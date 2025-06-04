AI串聯養雞場與電宰場 雞隻合格率70%提升至88%

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）農業部推動智慧農業，其中一項「智慧家禽共用系統」，透過人工智慧（AI）將養雞場與電宰場串聯，有效掌握雞隻養成進度及問題預警，使雞隻合格率由70%提升至88%。

農業部3日率媒體參訪超秦企業，也是在民國110年成為台灣第一家獲農業部屠宰HACCP（食品安全管制系統）驗證的家禽業者。

農業部表示，超秦企業自107年起，透過農業部「智慧家禽共用系統整合計畫」與「智慧農業成果擴散計畫」，串聯上下游產業鏈，從養雞場智慧飼養到屠宰場AI數位應用，大幅提升附加價值。

農業部指出，這套系統可有效掌握契作農場管理雞隻養成進度及問題預警，透過移動式智慧磅秤，農場可回饋電宰場雞隻成長曲線，每隻雞的重量、用藥紀錄、代謝期提醒都看得到，完整記錄飼養歷程及強化管控，提升雞隻品質，使雞隻合格率由70%提升至88%。

另外，電宰場透過AI系統，也可預先掌握抓雞排程與雞隻品質狀況，並即時監控車隊運送過程，使雞隻運至電宰場時的屠前死亡隻數比率由0.3%降至0.2%。

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農業部表示，超秦企業還於112年配合動植物防疫檢疫署，導入「屠宰衛生檢查數位管理服務及查核系統」，即時記錄電宰作業與屠檢過程影片。

農業部說明，當屠檢人員發現有疑問的屠體及內臟，需會診複判時，防檢署可透過系統即時指揮現場屠檢人員解剖採樣，並拍攝照片或影片上傳至影像判別輔助平台，必要時會同專家即時會診，確保肉品生產安全。（編輯：張雅淨）1140604