毒克沙奇A10型，出現呼吸不順、意識不清、肌抽躍、口腔及四肢有小水泡等症狀，一度進加護病房治療，已出院。疾管署提醒，近期腸病毒疫情持續上升，且清明連假將至，民眾南來北往、親朋好友出遊、交流頻繁，皆易造成疾病傳播，呼籲民眾提高警覺。 （看完整報導）
開箱老照片》國民政府新生活運動 上海舉行集團結婚響應
1935年4月3日，為響應國民政府新生活運動，上海舉行首屆集團結婚在市府大禮廳舉行，共57對新人參加。婚禮現場服裝統一，新娘白衣披紗、新郎藍袍黑馬掛，場外圍觀民眾極多，市府甚至派出警察維持秩序。（看完整報導）
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- 早安世界》寶林茶室店內與廚師手部驗出米酵菌酸 毒素源頭待釐清2024/04/03 07:18
- 2024/04/02 07:23
- 2024/04/01 07:23
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