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媒體識讀1 / 網傳南韓戒嚴出現大量軍車 查核中心：錯誤訊息

2024/12/5 16:10（12/5 16:18 更新）
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南韓總統尹錫悅3日晚間宣布實施緊急戒嚴令。（韓聯社）
南韓總統尹錫悅3日晚間宣布實施緊急戒嚴令。（韓聯社）

如何辨別資訊真偽、可信度，同時評量報導立場與脈絡，已成為當代閱聽人及媒體最重大挑戰。中央社「媒體識讀」新聞分類，集結事實查核與媒體素養相關新聞，期待以媒體角色為提供正確資訊盡一分心力。

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（中央社記者王心妤台北5日電）南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，網路上也流傳一張首爾街頭出現大量軍車的照片，事實查核中心表示，圖片是南韓今年1月陸軍裝甲車訓練畫面，與戒嚴無關。

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，經過驚心動魄的157分鐘後，國會議員隔日凌晨1時表決推翻戒嚴令。而網路上同時流傳「首爾街頭出現大量軍車」的圖片，台灣事實查核中心向台灣駐韓國記者求證，同時檢視韓國通訊社「韓聯社」及主流媒體，都沒有出現相關訊息和畫面。

事實查核中心指出，此為假訊息，該圖片是南韓陸軍今年1月25日凌晨在首爾市中心進行的K808輪式裝甲車機動訓練畫面，並非尹錫悅宣布戒嚴後的首爾街頭景象。

事實查核中心表示，尹錫悅宣布戒嚴後，南韓國防部派出直升機與武裝戒嚴部隊進入國會，但並未提到有出動戰車，因此圖片為移花接木的錯誤訊息。（編輯：張雅淨）1131205

原文來自「台灣事實查核中心」：https://tfc-taiwan.org.tw/articles/11266

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