早安世界》立院三讀114年度總預算 刪減2075億元創新高
立院三讀114年度總預算 刪減2075億元創新高
立法院會三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高。國民黨團總召傅崐萁表示，在野黨就該守住人民的荷包，呼籲行政院修正施政方針及錯誤政策。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則強調，預算權就是行政權，行政院可以提覆議、釋憲。總統賴清德表示，請行政院盤點窒礙難行之處，以及可能停擺的服務，向全民報告，也請在野黨再次審慎思考，讓國家能夠恢復穩定運作。（看完整報導）
政府撥補、投保人口增 勞保破產年限延至2031年
勞動部最新精算報告出爐，因政府撥補及投保人數與投保薪資增加，勞保基金財務用罄年度二度延後，從2028年延後至2031年。勞動部指出，這次年度較上次延後，主要是因政府持續編列預算撥補、連續6年撥補勞保基金總計3870億元，以及投保人數增加至1010萬人與投保薪資增長率因應最低工資調漲等。這次潛藏負債從10.29兆元增至13.23兆元，則是因為過去3年實收費率小於平衡費率，收費不足給付成本，包含消費者物價指數提高及退休率變動、選領老年年金給付人數增加所導致。（看完整報導）
嘉義6.4地震大埔鄉路坍多人受困 台南楠西平房倒4輕傷
嘉義縣大埔鄉21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，最大震度大埔6弱。台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉受損嚴重，21日皆停班停課。大埔鄉西興村第8鄰出入道路中斷成孤島，約50人受困；楠西區一處平房式住宅區約10多戶出現房屋倒塌等災損，其中4人受傷送醫。氣象署研判未來3天，嘉南仍可能有規模5以上地震。交通部表示，台鐵除有部分辦公廳舍玻璃受損外其他一切正常，年節疏運不受影響。（看完整報導）
近4年首例嬰兒肉毒桿菌中毒 肢體無力住加護
衛福部疾管署公布近4年首例嬰兒肉毒桿菌中毒病例，北部1名未滿1歲女嬰去年12月出現便秘、食慾不振，就醫後四肢無力、眼皮下垂，經檢驗確診，目前仍在加護病房治療。醫師說明，肉毒桿菌常見於自然環境中，蜂蜜中也會含有肉毒桿菌孢子。毒素可能導致神經性中毒，症狀包含視力模糊、複視、眼皮眼瞼下垂、吞嚥困難、肌肉無力等，嚴重恐造成呼吸肌肉無力，引發呼吸衰竭死亡。（看完整報導）
寶林茶室食物中毒案釀6死 北檢依過失致死罪起訴5人
台北市寶林茶室信義店去年3月間發生食物中毒事件，台北地檢署21日偵查終結。北檢表示，寶林茶室將拆封粿條未冷藏冰存，未落實防止交叉污染、食材先進先出原則，導致粿條受邦克列酸毒素污染，造成6死27傷，依違反食安法、過失致死等罪起訴寶林茶室負責人、店長、主廚和代班廚師、實習生等5人。（看完整報導）
川普就職演說美國優先：告別衰退迎向黃金年代
美國總統川普發表就職演說，宣示「黃金年代現在開始」、「衰退已經結束」。半小時演說以「美國第一」為中心，開宗明義指將拿回主權、重建安全、司法再平衡，同時簽署大量改變美國社會與國際秩序的行政命令，大幅翻轉拜登政府諸多政策，包含率美退出巴黎氣候協定及世衛組織、暫緩TikTok禁令75天等。（看完整報導）
尹錫悅彈劾案出庭否認指示抓人 稱未曾打算實施戒嚴詳細禁令
韓國憲法法院21日就總統尹錫悅彈劾案第3次開庭，尹錫悅親自出庭說明相關爭議，否認曾指示抓捕國會議員，也沒有打算實施宣布戒嚴當時發布的詳細禁令。尹錫悅辯護律師主張，當時動員軍隊的原因是為了讓國民有亡國意識。律師團也在開庭前向媒體表示，戒嚴詳細原因包括薩德反飛彈系統等機密外洩至中國、政府機關遭北韓駭客入侵、選舉管理委員會資安漏洞等混合戰威脅。（看完整報導）
日本大阪通天閣附近商店街火警釀1傷 觀景台遊客疏散
大阪知名地標通天閣附近商店街內5樓建物21日傍晚發生火警，消防單位出動40輛各式車輛持續灌救，已知一人受傷被送醫治療。警消人員表示，初步研判位於5樓建物1樓的遊戲中心失火，延燒面積約500平方公尺。火災煙霧及味道瀰漫觀景台等處，通天閣在火警發生後已暫停讓遊客前往觀景台，並引導觀景台內遊客依序疏散到下方樓層。（看完整報導）
謝淑薇澳網女雙8強3盤大戰勝出 闖4強爭決賽門票
台灣網球名將謝淑薇21日與拉脫維亞選手，在澳洲網球公開賽女雙8強，以6比2、5比7，7比5擊敗烏克蘭的柯絲堤雅克與羅馬尼亞的魯塞，勇闖4強。接下來將與第2種子加拿大的達布洛夫斯基與紐西蘭的羅莉芙爭奪決賽門票。（看完整報導）
春節期間ATM使用守則 財金：不想排隊建議避開2時段
農曆春節連假期間，若前往ATM提領現金，財金公司列出5大事項要注意。包括避開小年夜和除夕的11時至14時、17時至19時2個時段；瞭解提款及轉帳金額的限制；保留交易明細，以及善用ATM緊急聯絡電話，和不要依照他人指示操作ATM。（看完整報導）
開箱老照片》張穀年中橫寫生畫展
張穀年生於民國前6年，從小跟隨他的舅父—海派名家馮超然習畫，38年來台後任職於中央銀行，餘暇時仍持續創作。民國49年中部東西橫貫公路開通，張穀年借鏡西方寫生的觀念，創作了許多畫作。也獲得許多國內外展出畫作的機會，使得台灣的風土景緻也揚名國際文化界。（看完整報導）
Podcast》川普就職演說 宣示「黃金年代現在開始」
美國總統川普於就職典禮宣誓就職後隨即發表演說，宣示美國將進入新時代。川普重點回顧政治理念與成就，並透露未來四年執政的政策方向，本集節目邀請中央社駐紐約特派員廖漢原，探討演說中透露的政策方向和即將簽署的重要行政命令，帶您了解川普再次執政可能為美國及國際局勢帶來的影響。（收聽Podcast）
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- 早安世界》立院三讀114年度總預算 刪減2075億元創新高2025/01/22 07:08
- 2025/01/21 07:28
- 2025/01/20 07:06
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