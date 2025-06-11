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醫療版叫車平台 大林慈濟輸送流程智慧導航

2025/6/11 15:12
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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）嘉義大林慈濟醫院導入醫療智能定位技術，結合AIoT（人工智慧物聯網），革新醫療輸送流程，如同「醫療版的叫車平台」，提升效率及照護品質，開啟智慧醫療新篇章。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，醫院與創鈺國際科技公司合作，建構「輸送AIoT」系統，結合物理世界與虛擬系統的創新平台，透過室內定位技術，即時呈現輸送人員在醫院內的移動路徑與任務進度。

大林慈濟醫院說，醫療管理者可藉由數位地圖掌握輸送動態，包括人員位置、輸送瓶頸與任務狀態，實現即時調度與資源最佳化配置。這套系統如同為每位輸送員建立「虛擬分身」，讓輸送作業更加透明、高效。

創鈺國際總經理賴鴻銓指出，輸送運用AIoT、醫療室內定位技術與即時資料分析，透過輸送員手機中的APP定位系統，與醫院內藍牙定位點互聯，實現即時監控與數據同步。

以大林慈濟為例，賴鴻銓說，院內8公尺即布1個藍牙定位點，遍及所有病房、加護病房、洗腎室、急診、開刀房、產房、心導管室、各類檢查室及相關走道、地下停車場，全院共設1100個藍牙定位點。

大林慈濟醫院主任秘書劉鎮榮說，導入AIoT技術，對醫院運作、輸送人員及患者是三贏局面，醫院可將輸送作業流程標準化，減少人工通報與重複派工等問題，提升整體營運效率。

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此外，系統對輸送人員而言如同隨身助理，提供即時任務通知與最佳路線導航，減少繞路與錯誤；在輸送效率提升、縮短等待時間後，患者會減少焦慮感，醫護人員也能將更多時間專注於患者照護，進一步提升醫療品質。

大林慈濟醫院院長賴寧生指出，醫院導入高科技AIoT系統，猶如智慧導航助理，讓醫院內的輸送作業更加迅速、精確，甚至為病人爭取寶貴的救命時間。這項技術就像裝上「醫療版的叫車平台」，但它運送的不僅是便利，而是生命的希望。（編輯：吳素柔）1140611

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