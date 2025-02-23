早安世界》經典賽資格賽台灣9比1勝南非 今派徐翔聖先發戰尼加拉瓜
經典賽資格賽李宗賢宋晟睿全壘打、陳柏毓完美中繼 台灣9比1勝南非
世界棒球經典賽資格賽台灣隊22日在台北大巨蛋進行第2戰，3萬5868名觀眾見證台灣打線大爆發，宋晟睿場內全壘打、李宗賢2分砲，投手群聯手封鎖南非，陳柏毓中繼3局投出4K表現出色。終場台灣靠14支安打攻下9分，以9比1擊敗南非，拿下資格賽首勝，23日派出19歲旅日投手徐翔聖先發對目前全勝的尼加拉瓜。（看完整報導）
政院認總預算窒礙難行 研議提覆議
行政院長卓榮泰日前指出，質疑總預算審查報告是否合乎預算法規、憲法要求。行政院擬在27日例行院會送出覆議案，同時釋出其他可能解方，包括力拚凍結預算在一個月內解凍、送請立法院同意動支預備金彌補刪除的業務費、請求追加歲出預算，讓台電預算撥補能有轉圜餘地等。政院人士表示會持續研議合法合憲救濟手段。（看完整報導）
川普稱將與烏克蘭簽礦產協議 盼終結俄烏戰爭
美國總統川普表示，預計烏克蘭總統澤倫斯基很快會與美國簽署礦產協議，以結束俄烏戰爭。知情人士透露協議最快22日簽署，具體內容尚不清楚。美國國務卿盧比歐透露澤倫斯基在礦產協議上出爾反爾，他認為烏克蘭應對美抱持謝意，而非透過負面訊息、狡猾手段操弄美方。川普21日接受採訪時批評澤倫斯基3年來對化解戰爭毫無貢獻，被問及俄烏戰爭始作俑者，他承認是俄國發動攻擊，但沒有正面回答問題。（看完整報導）
路透：川普解凍53億美元外援 含台灣8.7億
美國總統川普下令暫停對外援助計畫90天，凍結經費範圍極廣，國務卿盧比歐1月底給出豁免對象，包括對以色列、埃及的軍事援助。路透社取得截至2月13日獲放行的另外243項豁免名單，總計53億美元解凍，主要用於安全、反毒計畫，包括台灣計畫的8.7億美元。（看完整報導）
教部：規定修改前已就讀廣州暨南大學 學歷仍承認
教育部近日宣布禁止國內大學與隸屬中國統戰部的學校交流、不採認學歷，包括位於中國廣州的暨南大學、福建的華僑大學、北京華文學院3校；其中廣州暨南大學有約1500名台灣籍學生就讀。教育部22日解釋暨南大學原本是認可名冊內的學校，因改由中國統戰部主管而被移除，但規定修改前已入學的學生學歷仍會採認。（看完整報導）
增購公費流感疫苗開打2天接種逾5萬劑 剩4萬多劑欲打盡快
追加增購的10萬劑公費流感疫苗20日開打後2天已接種5萬多劑，目前剩約4萬劑。衛福部呼籲11類風險族群盡快接種，包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養、長期照顧等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、潛在疾病者、孕婦等等。（看完整報導）
台灣無人機聯盟訪歐告捷 攜手捷克、波蘭合作
台灣卓越無人機海外商機聯盟20日前往捷克簽署產業合作備忘錄，推動兩國無人機產業發展。21日團隊再赴波蘭與無人機品牌FARADA建立合作關係，攜手開展無人機、關鍵零組件的生產合作、歐洲市場銷售。波蘭台灣工商協會過去2年已7度訪台，去年11月與聯盟正式攜手。後續聯盟將參與美國、日本無人機展及其他國際重要展會，積極爭取全球市場契機。（看完整報導）
林岱樺涉貪胞弟等3人交保 檢方認有滅證之虞提抗告
民進黨籍立委林岱樺疑涉詐領助理費案，被告林岱樺胞弟及黃姓、王姓服務處人員雖經法院裁定交保，但裁定理由提及被告有刪除手機對話的湮滅證據行為，證人間供述、客觀事證不符，尚有共犯及證人待傳訊，被告等人情誼非淺，有事實認定3人勾串證人之虞；檢方22日向高等法院高雄分院提出抗告。（看完整報導）
冷氣團來襲水氣多 中部以北明低溫探11度
中央氣象署表示23日冷氣團南下且增強、水氣增多，北部、東北部降雨機率高，中部以北低溫下探11度到13度，最冷時間在24日清晨到25日清晨。25日白天起冷氣團減弱，溫度回升，北部高溫20度以上，各地多雲到晴，只有零星短暫陣雨，到月底前不會再有冷空氣南下。（看完整報導）
日本石川縣6小時降雪27公分平最高紀錄 青森積雪逼近5公尺
日本受強烈寒流侵襲，石川縣輪島市6小時降雪量追平觀測史最高紀錄、青森縣酸湯地區積雪高度逼近5公尺。日本氣象協會表示，23到24日間近畿地方道路可能遇大雪及強風，24日對大阪、京都帶來顯著影響。（看完整報導）
開箱老照片》「無字天書」開鏡 梁修身、李察基爾演對手戲
香港東傳影業的神怪特技電影「無字天書」由梁修身、胡茵夢、何思敏等人參演，並特邀美國演員李察基爾飾演反派巨人角色，被「狐狸精」貝蒂迷失魂魄，成為貝蒂的侍衛，為保護女主人與男主角梁修身有不少武打戲。（看完整報導）
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- 早安世界》經典賽資格賽台灣9比1勝南非 今派徐翔聖先發戰尼加拉瓜2025/02/23 07:17
- 2025/02/22 07:10
- 2025/02/21 07:25
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