早安世界》立法院否決憲訴法覆議案估今送出咨文 總統最晚23日須公布
立法院否決憲訴法覆議案估今日送出咨文 總統最晚23日須公布
立法院10日否決行政院所提憲訴法覆議案，立法院知情人士12日表示，立院預計13日將覆議案咨文送交行政院、總統府。以此時程推估，總統最遲須在23日完成公布。對於憲訴法覆議遭立院否決，傳綠營擬提大法官自提暫時處分。國民黨立委李彥秀12日表示，法官是被動行使職權，此舉將創下憲政惡例；民進黨立委吳思瑤指出，依憲法所賦予的合法救濟程序，聲請釋憲及暫時處分，不會對大法官下指導棋。（看完整報導）
國安局：中共勾結黑幫發展武裝內應 吸收退役軍人組狙擊隊
國安局12日發布「共諜案滲透手法分析」報告，指出中共鎖定目標以現、退役軍人占比最高，中共利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，透過由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，對台軍事單位、政府機關、親「中」組織進行滲透。國安局表示，中共勾結黑幫在台灣內發展武裝內應，包括吸收幫派分子，要求在中共武力犯台時豎立五星旗呼應，並配合發動陰謀破壞，同時吸收退役軍人組織昔日軍中同袍成立「狙擊隊」。（看完整報導）
洛杉磯野火增至16死 專家：天候改變前幾乎不可能撲滅火勢
美國加州洛杉磯野火肆虐，已增至16人喪生。儘管消防當局努力救火，但「斷崖大火」的延燒範圍仍持續擴大，不只向東燒向擁有無價收藏品的「蓋提中心」藝術博物館，還向北延燒至人口稠密的聖費南多谷。野火將太平洋斷崖社區的大部分建物夷為焦土，以往家家戶戶綠意盎然、精心維護的景觀已不復見。有專家稱在天候條件改變前，「基本上不可能」撲滅火勢。而回顧加州過往大型野火，有利天氣也是最終控制住火勢的原因。（看完整報導）
專訪／立陶宛前外長談為何挺台：因為我們了解自由價值
立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯12日抵達台灣，預計停留5天。他行前接受中央社專訪指出，他經常被問到為什麼要支持喬治亞人民、烏克蘭與台灣，答案很簡單，「我們支持自由，因為我們了解自由的價值。」藍斯柏吉斯也提到中國正透過各種脅迫，限制其他國家主權，若駐立陶宛台灣代表處在中國壓力下被迫改名，將是巨大的錯誤。（看完整報導）
專訪／海底電纜遭破壞 芬蘭駐台代表：短時間數起啟人疑竇
波羅的海與台灣近海電纜近期遭損壞，芬蘭駐台代表羅瑞表示，海底電纜不時會意外損壞，但數起事件在短時間發生，「難免啟人疑竇蓄意破壞的可能性」，他指出，台灣海底電纜被外籍貨輪損壞，這些境外勢力的伎倆很難百分之百確定來源，若為蓄意破壞，誰又會是背後主使者，非常棘手。羅瑞也談及中共對台混合戰，他直言「從來沒有害怕過」，強調芬蘭反對任何單方面改變現狀的行動，台海的和平穩定不僅對區域而言至關重要，對全球也是如此。（看完整報導）
專題／迎戰零關稅紐乳 本土酪農爭一個「鮮」字
2013年台紐經濟合作協定簽署後，紐西蘭乳品逐年調降關稅至2025年歸零，台灣乳品市場面臨洗牌，恐衝擊本土酪農產業。有屏東酪農表示，對台灣本土鮮乳有信心，不怕外來挑戰。針對紐乳零關稅，農業部祭出對策，包括去年補助學童「班班喝鮮乳」，不料配套不足執行困難喊停。酪農期待補助學童飲乳政策能續辦，也致力爭取「鮮」字標示僅限於14天效期的國產鮮乳、連鎖手搖飲料店要標示乳品來源，要讓國人認同在地才夠新鮮。（看完整報導）
首爾證實2北韓兵被烏克蘭軍隊俘虜 供稱以為是赴俄受訓
南韓國家情報院12日證實烏克蘭軍隊9日在俄羅斯擄獲兩名受傷的北韓士兵。基輔當局並未提供直接證據以證明兩名軍俘是北韓人，但南韓證實此事，升高烏克蘭說法的可信度。一名被捕士兵在審訊中透露，他去年11月抵俄後，接受俄軍的軍事訓練。「最初以為自己是被派去受訓，抵達俄國後才知道自己是被部署」派去打仗。（看完整報導）
尹錫悅彈劾案首次庭審14日登場 律師：總統不會出庭
韓國總統尹錫悅因上月初發動的短命戒嚴而遭到彈劾，此案現由憲法法院審理。目前已排定尹錫悅彈劾案5次開庭的日期，首次庭審定於1月14日，另外4次審理則為1月16日、21日、23日及2月4日。尹錫悅的律師12日表示，出於安全考量，尹錫悅不會出席首次庭審，待安全問題解決後，總統隨時願意出庭。如果尹錫悅不出席，庭審將在他缺席的情況下進行。（看完整報導）
竹苗今清晨防6度低溫 各地日夜溫差逾10度
氣象署表示，今天清晨持續受強烈大陸冷氣團影響，且輻射冷卻比前一日更明顯，低溫範圍廣，新竹縣及苗栗縣局部地區有6度以下氣溫發生機率。白天起冷氣團減弱，北部高溫回升到18至21度，中南部22、23度，各地留意日夜溫差約10至15度。下一波冷空氣預估14日晚間至15日南下，強度達大陸冷氣團等級，北部及東北部天氣又轉冷，冷氣團預估持續影響至17日清晨，半部及東北部低溫約12至14度，花東15、16度。（看完整報導）
陳傑憲續拚WBC資格賽初一就開練 喊話球迷勿擔心：我很健康年輕
世界棒球經典賽資格賽將在2月21日開打，統一獅隊陳傑憲是唯一從12強賽續戰國際賽的選手，不少球迷擔心他的身體狀況。他今天表示，自己現在很健康也很年輕，並提到農曆過年只會休息除夕1天，初一就要開始練球。此外，陳傑憲最快明年球季結束後就可以行使自由球員（FA）權利，他直言自己並不排斥，也盼交易更活絡。（看完整報導）
開箱老照片》電影八國聯軍
1975年1月13日，由香港導演張徹執導的電影「八國聯軍」，在中影片廠拍攝清宮正殿的武戲。該片於1976年上映，是一部描繪清朝末年庚子拳亂的武打電影，從傅聲、戚冠軍、梁家仁飾演的三位結義兄弟視角，看見清末的種種亂象。片中有多位知名演員出演，兩屆金馬影后李麗華飾演慈禧太后，孫越飾演「小李子」李蓮英，性感女星胡錦則飾演名妓賽金花。因題材敏感，在台灣及香港上映前均遭到刪改，香港版片名為「神拳三壯士」。（看完整報導）
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- 早安世界》立法院否決憲訴法覆議案估今送出咨文 總統最晚23日須公布2025/01/13 07:07
- 2025/01/12 07:25
- 2025/01/11 07:14
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