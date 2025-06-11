AI助邊境查驗 不合格水果命中率增3成

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）邊境查驗是守護食安最前線，將問題進口食品阻擋在境外，但稽查人力跟不上台灣進口食品量逐年增加，食藥署導入AI輔助後，有效揪出問題商品，不合格水果命中率增3成。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天在記者會表示，自民國109年3月5日起於邊境導入大數據分析技術，建置「邊境預測智能系統」（Border Prediction Intelligent System, BPI），挖掘潛在食安風險，輔助邊境不合格產品命中精準度，將問題產品阻絕於境外。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，台灣輸入的產品逐年增加，100年至113年已自40萬多批增加至76萬多批，在人力、經費有限及產品多元化的情況下，人工智慧（AI）技術成為把關進口食品好幫手。食藥署現有邊境查驗人力71人，未來擬擴增33人，將分派到北中南3個區管中心。

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根據食藥署統計資料，以每年報驗批數達3萬多批，**查驗機率為2%至10%的一般抽批查驗的生鮮冷藏冷凍水果分析，於導入人工智慧技術前後的抽驗結果，平均檢驗率下降2.4%，約可減少檢驗費用新台幣400多萬元，不合格命中率由3.0%提升至3.8%，提升約3成。

林金富說，BPI是蒐集國內外開放資料及食品雲相關系統資料，藉由7種機器學習演算法運算100多個特徵因子，包含產品報驗資料、歷史違規紀錄、國內外食品安全警訊等資訊，建立預測模型，利用大數據即時運算風險機率，以7種演算法集成投票以決定是否抽驗。（編輯：管中維）1140611