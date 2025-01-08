早安世界》西藏強震已126死188傷 中國專家：拉薩地塊能量釋放
西藏強震已126死188傷 中國專家：拉薩地塊能量釋放
中國西藏日喀則市定日縣7日上上午9時5分發生規模6.8地震，震源深度僅10公里。截至7日晚間7時已造成126人死亡，188人受傷，3609棟房屋倒塌，災區目前暫未傳出有台灣民眾傷亡。包括印度、尼泊爾、不丹都能感受到強震，許多建築物因此嚴重毀損。人在印度的西藏精神領袖達賴喇嘛發表聲明，表達悲痛之意。中國地震台網中心組織專家分析，此次地震屬於拉薩地塊的一次能量釋放。（看完整報導）
12月蔬菜大漲3成創40個月最大增幅 CPI連3年破2%
主計總處7日公布2024年12月消費者物價上漲率（CPI）為2.10%，以結構來看，食物類就影響總指數上漲1.1個百分點，主計總處官員坦言，12月蔬菜漲幅創40個月高點，外食、房租也持續居高，導致民眾對物價感受依舊深刻。回顧2024年全年物價情勢，去年CPI漲幅為2.18%，扣除蔬果、能源後的核心CPI則為1.88%。主計總處表示，儘管CPI連續3年突破2%，但漲幅已連兩年收斂，並指出根據國內外情勢估算，主計總處認為CPI今年可望回落至2%以下。（看完整報導）
台積電盤中創天價達1160元 收1130元雙雙創歷史新高
台積電7日股價延續續強勁走勢，盤中一度達1160元，再創新天價，市值突破新台幣30兆元關卡，達30.08兆元。尾盤雖漲幅收斂，收在1130元，但盤中股價和收盤股價都創下了歷史新高。 （看完整報導）
麻疹中部醫院群聚增至16例、3123接觸者 創5年來匡列數最多紀錄
衛福部7日公布國內新增4例麻疹確定病例，2例境外移入，分別為50多歲女性及30多歲男性，自越南及印度移入。另2例為中部醫院群聚，新增30多歲與40多歲男性，分別為陪病者與看護。該群聚事件累計已確診16例，衛生單位已掌握接觸者共3123人，為5年來麻疹群聚匡列最多人數，其中1609人監測期滿，整體將監測至23日。（看完整報導）
立院三讀 警消海巡退休所得替代率最高80%
立法院會7日三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。對此，警、消、海巡人員都分別表示，有助提升激勵士氣和找回一定程度的工作熱忱。銓敘部指出，此將造成退撫基金用罄年度提早2年，估算未來50年基金收入減少和支出合計新台幣1700餘億元，財務缺口須靠政府撥補，就是全體納稅人共同負擔。（看完整報導）
運動部組織法三讀 掌職業運動輔導、人才培育等事項
立法院會7日三讀通過運動部組織法，明定行政院為辦理全國運動業務，促進全民運動等，特設運動部，掌理國家運動政策與法規的研擬等10款事項，也規定運動部設全民運動署。體育署長鄭世忠表示，運動部的成立，對台灣運動發展及健康台灣願景可說是相當重要的里程碑，並強調，接下來的籌備階段才是最辛苦的部分。（看完整報導）
三重損鄰案傾斜屋隔壁戶憂地基不穩 市府擴大範圍累計撤離182人
新北市三重六張街損鄰案釀鄰屋1倒塌、1拆除，隔壁棟的住戶7日回屋取物時發現門框變形無法進門，也擔心建物的地基不穩。為了避免意外，市府擴大撤離安置範圍及人數，目前預防性撤離安置戶數達74戶、182人。市府官員表示，不排除對建商聲請假扣押，建商已同意先進行銀行信託。此外，新北地檢署已剪報分案，朝違反建築術成規等罪嫌偵辦，釐清建商及營造廠商有無刑事不法。（看完整報導）
毛畯珅涉性侵偷拍6童 二審認定犯逾200罪刑期加重至28年8月
台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵、偷拍6名女童，一審判刑28年。二審7日認定他共涉犯逾200罪，各罪判刑累積逾1200年，應執行28年8月。二審的高院發言人表示針對原判決有罪部分，均維持有罪結論，其中毛男對D童、E童及F童部分犯行，改依非法拍攝兒童性影像罪論罪；另原審認定毛男對B童犯行，其中一次諭知無罪部分，經高院合議庭撤銷並認定有罪，依非法拍攝兒童性影像罪論罪。（看完整報導）
韓國法院重新簽發尹錫悅逮捕令 雙方攻防延長
韓國地方法院去年12月31日首次簽發對尹錫悅的逮捕令，效期至今年1月6日為止。未能成功執行逮捕令的公調處在效期屆滿時重新聲請。公調處7日表示法院已重新簽發逮捕令，但尚未公開這次逮捕令效期。公調處長吳東運也為未能成功執行逮捕令道歉，並說會以「第二次執行是最後一次執行」的覺悟，做好徹底準備。（看完整報導）
黃仁勳CES演講預告AI產業趨勢 4大亮點一次看
美國消費性電子展（CES）7日登場，輝達執行長黃仁勳進行開幕主題演講，推出眾所矚目的RTX 50系列顯示卡、為推動實體人工智慧（AI）的Cosmos生成世界基礎模型平台，並公布自駕車平台新進展，以及與聯發科合作設計的GB10超級晶片。在將近100分鐘的演講中，黃仁勳提到AI將從根本上改變運算如何運作，並表示「機器人未來所需要的科技已經近在咫尺」，且「通用機器人的ChatGPT時刻即將到來」，點出今年AI產業重要趨勢。（看完整報導）
開箱老照片》六福客棧開幕
六福客棧是六福集團的首家飯店，採中式天井設計和木造裝潢，門口用日本訂製瓷燒出「六福客棧」字型磁磚，1972年開業，是當時台北市著名的飯店之一，也是海內外人士舉辦記者會的重要場所。六福客棧後來因新冠肺炎疫情重挫觀光產業，住宿率低迷，2019年3月初，六福集團遞件申請危老重建計畫，2020年歇業，未來規劃建造六福酒店式商辦大樓。（看完整報導）
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